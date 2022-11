Sabores de seronda en Colunga

Hace ya unos cuantos años que Tony Le Saint y África Lorenzo Piedras hicieron realidad su proyecto de vivir en Asturias. Ellos, que llegaron a residir en diferentes lugares de España siempre desearon establecerse junto con sus hijos en un algún rincón del Principado. Finalmente lo consiguieron tras comprar su casa, que contaba también con bar en el concejo de Colunga. Concretamente en el interior, en Puente Agüera, nombre que en su día tuvo el local y que ellos, tras un proceso intenso de rehabilitación del mismo que duró años, lo reabrieron totalmente reformado en 2017 y con el mismo nombre.

Uno de los grandes protagonistas de su establecimiento es su horno de leña, del que están especialmente orgullosos, como explica el propio Tony. "Este es un horno de leña de Pereruela, en Zamora, que tiene fama en todo el país por la calidad de sus hornos artesanos. Son piezas realizadas con un barro altamente refractario con una tremenda resistencia al fuego. Compramos la cúpula y el resto lo hice yo", explica con especial orgullo en el interior de un local con detalles que recuerdan su pasión por la música, por la etnografía y por la cultura popular. Buena parte han sido restaurados por Tony y África.

En su bar de pueblo, chigre donde es habitual ver desde temprano a los vecinos y un lugar auténtico como quien lo regenta, no hay menú sino una carta no muy amplia con elaboraciones que África, quien es quien manda en los fogones, va variando. "No siempre tenemos lo que hay en la pizarra, según el día o el fin de semana, igual quito alguno e incorporo otro nuevo", explica. Entre los platos que no faltan están los codillos asados al horno de leña además de su famosa ensalada de otoño, tan rica y distinta como bellamente presentada.

Otros platos que tienen sus seguidores son el pitu caleya a la sidra, plato de la abuela, escalopines al cabrales, carne guisada tradicional, hamburguesa "Royal", croquetas caseras de cecina y queso de cabra, chorizos a la sidra, camembert frito o la tabla de embutidos y queso curado. Entre los postres, triunfa la espuma de turrón, el arroz con leche y los frixuelos rellenos de nata y chocolate. Abren de jueves a domingo inclusive para comidas y cenas. Con capacidad para unas 45 personas en fin de semana es preciso reservar en el 685410764. Tiene terraza cubierta. No cuenta con aparcamiento propio.

Antes o después de comer

Descubrir Llibardón

Es otra experiencia que no hay que perderse. Es un pueblo colungués de gran belleza, con algunos grandes caserones indianos y su hermosa iglesia. Allí está además el museo del Gaitero de Llibardón.

De La Isla a Güerres

Hay una ruta impactante para los amantes de caminar junto al mar. Se puede hacer en ambos sentidos. Si se sale de la playa de La Isla, una joya en si misma, al poco tiempo se descubren la zona de las trincheras.

Un paseo por Gobiendes

Es otra opción estupenda, tanto porque es un pueblo guapo, como porque desde allí sale una ruta preciosa y fácil a las fuentes de Obaña. Tiene también una ruta preciosa de hórreos y paneras.