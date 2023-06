La cocina tailandesa de verdad brota en un huerto de Llanes

Es el pad kapraw uno de los platos estrella de la cocina tailandesa, el más popular y demandado, algo así como el clásico patatas con huevo español. Es un salteado de pollo, ternera o cerdo, con ajo, bambú, chile fresco… Y rematado con la albahaca, el toque final que le da un aroma y sabor característicos. En el país asiático se suele añadir encima un huevo frito y acompañarlo, por supuesto, con el indispensable arroz.

Pero la clave está en la albahaca. Si se quiere comer el auténtico pad kapraw, no vale cualquiera, sino que debe ser la sagrada. Una variedad no fácil de encontrar en Asturias, tampoco en el resto de España; más bien era imposible hasta hace poco. Pero la cocinera Vatinee "Oommy" Loaharatana se ha hecho con ella, es más, la ha convertido en un producto de cercanía, de kilómetro cero, en su restaurante Bangkok 14 de Oviedo.

Ha sido posible gracias a los alumnos del colegio de educación especial Don Orione de Llanes. En su huerto han logrado sacar adelante la albahaca sagrada, la tailandesa, además de otras hortalizas especiales como la berenjena huevo, los chiles tailandeses… Todo para que Oommy Loaharatana elabore sus platos "genuinamente tailandeses", que no son solo la única muestra de la cocina tradicional de su país en Asturias, sino de las pocas en España.

La colaboración con el Don Orione empezó hace unos cuantos meses, después de un viaje de la cocinera a Bangkok, de donde se trajo algunas semillas de las hierbas aromáticas y hortalizas que necesitaba para dar ese "sabor especial, el toque genuino" a sus recetas. "No es lo mismo un pad kapraw con albahaca italiana, las más utilizada aquí, que con la sagrada o tailandesa", advierte. Cuando abrió hace un año el restaurante (su "sueño" desde siempre, porque aunque es economista, estudió cocina en su país y en Londres antes de recalar en el Principado "por amor", describe), se preocupó especialmente de cómo iba a conseguir los ingredientes para su carta. "Hay cosas que ya no es sólo difícil de lograr en Asturias, sino en Madrid o Barcelona incluso. En Londres es más fácil. Pero aquí las conexiones con Tailandia no son frecuentes ni directas y es imposible que muchos productos lleguen frescos o en buen estado", explica.

Ella ha tenido suerte. Surgió la colaboración con el Don Orione y tuvo buenos resultados. Más de una veintena de alumnos del centro se atrevieron a cultivar en el huerto de terapia ocupacional las semillas originarias de la lejana Tailandia. "Se dan muy bien. Están empezando a enviarnos las primeras plantas de la temporada", añade la cocinera mientras enseña las macetas instaladas por su restaurante.

Visita al Bangkok 14

En el Don Orione están más que encantados con el resultado de sus cultivos y de ver que lo que cuidan con tanto afán y esmero en la huerta acaba en la exigente mesa del Bangkok 14. Los alumnos ha podido probar, además, los ricos platos que Oommy Loaharatana hace con sus hierbas y hortalizas.

"Para mí es fundamental contar con producto tailandés para poder hacer cocina tailandesa de verdad", señala. Describe su cocina como tradicional tailandesa, "no fusión, como se suele decir. Mis platos son iguales que se hacen allí y el sabor, pues el mismo, gracias a contar con producto tailandés". Está sorprendida con la buena aceptación en Asturias. "Al principio pensé que quizás mi clientela sería más bien joven, entre 30 y 40 años, pero tengo gente mayor también que ha viajado a Tailandia y que quiere repetir los sabores que probó allí. Vienen incluso con la foto de lo que comieron en su viaje parar ver si yo lo cocino. También, aunque parezca raro, llega mucho turista, tailandeses que vienen a Europa y que, después de varios días por el norte de España, comiendo contundentemente como se hace aquí, buscan reencontrarse con los platos de su país".

El chu chi kung (curry rojo seco con langostinos, leche de coco, albahaca y hoja de lima), el kaeng kiew wan kai (pollo al curry verde en leche de coco, hoja de lima, albahaca y bambú), el ped ma kham (pato marinado a la parrilla y bañado en salsa de tamarindo) y el pak thai típico de Bangkok son algunos de los platos con más demanda de una carta en la que –aviso– no hay pan. "En Tailandia no comemos pan, nuestro pan es el arroz. Al principio la gente se sorprende, o no lo toma muy bien, pero lo acaban aceptando", dice. Marida los platos con vino y, fundamentalmente, con cerveza, "como se hace allí, por el calor es necesario tomar algo frío, refrescante".

A Oommy Loaharatana le gusta, por su parte, la gastronomía asturiana. Es una entusiasta del pote de berzas, para comerlo, pero también se le da bien hacerlo. Cocina asturiana o tailandesa, la chef asegura que lo básico es contar con buen producto. Y en su caso, si es "made in Tailanda" con el sello del huerto del Don Orione, pues mucho mejor. "Y más cosas que se intentarán cultivar", concluye.