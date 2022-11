El Faro que alumbra en los Cucharones

Antes que nada fue la sal, procedente de las marismas que se formaron a lo largo de la historia en las desembocaduras de los dos ríos más importante de la región: el Guadalquivir, que vierte sus aguas al océano por la barra de Sanlúcar, y el Guadalete, que lo hace por El Puerto de Santa María. Son esas salinas probablemente las que han ido moldeando la salada claridad de Cádiz: el salero. La chispa que nos atrae a ese lugar atlántico en el que los asturianos se sienten como en casa. En El Puerto, aunque no en la Ribera originariamente del conde O’Reilly, llamada del marisco que se cocía a las puertas de los hogares y acabó bautizando el paseo, está El Faro de El Puerto, el restaurante de los Córdoba, premiado con uno de los Cucharones del Buen Guiso Marinero, que anualmente concede la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar de Salinas. Sal, en resumidas cuentas.

El origen de El Faro de El Puerto está en El Faro de Cádiz, del barrio de La Viña, a unos pasos de donde Halle Berry emergió de las aguas de La Caleta observada por Pierce Brosnan (James Bond) en "Muere otro día". Recuerden, Berry sale del agua mientras Brosnan la observa desde una terraza con unos prismáticos. La ficción los sitúa en Cuba, pero en la realidad es Cai. Como escribió Antonio Burgos en sus Habaneras, "La Habana es Cádiz con más negritos; Cádiz, La Habana con más salero".

Los Córdoba, probablemente la familia con mayores vínculos en la gastronomía gaditana, han sido los que dieron luz al Faro en la década de los sesenta del siglo pasado. Y en el centro de todo sigue estando Gonzalo Córdoba, el patriarca, casi nonagenario, que abrió el establecimiento junto con mujer Pepi Serrano. Han pasado los años por una de las mejores barras de tapeo del planeta, un museo del recuerdo que sigue honrando el mejor pescado de la Bahía. Al negocio familiar se sumarían más tarde el Ventorrillo El Chato, en la carretera de Cádiz a San Fernando; El Faro de El Puerto, en la casa de veraneo de Pedro Muñoz Seca, y Barra Siete, además del catering propiedad del Grupo. Todo la familia, los hermanos, Fernando, Mayte, José Manuel…, los hijos, los sobrinos, etcétera.

Para saber de qué va el tapeo en Cádiz hay que enterarse primero de lo que son las "maritatas"

Y en el origen de los orígenes está el sacrosanto tapeo. Para saber de qué va el tapeo en Cádiz hay que enterarse primero de lo que son las "maritatas". El 19 de marzo de 1812, festividad de San José, los liberales españoles proclamaban su adhesión a la Constitución, promulgada ese día, y conocida popularmente como la Pepa. Las "maritatas" vienen de la Tata María y de la tradición gaditana de la tapita del puchero servida por las criadas (las "tatas") para acompañar el vasito de vino y que, después de haber pasado a la historia, han vuelto felizmente a recuperarse. Entre las especialidades figuran las alcachofas, pero también los cardillos, las patatas aliñadas con vinagreta, los ostiones fritos, las acedías, las pringás, la berza, el sancocho, las habitas con jamón, los bocaditos de bacalao, etcétera. No es difícil encontrar el solomillo mechado, los garbancitos con choco, el huevo de fraile, el cangrejo caletero, las albóndigas de espinaca o el bacalao 1812, alusivo a la Constitución y al tiempo en que las gaditanas se hacían tirabuzones con las bombas que lanzaban los fanfarrones durante el sitio de la ciudad.

Cádiz, mejor dicho, Cai, y empecemos a llamar a las cosas por su nombre, no sería lo mismo sin la piriñaca, que en algunos lugares de Andalucía recibe también el nombre de picadillo o pipirrana. Se trata de una ensalada fría compuesta de tomate, cebolla y pimiento verde. Todo ello picado. Se utiliza para acompañar pescados, carnes u otras hortalizas mayores; con calabacín el resultado es asombroso. En Cai, la caballa caletera, el plato más querido por las familias del popular barrio de La Viña, lleva piriñaca. La caballa caletera se llama así precisamente porque está bendecida por las aguas y la brisa de La Caleta, esa playita singular de Puerta de Tierra adentro que cantó el inolvidable Carlos Cano. Y si hay algo tan asociado a Cai como la Pepa es el pescaíto frito, que dicen se debe a los gallegos. De hecho, durante tiempo fue famosa la correlación entre la buena fritura de un pescado y el acento del que lo freía. Es posible, como mantienen los cronistas, que los gallegos llegasen a las costas andaluzas cuando los recién nacidos Estados Unidos impusieron la prohibición de pescar en sus aguas territoriales. Rebotados de un lado a otro del Atlántico, estos pescadores habrían adquirido la costumbre de la fritura de los nativos y, posteriormente, con la conocida laboriosidad y el sentido emprendedor que los caracteriza, habrían abierto los populares freidores a lo largo de la Bahía.

El caso es que esta noche Pedro Morán, patrón de Casa Gerardo y pieza clave de la cocina asturiana de las últimas décadas, glosará en el restaurante Real Balneario de Salinas la figura distintiva gaditana de Fernando de Córdoba Serrano, de El Faro de El Puerto, en la cena de los cucharones que entrega la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar. Al mediodía, como es costumbre, habrá un almuerzo en el restaurante de Prendes (Carreño), oficiado por Marcos Morán, al que asistirán los otros dos premiados de este año, el restaurante El Retiro (Pancar-Llanes), del chef asturiano Ricardo González Sotres, y restaurante El Embarcadero, del Club Hemingway-Santo Domingo, del chef Alberto Martín-Cárdenas, en la categoría internacional.

Ferratus Origen 2017

María Luisa Cuevas incorpora desde esta cosecha el término «origen» a su vino más emblemático para diferenciarlo de los demás tempranillos que se elaboran en la bodega. Si no he entendido mal se trata de etiquetar el tinto que siendo fiel a sus raíces evoluciona adaptándose a los gustos de los consumidores actuales. Mayor frescura y, como se dice ahora, verticalidad. Fruta, frescor y algo más de agilidad en el sorbo. En último caso se trata del reclamo publicitario de una bodega de Ribera del Duero que no ha dejado de mejorar. Rojo picota, capa media tirando a alta, nariz con mucha fruta madura negra, grosellas, caris, toques de pimienta negra y notas balsámicas, fondo mineral. Intensidad frutal, frescura y madera muy bien integrada producto de una crianza en roble de 14 meses y tres años de botella. El precio de la botella ronda los 22 euros.

Tayaimgut Blanc 2016

Este penedés de sauvignon blanc elaborado en Sant Joan de Mediona e inspirado en los vinos de la maison Dagueneau es fresco, mineral y elegante. Perfectamente equilibrado en el verdor cítrico y la acidez, y fiel a la casta esa sensación de cuchilla que deja en la lengua en su paso por la boca donde se percibe el melocotón. Asombra la vigorosa frescura que mantiene pese a los años y al tratarse de la uva que se trata. En Francia es más corriente encontrar sauvignon de estas características, no así entre los que se elaboran en España. Un blanco distinto. La botella cuesta alrededor de 18 euros.

Quinta Várzea da Pedra

Fernão Pires 2019

Quinta Várzea da Pedra es un explotación familiar ubicada en la región occidental de Portugal, en Bombarral, donde se cultivan las uvas entre Óbidos, el Océano Atlántico y la Serra do Montejunto. Este blanco de la variedad fernão pires guarda toda la esencia de la casta. Tiene sus principales virtudes en la frescura y la mineralidad, con la acidez característica de los vinos de la región que rodea Lisboa. Asaltan en la nariz los aromas de frutas tropicales frescas, mangos y pomelos, en la boca resulta sabroso, cremoso y largo. La botella está en torno a los 11 euros.