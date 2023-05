Con las aceitunas a veces me acuerdo de Manuel Vázquez Montalbán. En 1999, la revista Sobremesa pidió al desaparecido escritor que propusiese un menú de Nochevieja, y este les dejó de piedra con un pequeño cuento sobre un niño, Manuel, él mismo, que aguarda en una cola de racionamiento frente a la panadería. "De pronto tengo delante a mi madre, que me tiende pan caliente y una bolsita de papel de estraza llena de aceitunas negras, de las llamadas de Aragón, sin duda de allí venían, porque entonces se respetaba el turno de las estaciones y los mercados. Pan y aceitunas. Un título de película neorrealista, pero en el alma la saciedad de todos los deseos y el 31 de diciembre, después de las doce uvas, me tomaré furtivamente un pedazo de pan y un puñado de aceitunas negras". De Aragón y Vázquez Montalbán paso a Kalamata, donde las peculiares y apreciadas aceitunas de sabor intenso no son exactamente negras sino de un color indefinido y reluciente tirando a muy oscuro. Desde tiempos inmemoriales en el Peloponeso las dejan a remojo en agua varios días para despojarlas del amargor.

Viniendo de un país de aceituneros una de las cosas que más llaman la atención en Provenza son los mostradores de los mercados al aire libre, repletos de tarros y fuentes con los más variados aliños de aceitunas, tapenades y anchoiades. Las aceitunas absorben inigualablemente los aromas de las hierbas aromáticas y armonizan a la perfección con el tomillo, la albahaca, la ajedrea y el laurel. El tránsito de la aceituna del olivo al consumidor es largo y necesario, ya que los frutos recogidos inicialmente resultan excesivamente amargos. Pero, más tarde, después de las diversas maceraciones, la aceituna, además de darnos el aceite de la vida, se convierte en un apetitoso bocado, ineludible en el aperitivo: en España, con el jerez; en Italia, con vermut, y en Francia, acompañando al pastis del mediodía: la combinación perfecta. También, en las largas tardes del verano, acompañando un vino blanco seco o un tinto joven, bajo la sombra de un árbol. Cada aceituna interpreta un árbol, un clima, un terruño o una estación. Aceituna y aceite son alimentos primordiales de una dieta que viene siendo el modelo de alimentación a seguir. El olivo ocupaba en España hasta no hace mucho una extensión de 2,1 millones de hectáreas, un 90 por ciento aproximadamente destinadas a la producción de aceite. En estos momentos existen alrededor de una veintena denominaciones de origen protegidas, que se reparten por la geografía española. Y cuatro tipos de aceite: el virgen extra, cuya acidez no puede ser superior a 1 por cada 100 gramos; el virgen a secas, 2 gramos; el aceite de oliva propiamente dicho, mezcla de aceite refinado y de otros vírgenes cuya acidez no puede rebasar 1,5 por cada 100 gramos, y, finalmente, el aceite de orujo de oliva, mezcla de aceite de orujo refinado y de otros vírgenes, con acidez inferior a los 1,5 gramos. El olivo conserva una relación estrecha con la vid y el aceite ya ha entrado hace tiempo en el terreno de las catas, siguiendo los pasos del vino. Alpechín, moho, humedad son matices que denotan un desequilibrio en los aceites, como ocurre con el vino y otras diferentes sensaciones desagradables. Los aceites andaluces, que provienen de las variedades picual y picuda, son más afrutados, de sabor profundo y delicadamente amargos. En cambio, los catalanes de Borjas Blancas y Siurana, producto de la arbequina, son dulces y con un gusto a fruto seco, al igual que los del bajo Aragón. Las variedades de aceituna que más sobresalen por sus características son picual, de Jaén; picuda y hojiblanca, de Córdoba; arbequina, de Lérida; empeltre, de Aragón, muy suave, y cornicabra, de Toledo, fuerte y aromática. Las aceitunas de Liguria, de la variedad taggiasca, ovaladas y carnosas, tienen la culpa de la riqueza frutal de los aceites que se producen en esa región italiana y que distinguen a los pestos y los aliños de hierbas, verdaderas especialidades locales. Los ligures presumen de tener el mejor olio pero siempre habrá alguien dispuesto a rebatírselo. Los toscanos, sin ir más lejos, que inventaron la fórmula del faioli al fiasco. Si viajan por la Toscana y muestran curiosidad, verán todavía colgadas en las tiendas de comestibles o en las casas particulares las típicas botellas panzudas de chianti con alubias cubiertas con agua, aceite de oliva, salvia y ajos aplastados. Enseguida sabrán a que me refiero. Para hacer una tapenade básica provenzal no es necesario recurrir al mortero como en el pasado. Ahora todo es mucho más sencillo, utilizando el vaso mezclador o la batidora para juntar los ingredientes. Y los ingredientes son estos: la mitad de un diente ajo después de quitarle el germen del interior para evitar repetirlo; tres hojas de albahaca frescas picadas a cuchillo; uno o dos filetes de anchoa dependiendo de la cantidad que queramos hacer; 200 gramos de aceitunas negras y añadimos bien dosificados unos hilos de aceite de oliva. No hay que triturar demasiado la mezcla para que el resultado sea bueno. Lo siguiente es tostar un buen pan y listo. Pan y aceitunas, al final. Los vinos Aire de Protos 2022 Un rosado con color fucsia pálido provenzal que acompaña perfectamente la tapenade arriba descrita. Vendimia temprana para un coupage de tempranillo (60%), diez por ciento de garnacha y otro tanto de albillo, y el resto pequeñas partes de syrah, verdejo y sauvignon blanc. El fruto de la elaboración, con una crianza sobre lías de tres meses, es un vino rosado que siempre apetece beber. En la nariz desprende aromas de frutos rojos, hueso de fruta, notas tropicales, y flores de campo. En la boca es fresco, redondo y sabroso, no empalaga ni sacia. Buena acidez. El precio, en torno a los 9 euros la botella, completa sus virtudes. Tío Pepe Fino en Rama 2023 En primavera y en Jerez, Antonio Flores selecciona aquellas botas que destacan por sus singulares características organolépticas para el fino Tío Pepe en rama. En esta ocasión han sido 98 las botas, casi un centenar, que representan un recorrido por la historia enológica de las legendarias bodegas de González Byass. Por primera vez el viaje se ha remontado a las fundacionales Constancia y Rebollo. Este 2023 lo encuentro tan expresivo como otras veces pero más punzante que nunca. Palomino, color amarillo pajizo velado debido a la flor, en la nariz reserva recuerdos de tiza, de manzana y de hierba recién cortada. En la boca es fresco y cremoso. Intenso y largo. Un bocado de vino en estado puro. El precio de la botella ronda los 16 euros. As Covas 2020 Monovarietal de pinot noir que elaboran Raúl Pérez y Rodrigo Méndez en el Salnés, Rías Baixas, con una producción limitada de 800 botellas. Esta añada de 2020 corresponde a un crianza de once meses en barricas usadas con el fin de afinar y que no resten singularidad. Elegante y equilibrado, capa media tirando a baja como corresponde a la preciada pinot, es un vino que trae a la nariz desde el primer instante toques herbáceos y balsámicos, de frutas rojas y especias, fundamentalmente pimienta. En la boca es fresco, mineral, con volumen medio y taninos finos, amable y de extraordinaria acidez. La botella cuesta alrededor de 45 euros.