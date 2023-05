"El surf asturiano está en fase de crecimiento, mucha gente de fuera viene aquí a coger olas"

Los sueños de Laura Sánchez (Oviedo, 36 años) están hechos de olas, espuma y salitre. Su pasión por el surf le ha llevado a escribir la primera guía «surfer» de Asturias. Editada por Delallama, repasa la historia de este deporte en la región, su situación actual y, de propina, recomienda las mejores playas para practicarlo. Embarazada de su segundo hijo, tendrá que cambiar la tabla por los pañales, al menos por una temporada.

–¿Cómo surge la idea de preparar esta guía?

–Llevo escribiendo ya muchos años en un blog sobre viajes y otros hobbies. Pasé una temporada viviendo en Irlanda, y fue entonces cuando me introduje en el mundo del surf. A través del surf descubrí que hay muchas cosas de las que hablar.

–¿Como cuáles?

–Muchas cosas. Sobre geografía, sobre cómo funciona el clima, cómo influye en las condiciones del surf, en las olas, en las mareas… Eso me resultó muy interesante. Por otro lado, aprendí mucho sobre la historia de los lugares y sobre las peculiaridades de las playas. Partiendo de ese interés empecé a escribir en el blog sobre surf y sobre viajes. Como vivía en Irlanda, me movía mucho para conocer las playas de por allí, que son un paraíso.

–El agua en Irlanda no debe de estar precisamente caliente…

–(Risas) Está muy fría, sí. ¡Imagínate! Me compré un neopreno muy gordo. Las condiciones allí no son las mejores, porque hace bastante mal tiempo, aunque gracias a eso y a que es un mar muy expuesto hay olas todo el año. En Irlanda hay varias playas increíbles, auténticos paraísos naturales; playas larguísimas, kilométricas, de arena fina. Una pasada.

–¿Qué playas asturianas recomienda para surfear?

–En la guía recomiendo 24 playas, las que mejores condiciones tienen para subirse a la tabla, con buenas olas u olas muy constantes en las casi todos los días se puede surfear. Por ejemplo, Salinas es una playa que es bastante constante, casi todos los días hay buenas olas. Luego, también hay playas que tienen servicios para la gente o que tienen una escuela de surf donde puedes alquilar material.

–¿Hay muchos «surfers» en Asturias?

–Sí, muchísimos, pero te diré que Asturias no es la comunidad del norte en la que más.

–¿El País Vasco, puede ser?

–Sí, sí, el País Vasco. Allí hay muchísima afición y muchísima tradición, empezaron muy pronto. Aquí el surf es un poco más joven, aunque los pioneros empezaron más o menos a la vez en ambos lugares, en los años 60, pero no fue hasta la década de los 80, cuando empieza a haber más materiales, cuando la gente comienza a practicar surf con más asiduidad.

–¿El surf está en fase de crecimiento en la región?

–Sí. No solamente para los asturianos, sino que hay muchos turistas que vienen a surfear a nuestra tierra. Por ejemplo, muchos vascos vienen aquí a hacer surf porque no hay tanta gente en el agua como allí. O gente del extranjero que está empezando a descubrir nuevos destinos aquí, en Asturias, donde hacer surf que no son tan conocidos.

–A nivel profesional, ¿cuál es la situación del surf asturiano?

–Aquí hay profesionales que están a muy buen nivel. Seguro que te suena Lucía Martiño, esta chica joven que está despuntando ahora, tiene muy buen nivel. También asturianos anteriores han destacado en el surf. Quizás no tenemos tantas figuras como en otros lugares, pero sí hay personalidades muy destacables. Además, tenemos competiciones muy reconocidas, como el Goanna Pro de Tapia, que tiene mucha antigüedad y es considerado un certamen internacional.

–¿Cuál es el momento del año más propicio para coger olas en el Principado?

–Cuando mejores olas hay es en la temporada otoño-invierno Pero, claro, cuando más surfistas hay es siempre es en verano, porque los principiantes suelen empezar en esta época.

–¿Existen muchos vínculos entre su comunidad?

–Sí, nos relacionamos mucho. Hacemos festivales de surf que nos dan pie a conocer a mucha gente. Por ejemplo, en septiembre se organiza el festival de «longboard» de Salinas, con conciertos, tiendas relacionadas con el surf… va mucho más allá del deporte.

–Aparte de Salinas, ¿recomienda algún rincón menos conocido donde surfear?

–Salinas a mí es la que más me gusta porque es accesible a todos, o sea, hay una división por zonas según tu nivel: si eres principiante, puedes ir hacia la zona del espigón, más protegida, o hacia la zona del balneario, que también es bastante segura para iniciarse. Pero también hay surf para gente mucho más avanzada en la zona de los Gauzones y como comentaba antes suele ser una playa muy constante, suele haber olas casi todos los días. Y rincones así más pequeñitos se me ocurre, por ejemplo, la playa de Cadavedo, cerca de Luarca. No suele haber olas, pero en las marejadas de invierno, cuando hay olas muy grandes, es una playa ideal para ir a hacer surf porque ahí hay una corriente que puedes usar para ir a la rompiente, se forman unas olas muy propicias.

–¿Qué le diría a alguien que está pensando en coger la tabla por primera vez?

–Pues que lo haga sin pretensiones, que vaya a divertirse, que no vaya a demostrar nada, a intentar ponerse de pie la primera vez o intentar ser el más guay ahí cogiendo olas, sino que vaya a pasárselo bien y ya está, y que si tienes que estar tumbado encima de la tabla todo el rato también te lo puedes pasar bien.

–Supongo que Irlanda no es el único sitio al que ha viajado con la tabla bajo el brazo.

–El surf me ha llevado a Marruecos y hasta a Costa Rica. Marruecos es muy guay para surfear, porque también tiene una costa oeste que está muy expuesta, aunque el océano, el Atlántico, también está frío y necesitas el neopreno para entrar.

–¿Es una surfista valiente?

–¡Qué va, qué va! Soy una persona muy precavida, me gusta mucho antes de meterme en el agua observar muy bien cuáles son las condiciones y saber que voy a sentirme segura. Eso me ha dado pie a conocer mucho y a informarme mucho sobre las corrientes, las mareas, cuándo meterse, cuándo no meterse, cuándo son las olas más propicias para estar seguro en el agua.

–¿Cuáles son esas condiciones?

–Hay que ser observador. Tienes que detectar qué corrientes que te pueden chupar hacia dentro en el mar. Por ejemplo, donde no están rompiendo las olas parece el lugar más propicio para meterse, y sin embargo puede ser una zona donde hay una corriente fuerte que te chupa hacia adentro.

–¿Alguna vez ha pasado miedo surfeando?

–Sí. En Costa Rica tuve una experiencia complicada. Había olas muy grandes, y aunque íbamos acompañados por gente de allí, que sabía, gente local, me cayó una tremenda ola encima de la que me costó mucho salir, y cuando por fin salí a la superficie, estando aún un poco ahogada, me volvió a caer otra encima y ya era como... ¡madre mía! Eran olas de dos metros. También en Costa Rica, en esta misma playa, la de Santa Teresa, había una zona donde te chupaba muy fuerte la marea, y unos compañeros que estaban con nosotros se metieron en una zona peligrosa en la que nos habían advertido de que no debíamos surfear. Pues bien, ellos no hicieron caso y se quedaron un poco atrapados, cada vez los veíamos más lejos y al final tuvieron que ir a rescatarlos.

–Surfeó olas de dos metros. Algo valiente sí es.

–Sí, sí (risas), pero ¿sabes qué pasa? Que la presión social a veces me puede un poco. En este mundillo, siendo mujer, no quieres quedarte atrás, por así decirlo, y yo me presiono un poco a veces para demostrar que estoy a la altura.

–¿Existe cierto machismo en el surf?

–Bueno… en mi generación y dentro de los círculos de gente joven no hay tanto machismo, pero sí que creo que las mujeres a veces tenemos esa presión de querer demostrar que podemos hacerlo igual o incluso mejor. Por eso, en ocasiones, tratamos de ser incluso un poco más valientes de la cuenta. No hay que perder nunca la precaución.

–Doy por hecho que enseñará a surfear a su bebé.

–¡Hombre, por supuesto! A mis hijos les enseñaré porque es un deporte que te inculca unos valores de respeto por la naturaleza y el medio ambiente. Además, no necesitas grandes cosas para practicarlo, solo una tabla. Al pequeño, que tiene año y medio, lo metemos en el agua y se lo pasa bien. ¡Ya le gustan las olas!