Ya es tiempo de arroz con pitu

Hay locales querenciosos donde, una vez que entras, apetece quedarse. Es lo que sucede en la casa de comidas Casa Narciandi, donde su actual gerente, el cocinero Leonardo Torres García, se ha mantenido fiel al espíritu y la esencia de este lugar, reflejo del buen hacer de su anterior propietaria, Ana Narciandi, hija de los fundadores de este restaurante, que lo inauguraron en 1945. El local abre sus puertas asomado a la AS-246, la Carretera Carbonera, en el último pueblo del concejo de Siero antes de llegar a Gijón, poco después de pasar el Alto de la Madera.

Este cocinero nacido en Cuba y con raíces asturianas por parte de sus dos abuelos tuvo en su momento un flechazo con este restaurante, del que le gustó tanto su cocina tradicional como la calidez y el buen gusto en su decoración, en la que Asturias está presente en cada rincón. «Lo cogí hace unos tres años porque siempre me gustó, en todos los sentidos. Yo he seguido en su misma línea, es decir, hacer una buena cocina tradicional, con raíces pero también poniéndole mi punto personal, especialmente en las presentaciones y el emplatado, sin perder su esencia», explica. No tiene menú diario pero sí uno de degustación.

Cuenta, además, con una amplia carta donde todo resulta apetecible. Entre las elaboraciones que suman seguidores están, por ejemplo, el arroz con pitu caleya; los callos, que ofrecen durante todo el año; la fabada; el pote asturiano; los calamares frescos fritos o en su tinta; otros arroces, como el negro con chipirones o el meloso con calamares y gambas, y una sugerente combinación de croquetas: de jamón, de pitu caleya y de callos.

En carnes, Leonardo cita, por ejemplo, el pitu caleya con patatinos, el rabo de toro, el cachopo Narciandi, las carrilleras de cerdo al vino tinto y el cabrito guisado. En pescados ahí están el bacalao al horno, el pulpo a la gallega o a la plancha, y el pixín a la espalda. En cuanto a postres, los más llambiones están de suerte porque se van a encontrar con tres de sus joyas señeras, tanto por su sabor como por la belleza de su presentación: la tarta de frixuelos, la tarta de queso y la de tres chocolates. No falta tampoco un buen arroz con leche.

Cierran los lunes por descanso. Dan servicio de comidas de martes a domingo, y cenas, los viernes y sábados. No doblan mesas. En fin de semana se recomienda reservar en el 985168248.

Antes o después de comer

Un paseo junto a la playa

El muro de San Lorenzo, en Gijón, si el tiempo acompaña, es un auténtico placer pasearlo, además de disfrutar de la infinita oferta de ocio que tiene la villa de Jovellanos, que esta muy cerca de Casa Narciandi.

En la ruta al Picu’l Sol

Partiendo de La Camocha, se llega hasta el lugar conocido como el Picu’l Sol, desde donde hay unas vistas magníficas de todo el entorno. La ruta se puede hacer a pie, en bici o en coche.

Comprar un buen queso

Hacerse con un buen queso es posible en la quesería de Alejandro Casielles, con productos que este año han ganado premios nacionales e internacionales. La quesería se encuentra en la carretera de La Secada.