Grandeza minimalista en Ribadesella

Tengo predilección por cierta clase de minimalismo relacionado con la sencillez y la pureza. Practicarlo en la cocina evita caer en el fárrago y la confusión. Esa elección minimalista es la que seguramente me lleva a preferir un par de ostras Gillardeau al natural a la temperatura idónea, como las que comí el otro día en La Huertona, a dos de ellas igual de buenas con esencia de limón y envueltas en crema de yogur de macadamia, incluso tratándose de las ostras con las que asombraba, hace ya ni me acuerdo cuanto, Ferran Adrià. En La Huertona, el gran restaurante de Ribadesella, José Manuel Viejo y Rosa Ruisánchez perfeccionan desde hace ya tiempo un minimalismo de lujo que eleva el producto a su más alta esencialidad. No estoy descubriendo la pólvora, pero conviene recordarlo de vez en cuando a ver si alguien más se anima a ofrecer al gran producto el respeto que se merece.

Después de las ostras vino una cucharada de caviar sobre una base de puerro; inmediatamente unos perrechicos de agradecer por la escasez en un año sin lluvias, apenas molestados por el fuego; y unos lágrima para llorar de felicidad. Aquí abro un paréntesis puesto que se trata de algo muy especial. Hay una aristocracia del guisante que va desde los dulce "teléfono" de las laderas ligures hasta los famosos "slim". Y, entre todos ellos, los llamados de "lágrima" se llevan la palma. El guisante lágrima se recolecta cuando aún no ha madurado completamente. Pertenece a la misma familia que el guisante común y sólo se diferencia de él por su particular y exquisita finura. Comerlo es un conjunto de sensaciones agradables: un bocado crujiente que da paso a la deliciosa liquidez que brota del corazón. Favorecido por los microclimas, la cercanía del mar lo impregna de esa humedad salina que lo hace tan especial. El Cantábrico le ha abierto sus brazos, primero en Guetaria (Guipúzcoa), luego la localidad coruñesa de Teo y desde hace ya un tiempo en el oriente asturiano. Su cultivo se va extendiendo. Más tarde unos percebes, cortos y gordos, como debe ser. Para continuar con una gamba roja de Palamós, jugosa, con un toque sutil de humo y sal, excelsa en el punto leve de cocción que requiere su delicada carne. Para finalizar dos pescados: besugo de gran finura y sabor como apenas recordaba, y rodaballo, un clásico en las brasas del restaurante riosellano. Como también es de agradecer que los pescados lleguen a la mesa sin nada alrededor en el plato que despiste a quienes tienen la inmensa suerte de poder disfrutar de ellos. Por último, algo acerca de la buena consideración culinaria. Los componentes bioquímicos de los alimentos se modifican cuando estos se cocinan. El resultado es que se vuelven más digestibles pero pierden con ello algunos de sus nutrientes. Cuanto más larga es la cocción del producto más son las sustancias que quedan fuera de juego. Uno de los grandes secretos de la cocina es dar con el punto de cocción ideal siendo conscientes de que todo interviene en ese delicado equilibrio: el tamaño de la pieza, su procedencia o el mismísimo desove, en el caso del pescado. La cocción es también la llave maestra de la técnica, su tarjeta respetuosa de presentación con los grandes alimentos. En el escenario ideal un principio se construye sobre otro: el cocinero al servicio de la técnica, la técnica al servicio del producto, y el producto al servicio del consumidor. La vanidad personal y la ignorancia con que a veces se destruyen piezas de gran calidad en las cocinas de algunos restaurantes quedan para otro momento. Esta vez merece la pena ensalzar el trabajo de una casa que predica con la sensatez, la elegancia, el buen gusto y el conocimiento de lo que se trae entre manos. La Huertona es un templo sagrado del respeto al producto de primera que allí habitualmente se cocina. Conde de los Andes Blanco 2017 Blanco de la variedad viura que expresa con acierto la esencia de las viejas cosechas riojanas. Elaborado por las Bodegas Ollauri, Rioja Alta, cuenta con tres meses de fermentación con sus lías en barricas de roble francés, seguido de otros seis meses de crianza en las mismas barricas. Color amarillo pálido, en la nariz condensa armonía y cierta complejidad, suaves cítricos y fruta blanca, toques florales y recuerdos de almendras tostadas. En la boca es fresco, bien estructurado, con una maravillosa acidez, de paso elegante y profundo. Goloso. La botella cuesta alrededor de 25 euros. Inama Vigneti di Foscarino Soave Classico 2013 Hablamos de un soave inagotable, son los últimos suspiros del blanco longevo de la hacienda Inama. El favorito durante mucho tiempo del dramaturgo Harold Pinter que durante tiempo se hacía enviar cuatro cajas a Inglaterra desde San Bonifacio, en Verona. Monovarietal de garganega, color amarillo intenso, con perfumes de flores en la nariz, camomila y saúco. En la boca es mineral, agradable, amplio, con un retrogusto singularísimo de almendra dulce. Uno vino del que uno siempre se acuerda cuando piensa en Soave. Sobre 22 euros la botella. Erial Crianza 2020 Monovarietal de tinta fina de Ribera del Duero. Elaborado por la Bodegas Epifanio Rivera, en Pesquera. Con un tiempo de crianza en barrica de 12 meses, le adorna un espíritu jovial distinto al de otras de la misma vecindad. Color picota oscuro, en la nariz se aprecian frutas rojas y negras variadas, recuerdo de caramelo y vainilla, notas minerales de granito. En la boca resulta sabroso, equilibrado y con un final especiado. El precio de la botella ronda los 15 euros .