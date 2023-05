Lo de que aquello que se prepara con amor y con respeto a la tradición siempre sabe mejor y nos hace más felices es una máxima en el restaurante parrilla El Chispero en Pendueles (Llanes) que, desde hace tres años, regenta María José Vega Cofiño y donde está cocinando, desde hace siete, para que cuanto sale de los fogones no sólo satisfaga el paladar del comensal sino que también gane su corazón, algo que le ha hecho lograr una clientela fiel. Su mano derecha, como ella dice, es María Luisa Ariza Iglesias, ayudante de cocina y experta repostera, destacando también el trabajo de todos los profesionales que atienden al público.

«Llevo 25 años dedicada a la cocina, un trabajo del que me enamoré cuando, con 20 años, entre a fregar en una de ellas para, en muy poco tiempo, ponerme a aprender el oficio por el que me sentí atraída de forma inmediata», explica esta mujer quien no olvida a quienes contribuyeron a su desarrollo personal y profesional.

«Tuve la fortuna de conocer personas muy especiales en tres sitios en los que trabajé, como es el caso de los hermanos Sánchez Somohano, que me enseñaron a trabajar, Charo Husillos, que me enseñó a cocinar y Begoña Pidal Alonso, que me enseñó a ser mejor persona. Siempre les estaré agradecida a todos ellos», dice no sin emoción.

El Chispero tiene diferentes ambientes que hay que descubrir y que, a buen seguro, sorprenderán, junto a sus elaboraciones, a quienes acudan por primera vez. Entre las propuestas con más demanda están sus tablones de mariscos o de carnes en diferentes tamaños, así como sus menús especiales como el menú chuletón, el menú rodaballo, el menú cachopo, el menú caldereta, el menú escalope y el menú parrillada, junto con bebida y postre.

También cuenta con una amplia carta donde, por citar algunos de sus variados platos, tienen sus adeptos la fabada, el pulpo a la brasa o a la gallega, las navajas, las patatas rancheras, el pudin de pimientos y anchoas, el cachopo guisado con salsa de Pedro Ximénez y setas, el escalope «Chispero», el cochinillo al horno, el chuletón a la parrilla o la merluza rellena en salsa amariscada.

El local tiene una zona de terraza muy guapa, donde la sidra acompaña de cine a lo que allí se sirve. Hasta finalizar mayo abren de viernes a domingo mientras que, a partir del 1 de junio, recuperan su horario, cerrando los lunes tras las comidas y el martes día completo. En fin de semana se recomienda reservar en el 676297069.