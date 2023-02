Saber freír un huevo también importa

Que levante la mano el que no sepa freír un huevo. No vayan a creer, la cosa tiene su miga como la del propio pan que moja la yema. El dilema del huevo frito no consiste simplemente en si uno lo quiere con puntilla o sin ella, aunque algo tiene que ver. Unos segundos de más en la sartén o la temperatura del aceite demasiado alta servirán para alterar el delicado equilibrio entre la textura, la apariencia y el sabor de una de las materias primas más usadas en la alimentación por su sencillez y su gran versatilidad. Estigmatizado hasta no hace mucho por la fobia del colesterol, el huevo es una de las maravillas de la naturaleza y uno de los alimentos indispensables de nuestras vidas.

Pero a la vez es una aspiración gastronómica no tan fácil de alcanzar como a simple vista parece, debido a que la clara y la yema se componen de varias proteínas que espesan a diferentes temperaturas. Por ejemplo, las proteínas de la clara, ovotransferrina y ovoalbúmina, no comienzan a coagular hasta que la temperatura alcanza 61 y 84 grados, respectivamente, mientras que las proteínas de la yema adquieren consistencia a partir de los 65. Un gastrónomo francés molecular, Hervé This, sacudió el mundo de la cocina en 2002 cuando reveló que el chef Pierre Gagnaire había descubierto el huevo de 65 grados. De acuerdo con esto, un huevo cocinado lentamente a esa temperatura en agua o en un horno tendría igual sabor y textura. Además, insistió que mientras ésta se mantiene constante, el tiempo de cocción no es importante. Calentarlo durante una hora u ocho ofrecería el mismo resultado. Esta vez vamos a ocuparnos del huevo frito, propenso a esparcirse en comparación con el escalfado ya que solo se calienta por debajo y la clara se coagula más lentamente. Harold McGee, autor de "La cocina y los alimentos", uno de los títulos imprescindibles del género gastronómico desde su publicación en 1984, mantiene que la temperatura ideal de la sartén para freír un huevo claro y tierno es alrededor de 120 grados, "cuando la mantequilla ha terminado de sisear pero aún no se ha tostado, o cuando al aceite se le ha echado una gota de agua y ha dejado de chisporrotear". Son las dos señales para los que acostumbran lamentablemente a freír los huevos con mantequilla y el resto del mundo cabal que utiliza el aceite. Agrega que a temperaturas más altas el huevo pierde ternura, pero reconoce que se obtiene de él "una superficie más sabrosa, tostada y rizada". Nos aproximamos, pues, al huevo frito con puntilla al que tanta distinción se otorga. La chef Carme Ruscalleda se refería por ello al aceite a 170 grados en la sartén, los huevos a una temperatura ambiental, no recién sacados de la nevera, y a una cocción rápida para que en cuestión de unos 20 o 25 segundos la grasa haya abrigado el huevo creando a su alrededor las características puntas tostadas y ampollas. Ferran Adrià recomendaba un huevo frito en dos fases, utilizando también un par de unidades. De una de ellas excluía la yema y freía la clara en el aceite a alta temperatura hasta obtener la puntilla. De la otra, al contrario, retiraba la clara, freía la yema aparte, muy poco, hasta obtener color. Colocaba esa yema sobre la anterior clara frita y de ese modo decía obtener el huevo soñado por muchos. Cremosidad en la yema, puntilla en la clara: el binomio perfecto. A José Andrés, creo recordar, le vi freír un huevo en las redes sociales siguiendo la recomendación de McGee del monedero en el que la clara envuelve a la yema para protegerla y preservar su cremosidad. Hay muchas fórmulas y abundantes trucos, aunque lo esencial es disponer de huevos frescos como es debido para ponerlos en práctica. En dos de las preparaciones más básicas y cotidianas, el huevo frito requiere aceite y rapidez en la ejecución con el fin de obtener un buen resultado, mientras que los huevos revueltos o la tortilla francesa piden mantequilla y lentitud, humedad y paciencia. Si hay trufas frescas disponibles para perfumar, mejor. El festín será completo. Otra de las cuestiones acerca del huevo que ha planteado interrogantes y no poca curiosidad a lo largo de la historia tiene que ver con la docena como medida occidental. El asunto arroja cierta simbología. En el mundo cristiano, está estrechamente asociado con el número de discípulos de Jesús. Sin más. La adopción estadounidense de la docena como medida estándar desciende de las raíces inglesas. La historia de la alimentación confirma que los huevos se vendieron por docenas durante la época isabelina, en Inglaterra. Nadie, sin embargo, explica por qué se eligió este estándar, ni acredita persona o lugar específico donde se pudiera haber tomado esa decisión. Los huevos se han vendido y venden en cajas por docenas, que sigue siendo el modelo estadístico. Luego vinieron la media docena, la decena y hasta la docena y media. Vareia Beronia Viñedo Singular 2019 Vareia Beronia procede de una de las primeras viñas de Rioja declaradas singulares. Se trata, por tanto, de un vino de unas características poco comunes elaborado por una bodega con signo ascendente bajo la batuta de uno de los enólogos de moda, Matías Calleja. Viñedo Singular es una indicación geográfica que designa a vinos procedentes de parcelas con unas características agrogeológicas y climatológicas propias que lo distingan de otras del entorno. Influyen la edad de la viña y el rendimiento por hectárea. Tempranillo, crianza de 11 meses en foudre, esta añada excelente de 2019 de Vareia presenta en la nariz frutos rojos intensos, regaliz y aromas de flores. Buen cuerpo voluminoso, mejor estructura y un gran equilibrio en la boca. Un regalo para los sentidos. El precio de la botella ronda los 70 euros. Alta Pavina Pinot Noir 2020 Este pinot noir de Castilla y León lo elabora una bodega en el municipio vallisoletano de La Parrilla, y las uvas con que se hace proceden de un viñedo a mil metros de altitud que incluye otras variedades foráneas. Su mayor virtud son la frescura y esa sensación sedosa de la pinot noir en la boca. Crianza de seis meses en barrica de roble francés, capa media, color rojo y ribetes naranja; en la nariz desprende sensaciones frutales, cereza y frambuesa, sobre todo. En la boca exhibe toda su frescura y una agradable suavidad. Redondo y con un toque final de melosidad, resulta muy bebible en cualquier momento y circunstancia. El precio, alrededor de 9 euros, es una ganga. Los Oscuros 2017 Bonarda La bonarda es una variedad de uva tinta que creció en Saboya bajo el apelativo de douce noir, pero donde más se cultiva hoy es en Argentina, considerada la segunda varietal en cuanto a producción tras la malbec. Entre los italianos se conoce como dolcetto nero y su origen está en los valles padanos poblados por los etruscos. Esta que utiliza el enólogo Sebastián Zuccardi en Los Oscuros adquiere aún una mayor singularidad al proceder de una viticultura extrema de montaña en el Valle del Uco. Por ese motivo se trata de un vino que gana en frescura y finura, mientras que pierde alquitrán y cuero, dos señas de la bonarda. Fermentación y crianza en hormigón, se trata de un vino más ligero y diferente. Diferente también de otras bonardas que he bebido. La botella cuesta alrededor de 25 euros.