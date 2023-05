Correcaminos y Cazatormentas

Sica viaja al fondo de la mar en busca de respuestas. Qué pasó con su padre, pescador desaparecido en la Costa da Morte. Cómo sobrevivir en un lugar azotado por las tormentas de la incomprensión y el desvalimiento. Cómo convivir con una madre que sufre en silencio y que ya no tiene sitio para más llantos ni reproches. Cómo encarar un mundo inhóspito en el que la gente de su edad es agresiva, se empeña en despeñarse con el botellón y se burla de ella, la Correcaminos borrascosa y solitaria. Bueno, hay una excepción: Suso, el chaval que espera con impaciencia la llegada de la Gran Tormenta, la que acabe con todo, y a la que invocan en la que quizá sea la escena más potente y electrizante, impura poesía de lluvia y titubeante alegría. Con "Sica", Carla Subirana da un plano al frente y construye su ficción con un andamiaje documental que aporta la veracidad que la historia pide a gritos y también a susurros. Es un argumento mínimo: el padre ausente, la tensión de que la mar devuelva su cuerpo, las dudas sobre su identidad, el conflicto entre la duda y las deudas (solo hay pensión si hay cadáver, y si no hay pensión de qué se va a vivir), la resistencia a aceptar la verdad, la conexión íntima y casi fantasmagórica con un espíritu que tal vez hable desde las entrañas de las rocas o de las olas. "Sica" utiliza el sonido de la mar como elocuente banda sonora, envuelve las imágenes con las melodías del viento y se aferra a la mirada de Thais García para mostrar toda la angustia, todo el dolor, toda la desconfianza, todo el misterio de una edad en permanente estado de excepción y extrañeza, y que aprende a tirar hacia delante porque no queda otra, como se visualiza en otra magnífica escena en la que la hija tira de la madre contra los elementos.