Es tiempo de parrilla en Caso

Desde temprano se dejan ver por el chigre del restaurante y sidrería Cueva Deboyu los vecinos del entorno de Les Yanes, donde reabrieron sus puertas, el pasado mes de julio, dos emprendedoras rurales de la zona: Judit Castañón y Milagros Rodríguez, entusiastas de su profesión y del lugar en el que viven. La primera ya viene de raza chigrera, pues sus padres tuvieron durante años un famoso bar en Colloto. "Como quien dice me he criado entre sidra y crecí en el bar, por explicarlo de alguna forma. Soy una enamorada de mi profesión, me apasiona", afirma.

En la cocina quien manda es Milagros Rodríguez que, además de sabia en conocimientos de cocina tradicional, es también ganadera de vacuno. Ambas se conocieron trabajando en un establecimiento hotelero de la zona y un día decidieron emprender juntas un nuevo camino que las llevó hasta este hermoso y tranquilo rincón del concejo casín, a la vuelta de un monumento natural, la Cueva Deboyu, en cuyo interior anidan algunas de las especies de murciélagos más emblemáticas del Parque Natural de Redes. De ahí el nombre que siempre tuvo el establecimiento y que ellas decidieron continuar. Durante la semana ofrecen un menú a 10 euros con dos primeros, dos segundos y postres a elegir, mientras que, llegado el fin de semana, manda la carta y la parrilla. Así, el viernes, tienen para comer menú parrillero con platos como parrillada de verduras, costillas de cerdo con patatas, dorada a la parrilla o hamburguesa de ternera. Para cenar, la parrilla ya es de carta al igual que el sábado y el domingo, teniendo el principal protagonismo las carnes. Para picar, algunos de sus platos más demandados son los buñuelos de queso casín y de queso afuega’l pitu, croquetas caseras, parrochas, pastel de cabracho, jamón con tostinas o calamares con mayonesa de lima. En carnes tienen demanda tanto el cabritu de peña con patatinos como el cachopo de ternera con jamón, pimiento y queso Vidiago, sin olvidar un plato de picadillo, huevo, patatas y tortos. En pescados hay bacalao con pisto, lubina con patata panadera o trucha con jamón y patatas a lo probe. Entre sus postres, todos caseros, tremendas están las tartas de Milagros, tanto la de avellana, como la de queso. Cierran los martes por descanso y el resto de días dan comidas y cenas. Con capacidad para 28 personas, se recomienda reservar en el 984505353. Antes o después de comer Una joya natural La Cueva Deboyu está a pocos metros de este establecimiento, en un entorno muy guapo, a la vera del río y con una pequeña área recreativa que se disfruta a tope con buen tiempo. Visitar una quesería Ver dónde se elabora el queso casín es una buena opción de ocio. Tanto en Reciegos, donde se encuentra la quesería de Marigel Álvarez, como en Tanes, donde está la quesería La Corte, se puede adquirir este queso. Otoño en los Arrudos La ruta de los Arrudos es otra «imprescindible» para los andariegos; buena parte del tramo es sencillo y discurre junto al río en medio de un paisaje otoñal que, sin duda, invita a disfrutarlo con plenitud.