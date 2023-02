Hermosos y malditos

El triángulo de la tristeza marca en el rostro coordenadas poco fotogénicas. O, mejor dicho, inapropiadas para la imagen de moda que solo captura bellezas y movimientos sin alma pero con cuerpo bien cincelado para vender. Porque de lo que trata la película de Östlund (a ratos punzante, a ratos torpe) es de cartografiar un mapa ruin de tesoros reducidos a la mera apariencia con todo tipo de piratas (armados o desalmados), unos dedicados a vender (literalmente) mierda o armas para enriquecerse. Un mareante viaje de postín y postureo al por mayor en un barco capitaneado por un ideólogo grouchomarxista con la brújula extraviada y con pasajeros ricachones de espíritu muy pobre. Pasar del regocijo al retortijón parece obligatorio. Hay un primer tramo interesante en el que los roles (que no rolex, eso vendrá después) sexuales son zarandeados (lo que puede dar de sí un no a pagar la cuenta del restaurante) y en el que el mundillo de la moda es expuesto como triturador de carne. Atención a la distinción entre marcas gruñonas que no necesitan ganarse la simpatía de caras que son y marcas sonrientes que buscan lo contrario por baratas.

Con sus pequeñas y afiladas puntadas al hilo de la actualidad (los influencers obsesivos que sacan foto a todo lo que hacen y convierten la belleza en un modelo económico), la película se hace a la mar introduciendo poco a poco a los personajes como piezas en un tablero próximo al naufragio. Ahí empiezan a brotar pequeños sobresaltos ideológicos y sentimentales (de cómo un arranque de celos puede llevar a un despido injusto), con viajeros que pueden ser patéticos, ridículos o grotescos, y a veces todo a la vez. La jugada de Östlund está clara: oscurecer poco a poco las situaciones para que las sonrisas se petrifiquen mientras irrumpen en el tinglado reflexiones políticas, sobre las guerras inventadas por las clases dominantes, sobre los nuevos ricos con sus viejos vicios. Todo preparado para la gran explosión de la tormenta que convierte el barco en un lujoso transporte de vómitos y diarreas, champán y estiércol mezclados que no agitados antes de que la histeria se traslade a una isla misteriosa, y ahí pierde toda su gracia y pasa de ser irreverente a ser irrelevante. Una pena.