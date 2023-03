Historia al paso en Palencia

Tenía un conocimiento parcial y fragmentario del impresionante patrimonio que albergan numerosos pueblos de la provincia de Palencia, un hecho que he tratado de mitigar en parte con este viaje. El epíteto con el que se solía denominar a la Catedral capitalina, «la bella desconocida», se podría extrapolar al ámbito provincial si exceptuamos, quizás, el denominado Románico Palentino.

El primer contacto con Palencia se produce hace más de cuatro décadas. En dos ocasiones, no distantes entre sí, se organiza una ruta para visitar el denominado románico: el primero se inicia en Aguilar de Campoo y el segundo, en Cervera de Pisuerga, ambos con punto final en Venta de Baños. En mi memoria y por estricta cronología de la ruta aparecen el monasterio de Santa María la Real en Aguilar (donde encontramos y conversamos con «Peridis»), la iglesia de San Juan Bautista en Moarves de Ojeda, el monasterio de San Andrés de Arroyo (que tanto gustaba a Manuel Azaña), San Martín de Frómista, la iglesia de Santa María la Blanca en Villalcázar de Sirga, la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, la basílica visigótica de San Juan de Baños y, por último, Venta de Baños. Posteriormente, visitamos Palencia con motivo de la Exposición de «Las Edades del Hombre» en la Catedral y Saldaña, que además de sus méritos propios nos sirvió de base para conocer las villas romanas de La Olmeda y La Tejada.

En el último y reciente viaje nos planteamos un objetivo prioritario: completar nuestro conocimiento de la provincia y particularmente de algunos de los ámbitos que desconocíamos y de los que teníamos excelentes referencias, como el área del Cerrato, la Ruta de las Pequeñas Catedrales de Tierra de Campos y la Ruta Tierras del Renacimiento, creada en 2021, además de recorrer la capital, revisitando la catedral y demorarnos por el centro urbano a fin de percibir las sensaciones que necesariamente nos iban a producir los cambios producidos más de dos décadas después.

Primer día. Una vez depositado el equipaje en un céntrico hotel escogimos un restaurante italiano en el antiguo barrio judío, al lado de la iglesia de San Miguel, cuya extraordinaria torre de transición románico -ojival representa una seña de identidad para la ciudad con la que nos recrearemos más tarde ya iluminada y que supone el primer contacto con la realidad monumental de la ciudad. A continuación nos detenemos en la Casa del Cordón, palacio del siglo XVI hoy sede del Museo de Palencia, uno de los escasos ejemplos de arquitectura renacentista de la ciudad. La visita al interior de la Catedral resulta fallida. Se encuentra en pleno desmontaje de una exposición que impide visitar su interior durante varios días lo que nos contraría un poco. Damos una vuelta pausada por su perímetro exterior, observamos su estilo sobrio, y entre la curiosidad y el asombro volvemos a contemplar la gárgola en la que el arquitecto rehabilitador se inmortalizo en piedra cámara en mano.

Una rápida visita al convento-iglesia de San Pablo, gótico tardío con fachada neoclásica (XIV– XVI), cuyo primitivo convento fue sede en tres ocasiones de las Cortes Generales de Castilla, abre paso a un paseo por el centro urbano en el entorno de la calle Mayor: el interesante mercado de abastos de 1898, de arquitectura en hierro de atenuado modernismo que nos recuerda al de Zamora ; el majestuoso Palacio de la Diputación, edificio modernista con influencias y presencia de diversos estilos inaugurado en 1914 y que podría encajar en el estilo neoplateresco; el Casino de 1862, edificio soportalado que se transforma radicalmente en la década de los 20 y que muestra el ambiente más característico de la burguesía palentina; y, por último, el convento de las Claras, construido entorno al 1400, con una estupenda portada tardogótica. Recorremos la calle Mayor Principal, autentico espina dorsal de la ciudad, centro comercial, símbolo del espíritu y la arquitectura burguesa palentina en los siglos XIX y XX, con sus más de 900 metros de longitud (el 75% de soportales) que conecta la Plaza de León con el Parque de Isabel II.

La construcción de ladrillo y otros materiales que desnaturalizaron la estética tradicional de una gran parte de los edificios de la calle a mediados del siglo pasado se ha corregido, devolviendo la madera a los miradores que profusamente la poblaban, sostenidos por columnas prismáticas que hoy realzan el conjunto de los edificios historicistas y modernistas tardíos en una actuación desde la última década del pasado siglo hasta el presente que complementada con una eficaz y discreta iluminación y una pavimentación de excelentes materiales realza el carácter de una vía urbana de gran dignidad y respeto al pasado.

Una actuación compleja por la dificultad de aunar voluntades de los propietarios y residentes en situaciones socioeconómicas heterogéneas y expectativas de permanencia y de futuro distintas en una sociedad en caída demográfica y ruptura generacional. La crisis del pequeño comercio y de cercanía acentuada por la presencia de los grandes almacenes y el efecto succión de Valladolid, con su variada oferta de sistemas de venta, libertad de horarios y una oferta integral de ocio va a poner a prueba la capacidad del comercio local para reinventarse y competir. Un reto extraordinario para que la calle Mayor Principal recupere una buena parte de su antigua pujanza comercial y residencial.

Segundo día. Nos encaminamos directamente a la localidad terracampina de Ampudia al suroeste de la capital a través de un paisaje de alcores, páramos y trigales. A lo lejos divisamos la esbelta y llamativa torre gótico renacentista de la colegiata de San Miguel (XV-XVI) apodada la «Giralda de Campos». Recorremos su rico entramado urbano, resultante de su antigua pujanza comercial como encrucijada de caminos y el cuidado estado de los soportales de las calles Ontiveros y Corredera a las que se asoman numerosas casas de estilo tradicional castellano que contrasta vivamente con la sensación solitaria de calles en las que no resulta fácil encontrar un vecino o un establecimiento abierto. Nos dirigimos al castillo, fortaleza reconstruida en el siglo XV, que perteneció al Duque de Lerma, actualmente restaurado por la familia Fontaneda. En este lugar tuvo lugar la firma del traslado de la capitalidad de Valladolid a Madrid. Ambos, colegiata y castillo son los hitos definidores de Ampudia como un típico ejemplo de estructura urbana medieval-bipolar y de la preeminencia de los poderes de la época.

Continuamos hacia Torremormojón, visitamos su preciosa y recoleta iglesia de Santa María del Castillo (gracias a la vinculación de nuestros amigos palentinos, que disponen de llave) con un bello retablo plateresco del siglo XVI y desde un cerro próximo, en las ruinas del antiguo castillo y en un privilegiado mirador, disfrutamos de una perspectiva de Tierra de Campos inalcanzable e infinita, una inmensidad salpicada por pequeños poblamientos dispersos identificables por la preeminencia altanera de las torres de las grandes iglesias que en ausencia de otras construcciones de gran volumetría –castillos o silos para el cereal– solo sufren la competencia de las avasalladoras torres eólicas que dominan cualquier lugar del horizonte al que dirijamos nuestra mirada.

Entramos en Dueñas por el arco de la Puerta de los Remedios, la única que permanece de las cuatro existentes antiguamente. Nos dirigimos a la Plaza del Mercado, hoy Plaza de España, con sus soportales y calles porticadas y algunas casas palacio del XVII. Visitamos la iglesia de Santa María de la Asunción y dado que se acerca la hora de comer y los estómagos empiezan a emitir señales inconfundibles abandonamos la localidad. Nuestros amigos palentinos conocedores de nuestra querencia por el lechazo hicieron con tiempo una reserva en El Mesón del Cerrato, en Tariego de Cerrato, al que consideran el mejor de toda la zona. Ubicado en una antigua bodega subterránea, decorada tradicionalmente, al poco de sentarnos recibimos una visita informal, extremadamente cortés, del que debió de ser el alma del negocio ya en posición de retirada, sin consumar definitivamente, que nos saludó y se interesó por nuestra procedencia. Inmediatamente después una de las tres hijas (responsable de sala) que trabajan en el negocio nos ayudó en las proporciones a elegir y sutilmente hizo las oportunas recomendaciones. Sus dos hermanas laboran en cocina y postres. Como resultado, un lechazo excelente y unos postres estupendos en un ambiente acogedor y un trato cercano.

Con muy buen humor, encaramos la última visita del día, San Juan de Baños, para revisitar después de varias décadas esta joya arquitectónica, máximo exponente de la arquitectura religiosa visigótica. El entorno del templo ha sufrido una gran renovación y en este caso creo que ha ennoblecido el monumento, que recorremos teniendo a vista de pájaro la cercana Venta de Baños. Regresamos a Palencia y paseamos por la ciudad.

Tercer día. Iniciamos la denominada ruta de las pequeñas catedrales de Tierra de Campos. Nuestra primera parada es en San Cebrián de Campos. Observamos en el trayecto la profusión de palomares sencillos en su arquitectura con diferentes variantes tipológicas dentro de la austeridad, hoy la mayoría en mal estado de conservación por falta de uso. En el centro urbano la iglesia parroquial gótica de San Cornelio y San Cipriano destaca por sus enormes proporciones, un retablo mayor renacentista y varios retablos barrocos, una gran presencia de imágenes y pinturas de diferentes estilos y una profusa decoración de una gran parte de la arquitectura del templo.

La siguiente parada es en Amusco, que en su momento de mayor esplendor fue el centro económico y defensivo de las Nueve Villas de Campos. Su descomunal iglesia de San Pedro, conocida en la zona como «El Pajarón de Campos» se reconstruyo entre los siglos XVI-XVII incorporando una enorme espadaña. Contiene un retablo y un órgano notable. A las afueras del pueblo, al lado del cementerio, se ubica la ermita de las Fuentes, sin duda el edificio de mayor interés de la localidad. Construido a finales del siglo XII y principios del XIII, estilo románico de transición, se encuentra en un estado de conservación excelente.

La siguiente parada nos lleva a Támara de Campos. Ojeo los datos históricos más relevantes para situarme y recuerdo el vehemente recordatorio que me hizo Ángeles Rivero sobre la inexcusable visita. Una mínima referencia para entender el papel del emplazamiento de esta localidad resulta del hecho de estar situada en la zona fronteriza entre los Reinos de León y de Castilla, una zona de enfrentamientos continuos durante siglos. En 1037 se produce la batalla decisiva y la unificación de ambos reinos. La iglesia de San Hipólito el Real fue apoyada, entre otros y de manera decisiva, por Alfonso XI, que en 1334 impulsaría la construcción del templo gótico que actualmente existe: un edificio colosal de los siglos XIV y XV fundamentalmente, aunque con añadidos y reformas posteriores. Llamamos por teléfono a la entrada para solicitar la visita y nos contesta amablemente la Alcaldesa, que nos dice que en veinte minutos viene y nos abre. Aprovechamos la espera para subir al cerro lateral y coger perspectiva de la monumentalidad del edificio prácticamente inabarcable desde su base. Admiramos la enorme torre campanario renacentista –herreriana– que sustituyó a otra anterior gótica. En esa pequeña elevación, perteneciente al conjunto monumental se sitúa la iglesia del castillo, desacralizada y convertida en Museo Etnográfico.

Llega la alcaldesa, Concha Gallardo, que también ejerce de alguacil y de promotora de la iglesia. En Támara nos dice que solo viven de forma permanente veinte personas, cifra que se incrementa sensiblemente los fines de semana por los vecinos que de desplazan desde Palencia, Valladolid o Madrid. Ella aguanta, porque «ha consagrado su vida a enseñar y mantener la iglesia que visitamos». Ya dentro nos ofrece un relato perfectamente memorizado, sin pausa y con gran corrección, sobre la extraordinaria riqueza que alberga en su interior: la joya del coro de estilo gótico flamígero del siglo XV; la singularidad del órgano colocado en alto, exento, para ganar calidad en el sonido y que llegue a todos los rincones del edificio, sostenido por una gran columna de madera con base de piedra (siglo XVIII); la hermosura de la enorme pila bautismal; el púlpito gótico mudéjar policromado o los diez retablos barrocos que alberga el recinto. La monumentalidad del edificio y la apabullante y singularísima riqueza ornamental y constructiva del interior permanecerá en nuestras retinas durante tiempo.

Ponemos rumbo a Astudillo. Después de una comida frugal y escasamente afortunada dentro de la limitada capacidad de elección, rodeamos la iglesia de San Pedro con su espectacular espadaña, paseamos por la plaza cercana con una sensata rehabilitación de edificios tradicionales castellanos con la iglesia de Santa Eugenia al fondo, nos detenemos en el arco de San Martín, una esbelta puerta que representa el mejor recuerdo de lo que fue una importante construcción defensiva. Subimos al Otero donde estuvo el castillo, rodeados de una gran profusión de bodegas subterráneas y gozamos de una vista espectacular sobre el pueblo y los campos circundantes.

Damos por finalizada la visita y nos dirigimos a Santoyo. Estamos en tierra de palomares como en toda esa unidad fisiográfica (pero también con características económicas, sociales e históricas afines) que denominamos Tierra de Campos, en el límite con la vecina comarca del Cerrato. En la localidad emerge sobria y elegante la iglesia de San Juan Bautista, un templo de proporciones majestuosas que reúne elementos arquitectónicos desde el siglo XII al XVI. A través del teléfono conectamos con Horacio, que a la carrera se pone a nuestra disposición, abre el templo y nos ofrece una descripción amable y profesional. El pórtico de Diego de Siloé, el monumental retablo mayor (Alonso de Berruguete, 1580) de estilo renacentista con cierta influencia barroca, el artesonado mudéjar, el coro gótico, el órgano barroco, la sillería, etc., todo un conjunto ornamental extraordinario.

Abrumados pero muy satisfechos volvemos a Palencia. Un breve descanso en el hotel para reponer fuerzas e ir de vinos. De la mano de los amigos palentinos visitamos la barra de tres locales: El Carpanta, el Bar Perico y La Barra de Villoldo. En medio de cierta algarabía, el volumen sonoro dificultaba la conversación, pero no impedía degustar con fruición los sabrosos y generosos pinchos que acompañaban cada copa de vino y que, incluidos además en su más que razonable precio, nos sacian de tal manera que solo nos permite un complemento ajustado para la cena. En el último restaurante citado las patatas bravas, las croquetas y los mejillones rellenos cierran el festín y la despedida de los amigos que de forma tan generosa facilitaron nuestra estancia.

Cuarto día. Nos despedimos del hotel y preparamos el viaje de vuelta a Oviedo a través de la Ruta de Tierras del Renacimiento, creada en 2021 y que comprende las localidades de Fuentes de Nava, Becerril, Paredes de Nava y Cisneros. Programamos el viaje teniendo a Sahagún como punto de finalización para embocar la conexión hacia Asturias. Se trata de tierras que protagonizaron un extraordinario esplendor y un gran dinamismo artístico en los siglos XV y XVI, un tiempo en el que el poder político imperial, la hegemonía de la Iglesia como institución y la presencia de innumerables artesanos y artistas acometieron con dinero, poder y arte las monumentales construcciones, a veces exorbitantes, que hoy admiramos.

La primera parada tiene lugar en Fuentes de Nava. Visitamos la iglesia de San Pedro, denominada la «Estrella de Campos». Construcción del XVI con una esbelta torre de 65 metros, una gran linterna hexagonal y un notable retablo mayor con obra de Alonso de Berruguete y Juan Valmaseda y un imponente órgano ibérico del siglo XVIII. También luce un excelente artesonado al igual que el existente en la iglesia de Santa María, en este caso de estilo castellano-mudéjar polícromo.

Pasamos de largo por Becerril, que dejamos para la próxima visita, no por falta de interés sino por exigencias del plan de viaje y nos encaminamos a Paredes de Nava. Después de visitar la Oficina de Turismo, ubicada en el conjunto de la iglesia de San Martín, recorremos la Plaza de España de extraordinaria dimensión y de contornos no bien definidos, entramos en la iglesia de Santa Eulalia, de dimensiones catedralicias, que alberga en su interior el Museo Parroquial con más de 300 obras de arte (entre otras, pinturas de Pedro Berruguete y obras de Esteban Jordán en el retablo mayor) y un órgano ibérico de grandes dimensiones, uno de los cuatro que tuvo Paredes de Nava, hoy rehabilitado y en uso en los tradicionales conciertos de verano. Antes de acabar nos detenemos en la pila bautismal que acogió a los ilustres Jorge Manrique, Pedro Berruguete y Alonso Berruguete.

Llega la hora de comer y, por tanto, de elegir un restaurante. Había oído hablar de la existencia de una institución singular. Un proyecto municipal que después de rehabilitar un antiguo pósito del siglo XVI y en coordinación con la Fundación Centro Tecnológico de Cereales de Palencia, se dedicaba a dar cursos, catas, talleres y precocinados para enviar a domicilio. La función gastronómica en el propio local se ejerce, como figura en las tarjetas, con el nombre de GEO (Gastroespacio cultural del Ovino). Un nombre tan rimbombante no suele inspirar confianza. Pero los hechos tozudos vencieron nuestra incredulidad; tomamos unos estupendos torreznos y un magnífico lechazo y la atención de una agradable y profesional argentina nos alegró la comida.

Llegamos a Cisneros. Realizamos una visita rápida a la iglesia de San Pedro que exhibe un magnífico retablo mayor obra del renacentista Francisco Giralte. Dedicamos más tiempo a la de San Facundo y Primitivo con magníficos artesanados mudéjares que cubren las naves y cuya ubicación en el pueblo se debe a la influencia del famoso Cardenal Regente. Damos fin aquí a nuestro periplo, cuajado de sorpresas, muestra de nuestra ignorancia o desdén por lo que tenemos a tiro de piedra. Una experiencia maravillosa que contó con un aliado esencial: allá donde en temporada baja no llegan las instituciones y el visitante cultural se pierde en una exploración generalmente sin éxito, esa red intangible que forma el paisanaje castellano, directo, seco y parco en palabras como exhibe el tópico costumbrista, se convierte en un aliado esencial mostrando una capacidad de ayuda y respeto por los desconocidos y un legítimo orgullo de mostrar sus tesoros que resulta hoy irreemplazable. No se trata de sugerir que los poderes públicos no tengan ni deban intervenir, todo lo contrario, sino de que mucho me temo que tal y como van las cosas es posible que cada vez, quizá en la próxima visita, tengamos más dificultades para encontrar a mano alguna persona a quien poder preguntar ¿por favor, sabe quien tiene la llave de la iglesia, que está cerrada? Y no lo sentiré tanto por la pérdida de la visita sino por no poder estrechar una mano temblorosa y sentir con emoción el latir de un alma castellana recia con unas ganas inmensas de comunicarse y ayudar.