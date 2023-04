Cocineros para guiar por el Paraíso Natural

Son los cocineros y restaurantistas, los que están al frente de los bares y restaurantes de un lugar, los que mejor conocen ese territorio. En plena Semana Santa, con muchos días por delante para disfrutar de Asturias, LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a los responsables de los cinco restaurantes que este año han entrado en la popular Guía Repsol –que les otorgó hace apenas un mes la codiciada distinción de un sol– que ejerzan de guías turísticos y ofrezcan sus recomendaciones a los miles de visitantes que estos días pasan por el Paraíso Natural. Los cinco locales se reparten por toda Asturias: el Oriente, el Occidente, además de las tres principales ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés.

Cristina Garrido y César Casado explican a los lectores de "La vida buena" lo mejor del Oriente desde su restaurante Married, en el Hotel Hontoria, ambos ubicados un privilegiado escenario de Llanes. La lista de consejos es larga. Al igual que la de Pedro Martino, al frente del restaurante homónimo en Caces, en la zona rural de Oviedo, la gran desconocida de la capital asturiana. Iratxe Miranda y Adrián San Julián disfrutan también de un escenario privilegiado para "vigilar" Avilés, la torre del Centro Niemeyer, donde se ubica su Yume. Ricardo Señorán es extremeño, pero se revela como uno de los mejores embajadores de Gijón, donde dirige los fogones de su Farragua, en pleno barrio de Cimadevilla y a tiro de piedra de San Lorenzo. Y por último, sobre el "salvaje" Occidente, como ella dice, recomienda Mari Fernández, al frente de Mesón El Centro, en la villa marinera de Puerto de Vega (Navia), protagonista de sus selección.

César Casado y Cristina Garrido: las sorpresas del Oriente

Aseguran que hay que ir al Oriente porque es «espectacular y desconocido» y reseñan como algo «sorprendente» que desde la costa se pueden ver los Picos de Europa: «Se puede disfrutar de la playa, la montaña, los bosques, acantilados, ríos, lagos, carreteras sinuosas rodeadas de vegetación autóctona, paseos a pie... No es una zona muy grande, está todo cerca y bien comunicado.

Es difícil elegir visita en el Oriente, pero las obligadas son: la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella y el Pindal en Pimiango; de museos, el Etnográfico de Porrúa, el Muja en Colunga y el Archivo de Indianos en Colombres; Covadonga; las playas y el paseo de San Pedro en Llanes; y los miradores de La Boriza y Pimiango para ver el mar, el del Pozo de la Oración (en Poo) para ver el pico Urriellu y los Picos de Europa, el Fito (Sueve) y el Mirador de la Reina, en la subida a los Lagos de Covadonga.

Sobre las rutas, para los que no estén de caminar mucho, un «paseo muy fácil» es la senda costera entre la playa de San Antolín hasta la playa Cuevas del Mar y que pasa por Gulpiyuri, la ermita de Santa Eulalia de Villahormes, la playa de La Huelga, la rasa de Los Collados y sus acantilados (hay un antiguo vivero de langostas), Ovio, la playa de San Antonio y la capilla. Otras escapadas: la ruta de Los Molinos desde Cuevas por el Sella hasta Toraño; subir en funicular a Bulnes; el Cares, el Camín Encantáu; en bici a los Lagos.

«Asturias sabe a guiso, a mar, a queso, a maíz, a sidra y a laurel», sostienen Casado y Garrido, quienes proponen disfrutar de toda la cocina que ofrece el Oriente: tradicional, de autor, de brasas, en chiringuitos de playa o restaurantes... Avisan de que ahora se ponen de temporada los guisantes de lágrima de Ovio, «impresionantes»; las verdinas no pueden dejar de probarse, además de todos los derivado del maíz (borona, boronos, pantruque, panchinas o tortos, etc).

En cuanto a menú, eligen su Trascorrales 19, amplio y variado: café con leche (setas con jamón); salmón ahumado; coca de chicharrones y canelón de gamba; paté de croûte con encurtidos; pixín alangostado con achiote, emulsión de aceituna y tomate picante; guisante de lágrima con kiwi acidulado y sopa melosa de pato; pulpo guisado y rustido con morcilla de verduras, humus y patata pisada seca; verdinas estofadas con calamar de potera crujiente, socarrat de algas y boletus, papada ibérica y gamba marinada; y tarta de limón y yuzu con merengue tostado.

El Occidente «salvaje y desconocido» de Mari Fernández

La cocinera da dos razones para girar visita al occidente asturiano: «Es salvaje y desconocido». De la gran oferta de este territorio elige, por supuesto, su villa, Puerto de Vega. «Callejear por aquí es una maravilla. También hay que pasear por el puerto. Para acabar, no está mal acercarse hasta el museo etnográfico y de historias de la mar».

Si se prefiere algo menos urbano, una buena alternativa son las playas de Barayo (Valdés), que es reserva natural, y la naviega de Frejulfe, con bandera azul. En opinión de Mari Fernández, miembro del Club de Guisanderas de Asturias, la región sabe a campo, a montaña y a mar Cantábrico. A este último homenajea en el menú que propone a todo turista que visite el Occidente y que quiera irse con buen sabor de boca: almejas a la plancha, salpicón de centollo, bogavante a la cazuela con tallarines y, de postre, una tarta de queso gamonéu. «O también venera, típico de esta zona».

Ricardo Señorán: un embajador de lujo para Gijón nacido en Extremadura

El extremeño puede considerarse uno de los mejores embajadores de Gijón, su tierra de adopción desde hace muchos años. «La ciudad, para todo turista que venga a Asturias, es una visita obligada. Gijón es cosmopolita, tiene mucha vida, edificios preciosos, mar y montaña... Es una ciudad muy amable con los forasteros, muy acogedora. Cuando entras en un bar o una sidrería te siente parte de ese escenario, de su ambiente. Es, además, una ciudad muy cómoda, para vivir y para visitar. Lo tiene todo y gastronómicamente el nivel es estratosférico».

Para visitar, Señorán se queda con el edificio de La Laboral. «Me gusta mucho, es impresionante, un edificio que tiene mucha historia y muy curioso». Para disfrutar de la naturaleza, el cocinero se queda con el pico del Sol: «Antes cogía mucho la bici y me iba hasta allí. Se ve todo Gijón y gran parte del litoral». De las rutas se queda con la del robledal del Tragamón: «Es un lugar precioso, para irse a merendar, a leer un libro, pasear con tu pareja. Lleno de robles centenarios». Tiene otros rincones preferidos, como el cerro de Santa Catalina, donde meterse dentro de la escultura de Chillida a escuchar el mar; o el Jardín Botánico, «impresionante, me choca que haya eso en Gijón y no todo el mundo lo sepa y lo conozca».

Y la playa que más le gusta, porque es ««estupenda» para pasear con su perro, en San Lorenzo. «Está además a 40 metros de Farragua. La playa habla de la ciudad, de su gente; los gijoneses tienen una relación especial y cercana con ella, muchos van a bañarse a diario»

El chef tiene una buena lista de lugares para comer o tomar algo: «En mi barrio, Cimadevilla, por supuesto, está Auga, un clásico. También El Recetario, de Álex Sampedro, ideal para compartir platos. Álex guisa muy bien. En Viesques recomiendo El Mediolleno, un lugar con buena bodega y un trato mucho mejor. Para un buen cóctel, El Varsovia, frente a San Lorenzo, un lugar muy bonito, precioso. Y mi bar favorito para tomar una copa, un vino o una cerveza, o para comer algo e incluso escuchar buena música es El Paralelo».

Asturias sabe a mar, montaña y respeto al producto, además de a orgullo, opina el chef. Aconseja probar los oricios. «De las verduras, me encanta la berza, es súper umami, la uso mucho frita, en pote... Es muy versátil. Y aunque no soy muy quesero, el afuega´l pitu lo suelo utilizar en la cocina. Entre los platos propongo una caldereta, muy típica en Gijón y creo que define muy bien la ciudad. Es un plato marinero cien por cien, con pescado y marisco del Cantábrico». Aunque no es muy dulcero, si hay que comer algo de azúcar, aconseja probar las princesitas (mazapán). «Las hacen muy ricas en la pastelería La Playa, en Corrida, una calle que también merece la pena recorrer y fijarse en su arquitectura modernista». Su menú para que los turistas disfruten de Gijón incluye un pilpil de berzas, xardas escabechadas, caldereta y leche en texturas.

Pedro Martino descubre la zona rural más allá del Oviedo urbanita

El cocinero ovetense presume de tener su local en «un entorno privilegiado», en la zona rural de Oviedo, que invita a conocer para disfrutar de la naturaleza a orillas del Nalón. «Es una maravilla poder trabajar aquí y que la gente que viene a comer lo disfrute», señala. En la visita a la capital Martino propone irse al Museo de Bellas Artes de Asturias, que es «de lo más top» tanto en la ciudad como en toda la región. «Entre los rincones más bonitos para pasear yo propongo la plaza del Paraguas, en pleno casco antiguo».

Si el visitante quiere pasear, pero por la naturaleza, una opción es la ruta de Las Xanas, cerca de Caces y que parte discurre por el concejo vecino de Santo Adriano; o también la Senda del Oso, que además de atravesar los cercanos valles del Trubia (Santo Adriano, Proaza, Quirós y Teverga), en su versión extendida se alarga hasta Oviedo, con inicio (o fin) en el Parque de Invierno. «Es una maravilla, un lujo tener ese sendero».

Para comer, Martino propone Casa Chus. «Me encantar ir, es cerca del Campillín, un chigre de los de antes, de los que quedan pocos. Cocina casera bien hecha». El Fondín, en la plaza de Trascorrales, es otra sugerencia.

Las posibilidades gastronómicas son amplias. De postres, el cocinero plantea el formigos. «Yo lo he reinterpretado y lo he llegado a tener en carta, ahora lo hacemos de vez en cuando. Es un dulce que se hacía antes a modo de reconstituyente para las mujeres que acababan de dar a luz. Es a base de migas de pan mojadas en leche y rehogadas en mantequilla. Es poco conocido y creo que es de las cosas que hay que poner en valor».

Para Martino, Asturias en general, a grandes rasgos, «sabe a queso, sotobosque, humedad, maíz, cerdo... Soy muy quesero y el mundo lácteo lo llevo en la sangre». Para disfrutar ahora de un buen menú, él propone uno con oricio, alezna en bable. «En crudo tiene un sabor intenso, a yodo, dulce a la vez... Seguimos con callos, pues soy un enamorado de la gelatina. Un rodaballo salvaje, que es el cerdo ibérico del mar y una joya de la que espero podamos disfrutar por mucho tiempo. Y para rematar, un buen hojaldre o milhojas de la Confitería Asturias».

Iratxe Miranda: la comarca avilesina a vista de pájaro desde el Niemeyer

Asturias tiene de todo: «Es un espacio con paisaje y paisanaje propios, montaña, playa. Un clima mucho mejor que el que nos da fama, y por supuesto hay gran despensa y buena cocina». Estas cualidades son aplicables a Avilés y el resto de la comarca, en pleno centro de la costa asturiana. Recomienda Iratxe Miranda –jefa de sala del restaurante donde cocina Adrián San Julián– cualquier rincón del litoral para visitar: la cercana villa de Cudillero –a tiro de piedra de Avilés– es uno. En cuanto a playas, ella tiene su preferida: la de Salinas, en Castrillón. «Me encanta, aunque es difícil elegir una, hay muchas y muy guapas en toda la región».

A la mesa, las opciones son mucho más que la tradicional fabada asturiana, «aunque la gente viene a aquí y es lógico que quiera probarla». Entre sus recomendaciones para disfrutar de la buena mesa están Mi Candelita, el restaurante de Francisco Heras en Bañugues (Gozón), con unas estupendas vistas a la playa; y Casa Marcial, de Nacho Manzano, en Parres. «Pero en toda la comarca de Avilés hay muchos y buenos sitios, es muy difícil elegir». Para Miranda Asturias sabe a «esfuerzo, frescura, tierra, tradición, producto de temporada». Y saborear todo esto proponen, por supuesto, la fabada, pero también otros productos menos conocidos de la despensa como las verdinas y un buen pescado. El menú de temporada que dan en el Yume –ubicado en el Centro Niemeyer, otra visita imprescindible en Avilés– lo resume todo.