Despliegue de paranoia

Tras el estreno de "Dahmer", Ryan Murphy e Ian Brennan suman otra miniserie "true crime" al catálogo de Netflix. En este caso, la inspiración (trastrocada a placer) es aquel célebre artículo de la revista "New York" de 2018, "The haunting of a dream house", en el que Reeves Wiedeman relataba la historia de una familia que, tras hacerse con la casa de sus sueños en Westfield (Nueva Jersey), había empezado a recibir cartas amenazadoras de una entidad llamada The Watcher ("El observador").

En la versión de Murphy y Brennan, al clima de inquietud se añaden grados de sensualidad. Los Broaddus son aquí un matrimonio sexualmente activo, Nora (Naomi Watts) y Dean Braddock (Bobby Cannavale), cuya hija mayor, la pianista adolescente Ellie (Isabel Gravitt), ha empezado a su vez a sentir la llamada de la carne. Más que a la gravedad de "Dahmer", la serie remite al espíritu lúdico y a menudo calenturiento de la franquicia "American horror story", aunque con una elegancia formal de aromas "prestige". A la vez que un thriller paranoico, "Vigilante" tiene bastante de comedia negra asfixiante sobre gente pagada de sí misma que hace frente a una pérdida del control. Murphy, inspirado director del primer episodio, sabe sacar partido a todos los diversos elementos y los distintos tonos (de lo satírico a lo sincero, de lo cómico a lo pesadillesco) para crear una efectiva máquina de entretenimiento.