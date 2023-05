Consagración de la primavera

Mayo es el mes exuberante de las hortalizas. Si va a cocinarlas, lo único que hace falta con todas las verduras es tener algo de tiento y mano ligera. Podemos arruinar las más frescas, tiernas y sabrosas, si nos empeñamos en preparaciones demasiado elaboradas o cocciones excesivas. Un uso desmedido del aceite y de la mantequilla acabará también por arrasar la naturaleza crujiente de algunas de ellas. En pocas palabras, con hacerlo sencillo es suficiente. Detener la cocción a tiempo, utilizando cuando se requiera agua helada para mantener vivo el color y la textura es muy recomendable, por ejemplo, en el caso de las judías verdes, que frías y con un simple chorro de aceite verde están estupendas. Me gusta la manera en que los italianos comen los faggiolini, de buen mordisco y fríos, con una escarcha de olio y unas hojas frescas de menta o de hierbabuena.

Son los últimos y algunos de ellos chilenos por su pequeño calibre, pero unos espárragos blancos al dente y bien drenados, acompañados de una mayonesa hecha en casa, de una holandesa o de una vinagreta son grandes placeres de la temporada. Unos minutos más de cocción y habrán perdido su magia. Combinar los espárragos con zanahorias crudas, peladas, pero con el penacho verde intacto, resulta un buen aperitivo para el paladar y la vista. ¿Y las ensaladas vegetales? Las ensaladas son la brisa: las clases de lechugas que se pueden utilizar, las hierbas silvestres, las rodajas de hinojo, la rúcula salvaje, los berros, etcétera... Las acelgas tienen por estas fechas un color verde intenso, igual que sucede con los fréjoles y los guisantes. La variedad de hortalizas y de usos le impiden a uno aburrirse en primavera.

En cuestión de días también tendremos arbeyos locales y desde hace días se ven habas frescas. En mayo son tiernas y crujientes y representan uno de los signos identificativos de la estación. Las habitas son un bocado delicadísimo cuando están recién arracadas. Entonces merece la pena comerlas sin más, simplemente con algo de sal en compañía de un queso fresco de cabra o de oveja, por ejemplo y una copa de vino blanco. Quitarles la cáscara resulta muy sencillo. Primero, hay que blanquearlas en agua hirviendo y acto seguido es suficiente con abrir la piel con la uña y presionar entre el pulgar y el índice para extraer el corazón de la semilla. En invierno se conservan secas.

La caponata debe comerse fría para que los sabores de sus ingredientes resalten debidamente; bien cocinada es una obra de arte

El haba pertenece a la familia de las judías. Las grandes vainas verdes encierran una semillas de color verde intenso algo chatas. Las que se encuentran manchadas deben desecharse ya que el fruto podría resultar harinoso. De manera que ya saben en qué fijarse cuando vayan a comprarlas. Tradicionalmente, en España, se han comido salteadas en aceite de oliva, con jamón y cebolla. A mí me gustan acompañando una ensalada de tomate, en el caso de que el tomate coincidiese temporalmente con ellas. Si no es así, blanqueadas, peladas, dándoles un golpe de calor, y una yema de huevo encima. Sencillamente, porque la sencillez en su caso no hace más que garantizar placer. Otra manera de comerlas es con una pasta fresca con un pesto de albahaca suave, sin ajo, solo con aceite de oliva y almendras, incorporadas al final una vez que se han salteado.

Y después están las hortalizas cuya cocción durante más tiempo está justificada. Es el caso de algunas preparaciones mediterráneas entre las que destaca la caponata, por la que siento verdadera veneración. La caponata, han dicho algunos, es una ratatouille sin calabacines y con alcaparras. La equivalencia nacional sería el pisto manchego. En ella, la berenjena se conjuga de manera egregia con el agridulce, ese néctar antiquísimo proveniente de la Persia preislámica. El balance en las cosas. El sol y la luna, el blanco y el negro, el dulce y el amargo: todo ello acabó por reflejarse en las refinadas preparaciones gastronómicas de la corte del último imperio. Con la conquista de Persia por los musulmanes, la salsa del equilibrio perfecto entre lo dulce y lo amargo llegó a Italia de la mano de los árabes. Es el "agrodolce", un elemento que distingue todavía hoy a la cocina siciliana.

Para hacer una buena caponata se requiere un tipo de berenjena que se encuentra en vías de extinción: de tamaño medio, con la piel bien negra, brillante, amarguísima –el sabor amargo es determinante para conseguir el agridulce– y con la parte inferior perfectamente redonda. El culo siempre redondo (a "culu tunnu", dicen los campesinos sicilianos). La pulpa de esta variedad achatada resulta, además, mucho más resistente a la fritura que otras. Absorbe el aceite como es debido y permite comer la caponata sin tener que llevarse a la boca una mermelada. La proporción del azúcar y del vinagre es clave para obtener el resultado apetecido en el agridulce. Lo siguiente es la temperatura. La caponata debe comerse fría para que los sabores de sus ingredientes resalten debidamente. Bien cocinada es una obra de arte. No lejos de Racalmuto, comí la caponata de Leonardo, a la salud del escritor Leonardo Sciascia, el hijo más ilustre de la provincia de Agrigento. Figuraba entre sus recetas de la Sicilia rural, junto con el huevo escalfado del abuelo, la pasta con sardinas, las verduras silvestres de su tierra, el panelle, las chuletas de cordero.