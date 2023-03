Callos: el tamaño sí importa

¿Por qué pequeñinos? La afición de los asturianos a comer los callos con cucharilla en vez de utilizar una cuchara sopera o un tenedor es un misterio asumido que no deja de tener su intriga. No guarda una explicación gastronómica convincente salvo la de la costumbre y los gustos, y contra estos, cuando se hallan tan extendidos, no se puede luchar. Últimamente, además, hay una especie de competición a ver quién los sirve más pequeños, hasta el punto en que en algunos casos no tienen nada que envidiar en tamaño al picadillo. ¿El motivo? Quizás se trate de establecer una distinción con respecto a los madrileños. O posiblemente –lo he intentado razonar en más de una ocasión– no comerlos de un tamaño masticable se deba a la proverbial aversión local que lleva a despreciar la casquería con la excepción de los populares callos, cuya denominación proviene de la lengua gallega y permite evitar el vocablo tripa, nombre coloquial del tubo digestivo de los seres vivos del reino animal, y con el cual se define en el resto de países menos escrupulosos lo que en España se conoce por pedazos de estómago. Veamos, trippa en italiano; tripes, en francés; tripas, en portugués. En Asturias la única parte del llamado quinto cuarto, víscera o producto de casquería que se consume habitualmente son los callos, en algunos casos el hígado de ternera o los pies de cerdo. No existe un interés especial por los riñones y las mollejas de ningún animal, ni que decir tiene por otras piezas recónditas del repertorio.

Aceptemos que por costumbre o aversión a la víscera, aquí los callos gustan pequeñinos al mismo tiempo que pegañosos, como es natural, y picantinos, lógico porque el plato debe tener su gracia. Pero también hay que reconocer que cortados de esa manera pierden una de sus principales virtudes, que es la melosidad del bocado: su agradable textura envolvente y gelatinosa. En Madrid, en cambio, forofos de la casquería, no les importa comerlos como almohadas. Me conformaría con un tamaño intermedio entre unos y otros, pero si tuviera que elegir me quedaría con los madrileños, que además llevan morcilla asturiana. La pasada semana volví a probar callos pequeñinos, muy «piquiñinos», en El Pintu, en Laviana, una buena casa de comidas de las que se enorgullecen con razón de guisar como es debido. Su propietario y cocinero, Diego, como casi siempre que se plantea la discusión en términos puramente culinarios, sería partidario de cocinarlos de un tamaño intermedio, pero su clientela, como el resto de la clientela asturiana en general, los prefiere pequeños. El caso es que los callos de El Pintu tienen de todo lo que hay que tener, pegamento y agradable picor, pero están huérfanos, los pobres, de cuerpo y de textura. Se come bien en el restaurante de Pola de Laviana: buen cabrito bermeyu guisado y una crema de calabaza con morcilla equilibrada y muy rica. Por si no lo tienen ya entre sus preferencias, anoten la dirección. Los callos estrictamente son bajos en grasa y altos en colágeno. La grasa, claro está, se encuentra entre los ingredientes que los rodean hasta formar el guiso apetecible que hace suspirar a asturianos y madrileños, pero también a los paladares golosos en otros muchos lugares de España y del planeta. Hablamos, como saben, del tubo digestivo de los seres vivos del reino animal, ya sea considerado en todo o en parte, e indiferentemente expresado en singular o en plural, integrado, de manera fundamental, por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Los callos, generalmente de ternera, se han consumido en diversas formas en toda Europa desde la antigüedad. En España, Mateo Alemán, en su «Guzmán de Alfarache», de 1599, alude a ellos en los «revoltillos hechos de las tripas, con algo de los callos del vientre». Ya en 1607 Domingo Hernández de Maceras cita una receta denominada manjar blanco de callos de vaca. El plato, que nació en tabernas, con el tiempo acabó en los salones de los grandes restaurantes. como es el caso del madrileño Lhardy, que en el siglo XIX ya los ofrecía en su carta. Y si enfocamos el plano más universal de la literatura llegamos a la opulencia gigantesca de los callos. Grandgousier, que solía beber de un trago tanto como el que más, casó con Gargamelle o Gaznachona, princesa occitana, con la que, según cuenta Rabelais en su cumbre literaria, «Gargantúa», jugaba a la bestia de dos espaldas «frotándose las grasas con mucho gusto, de modo que ella quedó preñada de un hermoso varón y lo llevó en sus entrañas hasta el onceno mes». Probablemente porque tardó en hacer la digestión de los jocobolos, callos de bueyes. El gigante más famoso de la literatura universal nació de torrentes de vino y de profusiones como la de su madre, que, sin haber salido de las cuentas, se zampó en una merienda campestre dieciséis moyos, dos cubetas y seis vasijas de tripas. Callos de 367.014 bueyes cebados en establos y en prados bianuales, como cuenta Rabelais, que habían sido sacrificados para salarlos y tener salazones con que atacar mejor el vino. Como para entretenerse discutiendo sobre tamaños.