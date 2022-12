Asturias y Asia dan sabor a la Navidad de las nuevas guisanderas

El Club de Guisanderas de Asturias acaba de crecer con dos nuevas cocineras incorporadas a sus filas, Nelisa "Nely" Agoylo Opón y Luisa Sánchez López. Además no se han sumado ambas en un año cualquiera, sino en el que la asociación que preside Amada Álvarez celebra su medio siglo de vida, que no es poco.

"Es un honor y todo un orgullo formar parte del club", resumen las dos profesionales, la primera responsable de los fogones junto a su marido, Zoilo Grana, del veterano Casa Zoilo, en Muros de Nalón; la segunda, que también trabaja junto a su esposo Juanjo Pico (encargado de la sala), al frente de la cocina de Casa Ricardo, en plena travesía de Cornellana (Salas).

Y nadie mejor que dos guisanderas, que pasan por ser las guardianas de la cocina tradicional y de esas recetas que se han preparado toda la vida en los hogares de Asturias, para inspirar a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA el menú que servir en la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Son dos de las citas familiares más importantes del calendario y, como tal, los platos deben estar a la altura. A buen seguro que son pocos los que no tienen ya pensado el menú, pero para aquellos que todavía duden el suplemento "La vida buena" de este periódico quiere ayudarles con las propuestas en exclusiva de Nely y Luisa.

Desde Casa Zoilo plantean dos opciones, una asturiana y otra con toque asiático. No podía ser de otra forma, ya que Agoylo es filipina, concretamente de la isla de Mindanao. No es la primera guisandera extranjera del club, ojo, sino la segunda, ya que se incorporó a sus filas hace años Anna Lusa, italiana y chef de la Taberna Salcedo (Oviedo).

"Digamos que Nely recoge el testigo que no he podido recoger yo, vetado por ser hombre", bromea Zoilo Grana, tercera generación al frente del restaurante familiar camino de cumplir un siglo con las puertas abiertas en El Parador de Muros desde que su abuelo Zoilo se hiciera con el negocio en 1939. La segunda generación es la de su madre y su tía, Paloma y Teté Alonso, dos famosas guisanderas en el Principado y que ahora han guiado los pasos de Nely hacia el club.

Propone la cocinera servir a la mesa esta Nochebuena o en el almuerzo de Navidad un clásico menú asturiano a base de repollo relleno de marisco, un guiso de pollo de corral o solomillo de ternera con manzanas y para rematar al postre una tarta de avellana. Pero como se ha ido a pasar las fiestas a su tierra natal –hacía casi 30 años que no visitaba Mindanao por estas fechas y más de tres que no iba debido a la pandemia– también se atreve Nely con una propuesta de Filipinas: un lechón preparado como lo hacen su país y que se sirve tradicionalmente en Navidad.

"Debe tener un peso de entre 20 o 25 kilos. Se le sacan las tripas y se rellena con hierbas aromáticas, entre ellas, el lemon grass, típico de la cocina asiática, cebolla roja y arroz. Luego se cose y se pone a asar, como a la estaca, unas dos o tres horas al fuego, dándole vueltas", describen ella y Zoilo Grana. "La corteza quedará crispy, crujiente, y dentro todo cocido, el arroz se hace con el jugo".

Y de postre, un biko: arroz con leche de coco, con azúcar moreno. Va servido en hoja de plátano. "Es similar al arroz con leche asturiano", señala Grana. Su mujer le secunda: "Es que la cocina de aquí tiene muchas similitudes con la de Filipinas. Los guisos no están muy alejados unos de otros. Al fin y al cabo llevan casi lo mismo. El pollo allí se prepara, por ejemplo, con cebolla, pimentón... Como aquí, aunque luego se añaden otros ingredientes típicos asiáticos, la soja, el jengibre. También tenemos las albóndigas, llamadas allí bola-bola. Los pescados se hacen como aquí, al horno, la base es la misma". El cocinero aporta el matiz: "La diferencia son las especias, las hierbas aromáticas, esos ingredientes que aquí no tenemos ni usamos mucho".

Lleva la nueva guisandera ya unos cuantos años en Muros, aprendiendo de su marido –al que conoció cuando estudiaba en Bilbao–, pero también de Paloma y Teté, dos veteranas de los fogones que ahora han dado paso a la tercera generación en Casa Zoilo. "Estoy muy contenta de ser algo así como su sucesora", señala Nely, para la que el pote de berzas y la fabada son los platos estrella de la cocina asturiana.

Su entrada en el Club de Guisanderas ha coincidido con la de Luisa Sánchez, de Grado "de toda la vida". Así las cosas propone para los lectores de LA NUEVA ESPAÑA un menú muy de la tierra asturiana: frixuelo relleno de marisco, jarrete de cordero con cebollitas glaseadas y tarta de queso con compota de manzana.

Lo que vio en casa cocinar a su madre Blanca inspira el menú de Luisa Sánchez y la cocina en general de Casa Ricardo, asentada en la más pura tradición de las guisanderas asturianas. "Me he fijado en lo de siempre, recetas tradicionales, productos de Asturias. Son platos fáciles y asequibles, muy ricos y muy de aquí", describe esta moscona que estudió Derecho pero a la que le tiraron más los fogones y el amor, pues con Casa Ricardo empezó primero su marido, Juanjo Pico, en 2001, y luego ella se sumó. "Esto era una fonda de siempre, desde 1901 está abierta", explica Luisa López, que suma 17 años de cocinera. "Siempre me gustó y tuve la oportunidad. No lo pensé y ahora no nos arrepentimos mi marido y yo. Es como todo, tienes que trabajar, pero es tu negocio".

Asegura ser fiel al recetario popular asturiano, el tradicional de las guisanderas, aunque también le gusta de vez en cuando incluir un toque personal en los platos, algo de innovación, una presentación especial... Para LA NUEVA ESPAÑA ha emplatado con cariño y mucho gusto sus tres platos, cocinados a primera hora antes de empezar la jornada. "Me gusta preparar el menú y la carta en base a lo que hay que de temporada. Para el aniversario de las guisanderas aposté por unos sencillos guisantes con jamón", abunda. "Me siento muy orgullosa de la cocina casera de toda la vida".

Son días intensos y ajetreados para todos los cocineros de la región, con restaurantes llenos por celebraciones de empresa y amigos, y también los fogones en marcha para preparar los platos que muchos, cada vez más, encargan para llevarse a casa y evitar trabajar ese día. La cena de Nochebuena es una de las más importantes del año y todo el mundo la cuida. En Asturias, principalmente, tiene mucha influencia de las guisanderas.

Los menús de las nuevas guisanderas