Pura y sabrosa tradición belmontina

Apenas quedan unos meses para que el restaurante La Fuyeca, uno de los locales hosteleros más emblemáticos de Belmonte, capital del concejo de Belmonte de Miranda, cumpla 30 años con aquellos que lo abrieron en julio de 1993: Benjamín Díaz Sierra y María Josefa Piñón Álvarez, para todo el mundo más conocidos como Jamín y Josefina.

"Al principio estaba una cocinera, pero después de 16 años se jubiló y decidí ponerme al frente yo, y hasta ahora. ¡Quién me lo iba a decir a mí, que al principio no me gustaba la cocina y ahora no me sacas de ella!", dice con simpatía y mucho "remangu" esta profesional de los fogones que, junto a su marido, se han ganado una clientela fiel que año tras año se va incrementando para disfrutar de algunos de los platos que le dan fama, como es el caso del cabrito al horno o sus callos caseros.

Imprescindible, como tercer miembro de su equipo, es su hijo Iván, continuador de esta saga hostelera y que se ha formado para ello tras estudiar un grado superior de Hostelería en Gijón y otro grado superior de Empresas y Finanzas en Tineo. Vocacional y enamorado del oficio, se ocupa junto a su padre Jamín de atender a la clientela en el comedor.

Durante la semana tienen un menú a 16 euros con tres platos a elegir en primeros, segundos y postres, mientras que, llegado el fin de semana, se va a carta. "En fin de semana el cabrito está en la carta. pero si alguien lo quiere comer otro día, tiene que encargarlo", explica Josefina. También por encargo preparan fabada, pitu caleya o fabas con jabalí.

Los amantes del pote de berzas aquí tienen uno que no pueden dejar de probar y que es pura tradición. También gustan mucho su variado de croquetas: jamón, jabalí y chipirones con gambas. Tienen sus seguidores la sopa de marisco, los cachopos, el solomillo, el entrecot y escalopines preparados, bien a la plancha, bien acompañados con salsa de cabrales, sin olvidar el jabalí guisado.

No faltan pescados como la merluza a la cazuela o el cachopo de lenguado, por citar algunos. Y entre los postres, entre los elaborados por Josefina están los borrachinos, el arroz con leche, la tarta de almendra o la tarta de barreña.

Asomado a la carretera que cruza la capital belmontina, no dan servicio de cenas salvo en Semana Santa, meses de verano y festivos concretos. Cierran los lunes. Se recomienda llamar y reservar en el 985762338.