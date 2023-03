Bellas y delicadas remolachas

Voy a referirme esta vez a una de mis hortalizas predilectas: la remolacha. Del mismo modo que sucede con los calamares y su tinta, deja huella. Es roja, sangra y tiñe la orina y hasta la caca. No hay que asustarse. Esta agresividad descarnada y aparente sólo es comparable a la inmensa dulzura y terrosidad de su sabor. En primavera y hasta bien avanzado el otoño, incluso entrado el invierno, me convierto en una especie de adicto a la remolacha. Es un placer que dura el año entero. Tiene tal versatilidad y es tan barata que no entiendo por qué no se utiliza más. En los restaurantes de cocina tradicional apenas existe, y su presencia es fantasmal en los llamados de autor. Cocida o cruda, en ensaladas, rinde y luce más que otras hortalizas habituales. Asada en el horno se vuelve más dulce, pero sigue conservando ese sabor telúrico, umami, que la hace tan especial. Me gusta comerla en sopas frías como acostumbran los lituanos con su šaltibarsčiai, o en el potente y maravilloso borsch, o combinándola con quesos de cabra y anchoas. La remolacha, por su dulzura, es un contrapunto estupendo de los alimentos ácidos y salados. Los franceses no sólo comen su carne, también las hojas que se parecen a las acelgas. Aquí, dado el escaso interés que existe por ellas, cuando uno busca remolachas en los mercados observa como en la mayoría de los casos reposan deshojadas en los mostradores. Me pregunto por qué razón. De la remolacha, salvo la piel, se puede aprovechar todo. Renunciar a las hojas es despreciar una verdura tan fina o más que la espinaca, aprovechable para acompañar como una guarnición de plato, saltear o emplear en una sopa. Simplemente cocidas, durante siete u ocho minutos. A la hora de comprar remolacha no tenga en cuenta el tamaño grande, la pequeña, tal como sucede con los nabos, puede ser incluso mejor.

La remolacha es, además, una fuente inagotable de salud. Aporta muchas energías, contiene gracias a la betanina propiedades antioxidantes, y es rica en minerales. Se dice también que regala propiedades rejuvenecedoras a quienes la comen habitualmente y que es un potente anticancerígeno, debido igualmente a sus pigmentos rojos. Pese a todo ello he encontrado a lo largo de mi vida detractores de la remolacha. Qué se le va a hacer, yo también opté hace tiempo por no comer coles de Bruselas. Sin embargo, la remolacha no hace más que reservarme buenos momentos en la vida. Cuando al final después de haberme embadurnado las manos de carmesí aparece la remolacha en todo su esplendor lo primero que me viene a la cabeza es cortarla en rodajas y acompañarla de un queso de cabra fresco. La mezcla es imbatible. O bien, encurtida, servirla de guarnición con una buena ternera cocida, de porte gelatinoso, acompañada de unos buenos pepinillos. Siempre que la preparo pienso en hacer con la mezcla una conserva para tener ocasionalmente tarros a mano. A continuación, un par de recetas para acompañar esta oda a la beterraba o la betterave, como se conoce en Portugal y en Francia a la remolacha. La primera de ellas, la de la sopa fría lituana, de color y sabor apetecibles. Para cuatro personas son necesarios 80 gramos de remolacha hervida, un pepino no demasiado grande, 500 gramos de kéfir, algo de leche o de agua para evitar que resulte demasiado espesa, un par de huevos duros, dos tallos con la parte verde de la cebolleta, sal y unas ramas de eneldo fresco. Se cuecen los huevos y los reservamos después de pelarlos; pelamos también los pepinos pero no del todo sino en tiras para alternar cromáticamente la piel y la pulpa, cortamos en cuadraditos minúsculos y los dejamos en remojo en un recipiente con agua. Hacemos lo mismo con los tallos de la cebolleta cortando en finas rodajas. Batimos el kéfir con unas varillas para eliminar los grumos, añadimos el agua o la leche, y rallamos la remolacha sobre la mezcla hasta fusionar bien. Salamos. El conjunto adquiere un precioso color rosáceo. Reservamos en la nevera hasta la hora de servir. En ese momento agregamos el pepino, la cebolleta y el eneldo picado. Acompañamos con el huevo cocido partido en dos mitades o troceado. Para cocinar el borsch he llegado a interiorizar la receta magistral que consagra el Larousse Gastronómico y que atribuye a Madame Witwicka y S. Soskine. Por los nombres de los autores pensarán que me estoy inclinando hacia el lado polaco y, sin embargo, la inspiración de la receta es ucraniana. Tomen nota por si quieren intentarlo: salteamos con manteca de cerdo dos cebollas peladas y picadas, por un lado; 200 gramos de remolacha cruda cortada en láminas, por otro. Dejamos cocer a fuego lento. Hervimos un kilo de carne, de vaca a ser posible, en dos litros de agua. Espumamos. Añadimos 500 gramos de col blanca lavada con agua y vinagre y cortada en tiras, tres zanahorias, una rama de perejil, varias ramas de apio deshilado, así como las remolachas y las cebollas sofritas. Salamos. Escaldamos en poca agua cuatro tomates maduros, colamos, añadimos al potaje y dejamos cocer otras dos horas. Incorporamos entonces unas patatas cortadas en cuartos. Aparte preparamos un roux con manteca de cerdo y harina, desleemos con un poco de caldo, incorporamos al borsch con dos cucharadas de hinojo picado y dejamos hervir quince minutos más antes de servirlo. Se acompaña con nata líquida presentada en un cuenco. Los ucranianos tienen como costumbre alternar esta crema con los pampushky, bollos salados horneados, rociados de una salsa verde elaborada con aceite de girasol, perejil, ajo, sal y pimienta. Particularmente, prefiero el contraste de la nata. Cocinar un buen borsch resulta laborioso, pero no es complicado y casi nadie suele arrepentirse de ello debido al buen rendimiento del plato en los días fríos. Para las temperaturas templadas y altas, esa sopa fría lituana de nombre impronunciable.