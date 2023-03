Pescados con espinas sin obstáculos

El desaparecido Santi Santamaría reivindicaba el desespinador de congrios como ejemplo del avance en una cocina frente a las ventoleras caprichosas que la disfrazan ilusoriamente. Mantenía que no dudaría en incorporar un artilugio así por tratarse de un progreso técnico evidente: ahorraríamos el engorroso trabajo manual que dificulta y encarece el disfrute de un pescado delicioso, sobre todo cuando el gran público está perdiendo cada vez más la costumbre de comer pescados y carnes con espinas y huesos. En cambio, travestir el surimi para darle sabor a congrio, a Santi Santamaría, como a cualquier ser juicioso, no le parecía ningún progreso. Más bien, lo contrario.

El congrio es un pescado de mucha espina. También conocido como culebra, pertenece a la misma familia de las anguilas. Por ello, la piel que lo recubre carece de escamas y su textura es más bien gelatinosa. Precisamente por la abundancia de espina no resulta muy adecuado para el consumo de los más pequeños. Yo, sin embargo, crecí comiendo las albóndigas de congrio en salsa verde que me daban en casa. La parte delantera donde se sitúa la tripa, es la zona donde el congrio contiene menos espinas.

La salsa verde es un clásico de las cocinas cantábricas y del País Vasco francés. Como saben, está compuesta de un sofrito a base de cebolla y ajos picados, y enriquecida con vino blanco y fumet de pescado. Se utiliza mayormente con la merluza y el congrio, entre otras variedades que por la textura de su carne se adaptan mejor a ella. El perejil es esencial en la cocina vasca. Mágico. De no existir, tendrían que haberlo inventado. No hay hierba que tenga más adeptos ni hueco en las preparaciones. Es el elemento primordial de la salsa verde de toda la vida y, también, de la koskera, una fórmula enriquecida por los espárragos, los huevos y hasta por los guisantes. La primera referencia que hay de la salsa verde tradicional para acompañar la merluza a la vasca se remonta al siglo XVIII, mientras que de la koskera se empieza a hablar en los inicios de la pasada centuria. Pero tampoco nos podemos olvidar de la importancia de la salsa verde en las almejas y en las cocochas, tanto las de merluza como las de bacalao.

Hacia tiempo que no iba y casi me había olvidado de lo bien que se come en el restaurante ovetense Ca’Suso, cuando esta semana probé unas albóndigas de congrio con una salsa verde y unos tirabeques que me recordaron las que cocinaba mi madre. Tiernas, jugosas y muy sabrosas. La salsa verde es una garantía del buen recuerdo culinario cuando está bien hecha, y la comida resulta uno de los hechos más evocadores de nuestras vidas. Ca’Suso –lo comento entre anécdotas con los hermanos Feito– es el restaurante de Oviedo más francés, pero si un francés hubiera cocinado la albóndiga de congrio habría sido una quenelle, con la abundancia de pan que caracteriza a las quenefas lionesas. En Ca’Suso es mucho mejor: se trata de una albóndiga, que es la mejor manera de facilitar el bocado limpio al comensal de un pescado que entraña sabor pero también espinas. En el mismo restaurante del Campillín comí un lomo de otro pescado algo espinoso, golondru, como todos los de roca y que en otros lugares se conoce por rubio o capellán, con un jugo de caldereta; delante una sardina ahumada con brandada, y unos raviolis de centollo en una salsa amariscada. Todo ello a un nivel muy notable, igual que los postres: una tarta de queso al horno de buena cremosidad líquida, y un bombón de ganache espléndido. Ca’Suso, después de años y regularidad contrastada en la cocina, ha ganado con todo merecimiento la alta consideración de clásico.

Volviendo al pescado, se estima que solo el 43 por ciento de cada pieza capturada es consumida por humanos; las espinas, la cabeza y los despojos frecuentemente se tiran o se muelen para convertirlos en harina. En Saint Peter y en el Fish Butchery, el chef australiano Josh Niland utiliza de alguna forma el 90 por ciento. No recuerdo un concepto de cocina que me atraiga más desde aquella especie de máxima de Fergus Henderson, partidario de que el cerdo se debe comer del hocico al rabo. Si matas a un animal, un cerdo o un pez, es una necesidad ética comprometerte a consumirlo por entero. Una lógica básica. Por el contrario estaríamos hablando del simple capricho de sacrificarlo para consumirlo parcialmente, lo que equivale a crueldad y desperdicio.

D’Iatra Gratallops Vi de Vila 2016

Esta es una prueba de lo bien que hace las cosas la familia Ripoll en la bodega familiar de Gratallops, en pleno corazón del Priorato. Este tinto coupage elaborado con garnacha, cariñena, cabernet sauvignon, merlot y syrah sorprende por su frescor. Crianza de 14 meses, en la nariz se percibe buena fruta fresca integrada con la madura, ciruelas, moras, aromas balsámicos y unos persistentes toques de mineralidad propios de la licorella. En boca es muy equilibrado y sabroso y redondo. Suaves taninos y una elegancia que permite disfrutar plenamente de cada sorbo. La botella cuesta en torno a los 16 euros.

Manzanilla I Think en Rama

Creada por el Grupo Navazos como un humilde homenaje a Darwin, I Think representa el triunfo de la razón en una indómita manzanilla de Sanlúcar. Se selecciona entre 60 de 12.000 baricas. Embotellada en rama tras apenas una mínima filtración, conserva el color dorado intenso y el carácter punzante directamente de las botas donde envejece bajo flor durante unos cuatro años y medio. Fina, de gran potencia aromática, fresca, salina, con mucha acidez y con un toque de limón muy agradable que se prolonga hasta el final. Mucho color, peso y concentración. La botella de 375 ml. cuesta alrededor de 12 euros.

Peña El Gato Tinaja 2020

Monovarietal riojano de garnacha de un viñedo centenario, el enólogo Juan Carlos Sancha lo ha vinificado en tinajas con una crianza de 11 meses. El resultado es muy aceptable; se trata de uno de esos riojas atlánticos frescos y con una acidez muy equilibrada. Color intenso violáceo, en la nariz desprende aromas de frutas rojas, fresas y frambuesas. En la boca es persistente y afloran los suaves taninos. Se debe beber a una temperatura fresca, unos 15 grados, para hacer honor al frescor del contenido. El precio de la botella ronda los 17 euros.