¿Cuál es el futuro de la cocina asturiana?

Parece como si el estado de opinión sobre la cocina asturiana solo se mostrase en el momento en que se produce el reconocimiento público de nuestros restaurantes en las guías. Habría que averiguar, además, hasta qué punto la cocina se encuentra viva, más allá de esa revisión que por razones de negocio obliga a dichas publicaciones y que no siempre concuerda con la impresión general. Con lo que promete y no cumple, o con la autenticidad que se le supone cuando precisamente es el cachopo el que presenta una carta de naturaleza, tratándose de un filete empanado nada genuino, que no cuenta con ingredientes específicamente asturianos, es copia de otro de origen francés y guarda su único vínculo con la Asturias grandona en su tamaño pantagruélico. En esa afición que le profesa el público juvenil que quiere llenar barrigas de un modo económico.

Nacho Manzano, el cocinero más laureado de la región, sostiene que Asturias tiene unas condiciones únicas para imponer un estilo. Dice que es necesario identificar la cocina que aquí se hace con el paisaje natural, motor que mueve el territorio. El apoyo de la Administración, opina, en ese sentido sí existe. Cree también que la manera de generar una nueva vanguardia es indagando en la cultura y las raíces. "No podemos quedarnos solamente en el torto de maíz y en el pitu de caleya". Piensa que para ello los cocineros de la "primera línea" deben apartarse de los modelos encorsetados de la alta cocina que producen cansancio en los comensales y lanzarse en busca de una autenticidad, ser más atrevidos. "Además de comer bien en los restaurantes hay que perseguir la experiencia gastronómica creando espacios genuinos, distinguir las estaciones, puesto que en Asturias todavía son diferentes". Mantiene, a la vez, que el gremio tiene que estar más unido para fortalecer en el exterior una marca sólida asturiana como destino. Puesto que no todos van a ser restaurantes gastronómicos, habla también de potenciar una clase media dentro del negocio que sepa establecer el rumbo adecuado con una cocina basada en la verdad y el producto.

Potencial gastronómico

Resulta fácil coincidir con la visión de Manzano en cuanto a lo que este producto supone en una región que puede presumir de él pero que quizás no ha acertado a extraerle todo el potencial gastronómico. Un mar que cuenta con los mejores mariscos y pescados. Una huerta rica y diversa no aprovechada, más bien abandonada. "Hay que dotar al campo asturiano, la agricultura, la ganadería, el pan, la miel, el vino, etcétera. Es la manera de construir una gastronomía de nivel. Los cocineros tendríamos que predicar menos sobre la importancia de los productores y más ponerles cara y voz para que acompañen a los restaurantes en todo", dice el chef de Casa Marcial. Esto último, digo yo, no sería un invento mayor que el del cachopo, dado que ya sucede en Francia desde mediados del siglo pasado, por lo menos. Eso sí, resultaría bastante más coherente que el famoso cordón bleu asturiano. "Los productores deben ser nuestros aliados y no discutirles el precio", recalca Manzano. Su actividad tendría que generarles un modelo de vida digno para estar orgullosos de lo que hacen.

Cierto, la despensa asturiana es rica y diversa: maíz, trigo, avellanas, nueces, castañas, manzanas, kiwis; las razas autóctonas, el cabritu bermeyu, la xalda, el gochu asturcelta; las terneras de asturiana de los valles, montaña y casina; las oportunidades que brinda la caza para actualizar la cocina cinegética. La posibilidad de hacer otra cocina estacional en torno a la matanza del cerdo, sus elaboraciones, los ahumados de las carnes. Y, una lástima, la imposibilidad de plantearla con las capturas en nuestros ríos salmoneros y trucheros.

¿Los cocineros jóvenes? Deben salir y formarse fuera, pero al mismo tiempo sin perder de vista el territorio donde van a cocinar si es que realmente tienen pensado hacerlo en Asturias. La obsesión última de algunos de ellos con el producto local no es una mala idea, al contrario, refuerza su compromiso con el territorio del que se nutren. A los que ya están lo suficientemente formados hay que pedirles que sigan cocinando como es debido y de la manera en que siempre lo hacen. Si tienen personalidad y eso se plasma en sus platos, no se requiere otra cosa. Precisamente, dos de los cocineros asturianos que más me interesan mantienen un enfoque totalmente opuesto. Pedro Martino es un firme defensor de la esencia local con el menú Orígenes en su restaurante de Caces, Oviedo. Diego Fernández ofrece cada día que pasa destellos de una mayor calidad con su alta cocina creativa de tendencia asiática en su restaurante Regueiro, de Tox (Navia). Comer allí es un deleite para los sentidos. Como también lo es hacerlo en El Retiro (Pancar), donde Ricardo Sotres pone la técnica esmerada al servicio de la suculencia en sus platos.

Estudio de la cocina y del ecosistema, insiste mientras tanto Nacho Manzano. Mayor atención a las tradiciones: el trigo de escanda, poder disfrutar del entorno con una torta de maíz sobre la chapa entre el aroma que desprenden las hojas de castaño. No olvidarse, en resumidas cuentas, del orgullo de pertenencia gastronómica. Recuerda que Casa Marcial fue pionero de la sidra en un restaurante propiamente dicho, sin complejos. "¿Quién dice que al cliente de fuera tengo que recibirlo con una copa de champán? No me debe acomplejar ofrecerle sidra; eso sí, procurando que sea la mejor".