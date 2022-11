Dublín, a tiro de vuelo para los asturianos: qué ver, secretos escondidos (algunos gratis) y una comida que quizás no esperabas

El gran must

«Los estudiosos del Libro de Kells afirman que venir a Dublín y no verlo es como ir a París y no ver la Mona Lisa o ir a Roma y no ver la Capilla Sixtina», afirma Ferrari. La joya manuscrita de los primeros cristianos irlandeses constituye, de la mano de la majestuosa biblioteca del Trinity College, la gran parada obligatoria en la capital de Irlanda. Un histórico edificio alberga ambas joyas. El Libro de Kells es «uno de los manuscritos medievales más famosos del mundo».

Una exposición, trufada también con otros manuscritos de la época, explica el trabajo que se hacía en los monasterios: cómo obtenían los vívidos colores que caracterizan al Libro de Kells, los materiales de escritura y la compleja simbología que acompaña a sus páginas. El manuscrito más famoso está custodiado por una vitrina especial en una oscura sala, no puede ser fotografiado y cada ocho semanas cambian la página que se muestra. Tras observar el mismo, unas escaleras enfilan hacia la «large room»: la alargada sala que alberga la histórica biblioteca del Trinity College. Un olor con numerosos matices, proveniente de la descomposición del papel, invade al visitante. Lleva en funcionamiento desde 1732 y desde 1802 tiene el derecho de albergar una copia de cada libro que se publica en las islas de Irlanda y Gran Bretaña.

Los bustos de pensadores, científicos y literatos adornan la sala, el más valioso de ellos es el de Jonathan Swift, autor de «Los viajes de Gulliver» y alumno del Trinity. También se puede disfrutar de una de las pocas copias de la proclamación de la República de Irlanda de 1916 y de una de las arpas –instrumento que es símbolo del país– más antiguas del país.