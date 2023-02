¿Por qué nos gusta tanto la tarta de queso?

El cheesecake es, digámoslo así, una devoción universal. No de ahora, sino de décadas, pero sin que se trate de Nueva York no existe apenas un solo restaurante en este país que no incluya tarta de queso al horno entre sus postres. Es facilona y da muy bien en las fotos de los instagramers he llegado a escuchar. Goza de tanta aceptación que casi nadie se refiere a ella como una bomba calórica. El queso coquetea con otros sabores, resulta cremosa y no hay problema para compartirla en una mesa ya que se adapta a los gustos. Aunque probablemente le empieza a suceder igual que a la tortilla de patatas y haya tantas tartas de quesos como personas, nadie es capaz de rechazarla del todo siempre que resulte comestible.

He leído algunas cosas sobre la tarta de queso que impiden considerarla como una moda pasajera. Si bien muchos asumen que tiene su origen en Nueva York, en realidad se remonta a mucho más atrás. Habría que regresar 4.000 años en el tiempo a la antigua Grecia. Los antropólogos físicos excavaron en la isla de Samos moldes de queso que datan de alrededor del año 2000 a. C. Y es muy probable que el queso y sus derivados hayan existido durante miles de años antes de esto. En Grecia, la tarta de queso se consideraba una buena fuente de energía, y existe la evidencia de que se sirvió a los atletas durante los primeros juegos olímpicos en el 776 a. C. También se sabe que los novios griegos la usaban como pastel de bodas. Al escritor Athenaeus se le atribuye la primera receta en el año 230 d. C. Cuando los romanos conquistaron Grecia, la fórmula de la tarta de queso fue solo un botín de guerra. La modificaron incluyendo queso triturado y huevos. Estos ingredientes se horneaban bajo un ladrillo caliente y se servían tibios. De vez en cuando, los romanos ponían el relleno en un pastel. La llamaban «libuma» y la ofrecían a los invitados en las ocasiones especiales. La costumbre se extendió por toda Europa, con diferentes variantes locales. Pero no fue hasta el siglo XVIII en que la tarta empezó a parecerse a lo que actualmente conocemos y que en Nueva York identificarían como un cheesecake. El queso crema trajo la adición estadounidense al pastel y desde entonces se convirtió en un ingrediente principal. Los granjeros neoyorquinos intentaban reproducir el queso francés Neufchâtel, pero accidentalmente el proceso derivó en la creación de una pasta más cremosa. Tres años más tarde se empaquetaba en papel de aluminio y distribuía en las tiendas locales con la marca Philadelphia Cream Cheese. Esta fue comprada en 1903 por Phoenix Cheese Company, y luego, en 1928, absorbida por Kraft, que continúa elaborando el queso. El cheesecake al estilo clásico de Nueva York consiste solo en el pastel; no se sirve fruta, chocolate ni caramelo encima, ni al lado. Su suave y característico sabor se obtiene de las yemas de huevo adicionales incorporadas a la mezcla. A principios del siglo pasado, los neoyorquinos estaban enamorados de este postre. Prácticamente todos los restaurantes tenían su propia versión de tarta de queso en sus menús. Entonces se empezó a discutir la autoría de la receta original. Aunque es más conocido por sus sándwiches exclusivos, la tarta de queso al estilo de Nueva York se atribuye generalmente a Arnold Reuben (1883-1970). Reuben nació en Alemania y emigró a Estados Unidos cuando era joven. Se cuenta que fue invitado a una cena en la que la anfitriona sirvió un pastel de queso. Supuestamente quedó tan intrigado que experimentó con la receta hasta que se le ocurrió el suyo. No solo hay un toque neoyorquino para el cheesecake, existen muchos más. Incluso dentro de Estados Unidos. En Chicago, se agrega crema agria a la receta para mantenerla cremosa. Mientras tanto, en Filadelfia la tarta resulta ser más ligera y cremosa que la de Nueva York y se suele servir con coberturas de frutas o chocolate. Cada región del mundo posee también su propia versión: los italianos usan queso ricotta, mientras que los griegos utilizan mizithra o feta. Aquí nos decantamos por el Philadelphia. Los alemanes prefieren el requesón, mientras que los japoneses usan una combinación de maicena y claras de huevo. En Japón, una pequeña tienda de tartas de queso en un pueblo minúsculo llamado Ehime vende más de diez mil al mes y, a veces, se agotan a las pocas horas de abrir. Completamente hecha a mano, los ingredientes que lleva son cuidadosamente seleccionados, reza en la publicidad. Se puede decir que el postre ha resistido la prueba del tiempo. En España existen restaurantes con tartas de queso consagradas. Era muy buena la que se comía en el inolvidable Zuberoa, de Hilario Arbelaitz, que ya cerró; la del donostiarra La Viña encabezó durante años el canon del mejor cheesecake, y de un tiempo a esta parte goza también de merecida fama la de Cañadío, desde que empezara a elaborarse en el restaurante santanderino. Los ingredientes de esta última son 200 gramos de galletas María dorada y otros 120 de mantequilla para la base; 400 de nata para montar, otro tanto de queso tipo Philadelphia; 125 gramos más de queso fresco de Burgos; 150 de azúcar y cuatro huevos, para la mezcla que se vuelca en el molde y se hornea a 180 grados de temperatura durante 35 minutos. Selección de vinos Cayetano del Pino Amontillado Solera Palomino de crianza oxidativa durante más de 20 años, este maravilloso amontillado de los nietos de Cayetano del Pino presenta un aspecto limpio y claro con un color ámbar y ribetes verdosos. En la nariz se percibe el olor fino pero punzante con recuerdos de almendra y roble. En la boca se muestra persistente, seco, salino, cálido y con una gran profundidad, dejando en el fondo matices de madera y de avellanas. Para servirlo es importante la temperatura, que no debe bajar de los 12 grados ni sobrepasar los 14. Un frescor medio es la mejor medida para saborearlo como es debido. El precio de las botella ronda los 18 euros. Finca Terrerazo Bobal 2020 Monovarietal de bobal, una de las uvas de moda, este tinto de la bodega Mustiguillo, en el altiplano de Valencia, aúna las mejores características de la variedad. La uva con que se elabora procede de un viñedo a 800 metros de altura. Finca Terrerazo es fruto de la decidida apuesta del enólogo Toni Sarrión por una casta que a finales del siglo pasado no estaba en su mejor momento de popularidad. Crianza de 18 meses en roble, capa alta, color picota, se trata de un vino muy expresivo en la nariz por la abundancia de fruta negra y roja, y también por su mineralidad. En la boca es envolvente y carnoso, con un final largo. La botella cuesta alrededor de 25 euros. Arrocal Reserva de Familia 2018 Otro vino espléndido de la bodega familiar de los hermanos Rodrigo y Asier Calvo, de Gumiel de Mercado. Elaborado con uva tinta fina procedente de cepas plantadas a 850 metros de altura en suelos arcillosos y arenosos, y con una crianza de 24 meses en barricas. No se trata de un ribera cualquiera, la intención precisamente de la bodega es evitar algunos de los lugares comunes de la denominación castellana y remediar carencias como la característica ausencia de acidez. Picota, capa muy alta, a la nariz llegan los frutos negros maduros, las ciruelas y las guindas, los recuerdos de sotobosque, las notas balsámicas, la vainilla y el cacao. En la boca es sedoso, denso y largo, de buena estructura y una acidez adecuada. Gran vino. Alrededor de 35 euros la botella.