A los pulpos ya no les cae la del pulpo

Hace más de diez años una mano desconocida derramó sobre un cefalópodo sin cabeza salsa de soja y este se puso a bailar sobre un fondo de fideos y huevas como si fuera Prince, fruto de la reacción del sodio que activa las células nerviosas y obliga a los músculos a contraerse. Se trataba en su caso de un calamar, pero la familia en general de estos seres marinos se comporta de manera extremadamente curiosa.

En cuanto a la cabeza, el cerebro de un pulpo dispone de 300 millones de neuronas, y es una de las especies, junto con la humana, que en el curso de la evolución ha desarrollado convenientemente la sesera. Desconozco si todos los pulpos, aunque es posible que unos más que otros como sucede con los seres humanos. Aquel que bautizaron Pablo y que acertó con sus pronósticos sobre la selección española en la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010 probablemente no se hubiera ilusionado esta vez de la misma manera que hicieron muchos aficionados con el combinado de Luis Enrique en Qatar después de la engañosa goleada inicial a Costa Rica. Los pulpos proporcionan alguna que otra lección de ingenio. Un ser que dispone de las estructuras nerviosas que producen la conciencia y con un sentido tan acusado de la observación para ablandarlo no tendría que haber sufrido durante tantos años los golpes. El frío, la congelación como recurso, ha supuesto un gran avance antes de proceder a cocerlo o asarlo, y también la forma de evitar las palizas que inspiraron la famosa expresión de "le va a caer la del pulpo".

¿Cocer, cuánto tiempo?. La pregunta tiene una respuesta gallega: depende. No todos los pulpos son iguales y en apreciar la firmeza de su carne hay también gustos diversos. Para el pulpo a feira, la recomendación más frecuente de cómo obtener una textura ideal es la de los 20 o 25 minutos de cocción. Otros recomiendan casi el doble de tiempo. Sin embargo, he leído cómo Gutier Domingos, un experto chef pulpeiro del concejo coruñés de Melide, no hace mucho, sugería hervirlo solo durante cinco minutos y dejarlo reposar luego dos horas. Todo ello sin olvidarse, naturalmente, de medir el producto a ojo, que es lo que hay que hacer.

Melide, situado en el centro geográfico de Galicia, es conocido especialmente por la calidad de su pulpo á feira, al igual que sucede con otros lugares del interior de la región que no pierden de vista las rías gallegas.

El gallego, en general, es muy pulpero, y el pulpo casi siempre me acaba trayendo al recuerdo a un ejemplar fabuloso de Galicia, Álvaro Cunqueiro, cuando hace ya tiempo escribía sobre el rey de los cefalópodos: "Antes lo más del pulpo que se cocía en las ferias del interior era de media cura o de cura entera —es decir, secado en la orilla del mar al sol y el viento—, pero ahora corre mucho el pulpo congelado. El pulpo llegaba a Lugo, Orense, a Monterroso o Carballiño, procedente de Mugardos, en la ría de Ferrol; de Bueu, en la de Marín, de Muros, de las islas y riberas de la ría de Arosa. Hubo siempre pulpeiras famosas de Sarria, por ejemplo, que andan de feria en feria con sus grandes calderas, con sus alcuzas para el aceite, con sus sacos de sal y de pimentón y sus platos de madera". Luego está la historia de aquel francés, Jacques Mabille de Poncheville, que haciendo el Camino de Santiago a pie se detuvo en Lugo, y en un paseo por la gran muralla romana, entre las puertas de San Pedro o Toledana, y la del Castillo, en un campo entre dos cubos, vio a unas mujeres vestidas de negro encendiendo fuego debajo de unas inmensas calderas negras. Creyó entonces el francés que serían las brujas o meigas de las que le habían hablado abundantemente en Galicia, y que debían estar poco menos que preparando el aquelarre. Eran, sin embargo, las pulpeiras de San Froilán. Cosas de Alvariño.

Comí recientemente un pulpo, quiero creer de Puerto de Vega, con patatas, muy bien guisado por el doctor Francis Vega que me supo a gloria, y también otro asado con muy buen punto y de calidad acompañando un arroz en El Balcón de Bueño, el acogedor restaurante de Edén Jiménez en ese pueblo ejemplar de Asturias orgulloso de sus hórreos al lado de Oviedo.