Diciembre huele a buen pote

Entre algunos de los más emblemáticos platos asturianos está el pote, que en los últimos años ya empieza ser conocido fuera de las fronteras regionales y que, aunque a sus seguidores les apetezca comerlo todo el año, lo cierto es que es cuando llega el frío cuando resulta más reconfortante y apetecible. Eso lo saben muy bien, desde hace ya más de 43 años, en el restaurante Casa Cristina. En Tellego, en el concejo de Ribera de Arriba, la cocinera Cristina Buznego ha escrito, sin duda, parte de la historia de la buena y querenciosa cocina de pueblo asturiana. Y lo ha hecho poniéndose al frente de unos fogones que ya están encendidos desde primeras horas de la mañana.

Mujer entrañable, llena de vitalidad y de pasión por su trabajo y por el trato con la clientela, se ha jubilado el pasado año cediendo el testigo a su hija Rosa Palicio Buznego. Una hija que siempre ha sido su mano derecha en este establecimiento y que aprendió de la mejor maestra, desde bien pequeña, los secretos para cocinar con amor, con buena materia prima y, sobre todo, con ganas de que el cliente salga satisfecho. "Para mí, cuando pregunto a la gente si les ha gustado la comida, no hay mejor pago que me digan ‘¡Qué bien comimos!’. No te pueden decir nada mejor", sostiene Rosa ante su madre que, aunque jubilada, no deja de pasar por la cocina para asesorar y revisar que todo sale como siempre. No faltan en este equipo las hijas de Rosa y nietas de Cristina: Ana y Cristina, tan imprescindibles como las primeras, pero, en su caso, atendiendo el comedor.

Casa Cristina no tiene carta. Debe su fama a su menú semanal –incluido el fin de semana–, a 20 euros, con platos tradicionales que salvo excepciones suelen ser siempre los mismos, con tres primeros a elegir, tres o cuatro segundos y postres caseros. Si el pote asturiano es uno de los favoritos, no menos fama tienen su fabada asturiana ni sus fabes con almejas. Muchos seguidores tiene también el "corderín guisáu", como explica Rosa, y no se quedan atrás el pitu caleya con patatinos, la carne guisada, la merluza en salsa, el bacalao, los callos ni los tortos con huevos fritos y bacalao. En postres, sin duda que el arroz con leche de Cristina Buznego es el rey, seguido muy de cerca por sus casadielles. También gusta mucho la tarta de frixuelos, la de queso, la de almendra y la de avellana.

Cierran los lunes por descanso, y en fin de semana, imprescindible reservar en el 985796251.

Antes o después de comer

Un paseo por Bueño

Es sin duda una buena opción para los amantes de los pueblos con encanto. «Pueblo ejemplar de Asturias» 2012, cuenta con uno de los conjuntos más relevantes de hórreos y paneras del Principado.

El museo del Hórreo

Más conocido como centro de interpretación, se encuentra también en el pueblo de Bueño. Es lugar de visita obligada para cuantos estén interesados por estas construcciones tradicionales.

Vía Olloniego-Vegalencia

Existe una ruta peatonal y cicloturista de 5 kilómetros desde Olloniego (Oviedo) a Vegalencia (Ribera de Arriba). La ruta discurre junto al cauce del Nalón. Está asfaltada en buena parte del recorrido.