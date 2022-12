Entre ostras, bogavantes y capones

Es tiempo de Navidad. Hablemos de capones si prefieren otra ave que no sea el pavo. El pavo está algo devaluado y el cordero puede que nos suene demasiado clásico. De esos capones asados de Villalba, que como escribió Cunqueiro deben de llegar a la mesa con la piel dorada y crujiente, y debajo la carne suave y mansa. Ahí tienen también la dulce domesticidad de la gallina más gastronómica: la pularda. Muy apreciada por su carne rica en grasa infiltrada, ha inspirado uno de los platos más reputados de todos los tiempos: la poularde Demidov, que creó el cocinero Casimir Moisson en honor del príncipe Anatole Demidov, extravagante aristócrata ruso de gustos refinados, pufista redomado y un tanto violento. Otras piezas más pequeñas, de gran utilidad culinaria y muy demandadas por los cocineros desde tiempo inmemorial son las palomas, que dejan de llamarse pichones cuando cumplen los veintiocho días de vida. La carne del pichón de cría no se diferencia mucho de otras jóvenes piezas de caza con plumas. Es roja y firme, muy sabrosa, incluso cuando está más cocida de la cuenta. Hay quienes la presentan en la mesa en dos cocciones, para poder apreciar todas sus cualidades y ternura. Intenten conseguirlas con el precinto reputado de Bresse. Son todas ellas naves para asar en navidad entre jugos de ostras.

No hay una Navidad sin cuento y no hay cuento navideño sin Dickens. Tampoco encuentro la manera de quitármelo de la cabeza por estas fechas. Siempre está Scrooge y el aire permanece lleno de fantasmas que vagan con incansable celeridad de acá para allá, gimiendo sin cesar. O el viejo Marley, que estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Charles Dickens, además de un maravilloso novelista, fue un reportero atrevido, siempre dispuesto a visitar las partes más desagradables de un Londres, del que no tendríamos la misma noticia de no haber sido por sus sketches, con los viejos dibujos de George Cruikshank.

Para compensar la descarnada visión del periodista, no deja de ser curiosa la ironía sobre las ostras que destila en su inmortal Pickwick. A más de uno le dejará pasmado, pero hay que entenderlo teniendo en cuenta que en ciertos momentos y lugares la ostra tenía una presencia que no pasaba desapercibida en las viejas calles del East End londinense hasta el punto de parecer que era un producto de primer consumo, como si estuviéramos hablando de la patata. Los puestos de venta de marisco se sucedían en un barrio donde convivían la abundancia de quienes lo visitaban y la miseria de quienes allí malvivían. "Cuando más pobre es un lugar, mayor parece la demanda de ostras. Vea si no que aquí hay un puesto de ostras cada seis casas. Que me aspen si no creo que, al verse pobre, un hombre sale disparado de su hogar y se va a comer ostras por desesperación". Ahora hay otros, como es el caso, que las buscamos desesperadamente por placer, de Gilardeau, de Sorlut, o de Cadoret, esta última de Belon.

Concluyamos con los mariscos que están, es verdad, imposibles por el precio. El gran crustáceo marino decápodo es el bogavante, al que sólo superan, a mi juicio, y sólo de vez en cuando una centolla plena, las mejores quisquillas o las gambas rojas del Mediterráneo. Tiene una particularidad que lo distingue del resto: un jugo natural que se presta de mejor manera que en otros crustáceos a redondear cualquier tipo de salsa. En cierto modo "este cardenal de los mares", me refiero al mejor de la especie, el azul, soporta bien el salteado en crudo, la parrilla o cualquiera de las grandes preparaciones de la historia, el Thermidor o Newburg, típica receta de Navidad en Estados Unidos o en cualquier fecha señalada propicia para un banquete.

La langosta o bogavante Thermidor, un plato trabajoso típico fin de siècle, ya apenas se encuentra en la carta de los restaurantes, solo en unos cuantos adictos al viejo lujo. Se sirve con el caparazón cortado en grandes dados, cubiertos de una salsa con una reducción de vino blanco, un fumet de pescado, un jugo de carne, chalotes y estragón, a la que se incorporan bechamel y mostaza. La langosta se fríe en aceite, se asa luego al horno, y finalmente se espolvorea de queso rallado por encima para gratinarla. Demasiado esfuerzo, pienso yo, para algo que resulta infinitamente mejor sin tanto envoltorio. Seamos sencillos. En la sencillez, dicen, destaca la mejor materia prima.

