"Hay postureo en el mundo del vino, y en la vida en general"

Meritxell Falgueras (Barcelona, 1981), una de las mujeres sumiller más importantes del país, propone un maridaje sorprendente entre vino y ficción con "¡Cátame! Wines and the city" (Catedral editorial), libro con el que recupera el universo de "Sexo en Nueva York" a la vez que sirve un sabroso tratado sobre el vino y sus misterios.

–Descorchemos. ¿Existen el vino y el hombre perfectos?

–No, porque tampoco nos gustaría. Es en la imperfección, en la peca de Cindy Crawford donde hay la autenticidad

–¿En qué bodega del mundo se quedaría a vivir?

–En una cerca de Barcelona.

–¿Se puede encontrar un buen vino por diez euros?

–Sí, con poca madera, franco, extrovertido…

–¿El vino puede confundir los sentidos y hacer que veamos cualidades a otros que no existen?

–Como dice la Vecina Rubia, "Si lo has dicho piripi es que lo has pensado sobria", a veces el vino más que hacer interesante a los demás nos parece que nosotros seamos más extrovertidos como decía Kierkegaard "In vino veritas.

–¿La vida y la vid tienen algo en común?

–Sí, que son cíclicas que mueren y renacen.

–¿Con qué vino ahogaría una pena que sea buena nadadora?

–Con uno de formato mágnum de taninos atercipelados para equilibrar el amargor y muchos amigos para compartir copas y sentimientos.

–¿Cuál es la mayor aberración que ha visto con sus ojos en materia vinícola?

–No me gusta ver cuando la gente se ducha en champán… Será porque soy catalana pero con lo que cuesta de pasta y el esfuerzo que hay en cada botella…

–Cuál es su último descubrimiento?

–Los vinos volcánicos de Canarias.

–Elija un maridaje perfecto para casarse.

–Cava rosado.

–¿Catar es una aventura?

–Sí, es siempre una página en blanco.

–¿La prosa de las etiquetas se pasa a veces con los adjetivos?

–Sí, los sumilleres parecemos rapsodas.

–¿Hay mucho postureo en el mundo del vino?

–Sí y en la vida en general. El vino es también un estilo de vida.

–¿Alguna vez perdió la cabeza con un vino cabezón?

–Digamos que mi erasmus en Florencia me dio para escribir mucho.

–Vino con gaseosa, ¿arruga la nariz (de oro)?

–Personalmente no me gusta pero acepto que la gente haga sus cócteles, el vino tiene que seguir la cultura de nuestras mesas y las diferentes generaciones.

–¿Cómo lo pasa una mujer sumiller en mundo de hombres?

–Cada vez mejor porque hay más mujeres y más hombres con inteligencia emocional.

–¿De una buena uva no puede salir un mal vino?

–El mejor secreto para tener un buen vino es tener una buena materia prima por esto cada vez más los enólogos son viticultores.

–¿Un consejo para no avinagrarse antes de tiempo?

–Ilusionarse y llenar de luz a los demás.

–¿Los vasos, como los besos? ¿Cuantos más pruebas más sabes?

–Llega un momento que los únicos que se tiñen de antocianos no son los dientes si no también el corazón que acabas tiñendo de oscuro…

–¿En qué se parece un maridaje a un matrimonio?

–En qué tienen que aprender a bailar al mismo ritmo sin pisarse el uno al otro

–¿Si mañana llagara el Apocalipsis, ¿qué vino se bebería por última vez?

–Un rosado de pinto noir viendo la puesta de sol.

–¿Hay mucho hombre con sulfitos?

–Sí, porque están protegidos con un condón educacional de marichulos.

–¿Qué es peor, calimocho o un mal sexo?

–Ufff, no sé que es peor, la vulgaridad en el gusto y el no currárselo es algo que no soporto y normalmente van de la mano.

–Si el médico le prohíbe el vino…

–Ni cambio de médico, ¡aprendo a maridar la vida sin alcohol!

–¿Cómo son las nuevas cosechas de hombres?

–Bueno, la verdad es que yo nunca he utilizado de Tinder, siempre he tirado de agenda.