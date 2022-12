Cuando lo ligero se hace cargante

Quienes hemos defendido el consumo tranquilo de "Emily en París" vamos a tener que revisar nuestras palabras. Cuesta un poco relajarse viendo su tercera temporada, la más irregular hasta la fecha. El listado de escollos es importante. No, no tiene nada que ver con Emily Cooper, heroína insoportable para unos y encantadora para otros. Lily Collins sigue desbordando carisma mientras a Emily se le empieza a agotar el optimismo: no sabe cómo emerger de sus múltiples dilemas, del aluvión de preguntas en torno a sus lealtades, así en lo laboral como lo amoroso.

Emily no es el problema, como tampoco lo son sus problemas, aunque hagan falta varios episodios (tres, en concreto) para que el productor Darren Star y su equipo recuerden qué fricciones personales o culturales funcionan mejor en la serie. Qué clase de anhelos dolorosos también: la eterna atracción del "¿lo harán o no lo harán?", recurso tan gastado como infalible. Todo mejora con el cuarto capítulo y toca techo en el quinto, escrito por Robin Schiff, guionista de la impagable "Romy & Michele". Después la efectividad vuelve a decaer hasta un disfrutable episodio final que, además, promete buenas dosis de delirio "camp" y retorcimiento culebronesco para la cuarta temporada. Sí que resulta un obstáculo el flagrante emplazamiento de producto, ya sea de una conocida franquicia de hamburgueserías, cierta empresa de joyería o el software más socorrido durante la pandemia. Y cuando el producto que se vende es poco asequible, asoma la pornografía del lujo en su más incómoda obscenidad. Por el camino se desaprovechan los talentos individuales y la química interpersonal de un reparto coral no del todo bien ponderado. Verlos luchar con según qué material no es ningún placer.