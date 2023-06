Lácteos, del milagro a la perfección

El verdadero milagro de la mantequilla, creo yo, está en cómo un alimento con un solo ingrediente puede producir tantos matices de sabor, texturas y colores. En Echiré, un pueblo francés al noroeste de Niort, de agradables vistas y buenos pastos, me explicaron una vez cómo el batido constante rompe la capa que protege las bolas de grasa hasta que queda libre y empieza a formar gránulos cada vez mayores que se equiparan en tamaño a los guisantes. Entonces se separan de la leche descremada. Los restos se limpian con agua mineral para que no dejen sabor a queso. Luego se amasan.

La mantequilla Chantada y sus primos lácteos, Terra y Savel, estuvieron presentes en la sede de la Cofradía de los Quesos del Principado de Asturias

La mantequilla de Echiré, famosa por su consistencia y el aroma a frutos secos que desprende, es el emblema de Charente y uno de los orgullos de Francia. Para no salirnos de esa aristocracia vecina, en Bretaña la mantequilla se sazonaba tradicionalmente con sal fina. Jean-Yves Bordier ha optado por perpetuar este método, no para resistirse a la moda de la flor de sal, sino simplemente para resaltar la calidad de las cremas, el verdadero sabor de los pastos que se refleja y se revela precisamente gracias al dulzor de la sal fina. Batida, amasada a mano, salada sobre la marcha, la mantequilla Bordier se moldea en pallets de madera de boj, de ahí la expresión "mecanografiar la mantequilla", ya sea para hacer platos o para uso de los grandes chefs, el resultado son porciones que tienen cada una su forma única.

En Machecoul, cerca de la línea divisoria entre Bretaña y Vedée, Pascal Beillevaire le contaba al chef Alain Ducasse, cómo el secreto de una buena mantequilla cruda se encuentra en el tratamiento rápido de la leche recién ordeñada para garantizar la mejor calidad. Una o dos horas después de ser ordeñada, la leche se desnata a su temperatura natural. Luego, la nata madura durante veinticuatro horas, pasa a la mantequera y finalmente acaba en los moldes. C’est fini. En una gran central lechera clásica, la leche reposa varios días antes de tratarse, con lo que sufre una degradación. Más tarde se enfría y se calienta añadiendo leche desnatada a 37 ó 38 grados, y así varias veces. No para de recibir palos.

Galicia despertó de su letargo en Ribeira Sacra de la mano de uno sus legendarios trovadores medievales, el chantadés Airas Moniz, que da nombre a la marca que elabora una de las mejores mantequillas españolas y dos quesos extraordinarios, como son Terra y Savel, el segundo de ellos azul, elaborados con la leche de vacas Jersey que comen en los pastizales bañados por el río Asma. Una mantequilla ácida con la proporción adecuada de sal, que no tiene nada que envidiar a las grandes francesas, y unos quesos que conservan el color amarillo que proporciona la temperatura de unos pastos inmejorables y la cremosidad que otorga la atención y el cuidado en la afinación del producto. El martes pasado, la mantequilla Chantada y sus primos lácteos, Terra y Savel, estuvieron presentes en la sede de la Cofradía de los Quesos del Principado de Asturias, que preside Rafael Secades, en una distendida reunión que sirvió además para nombrar cofrade a la gastrónoma Carmen Ordiz. Suso Mazaira, politólogo convertido en quesero y uno de los socios de Airas Moniz, fue el encargado de explicar el prodigioso ascenso de una producción de carácter familiar vinculada como pocas al territorio y a una ganadería pastoril que se compone de 120 vacas de la raza Jersey. El fruto de un trabajo y de una dedicación constantes resulta en su caso extraordinario. Lo que demuestra que todo, incluso el producto que se dice surgió de modo accidentado, requiere de un sacrificio y un esfuerzo en busca de la calidad distintiva y hasta de la perfección.

Seguramente sabrán a lo que me refiero cuando hablo de accidentado y de leche. Viene de lejos. Cuentan que entre las onduladas colinas de la antigua África, en algún momento en torno al año 8000 a. C., un viajero polvoriento hizo historia gastronómica por accidente. Sediento tras un largo y caluroso viaje, el pastor, porque se trataba de un hombre que conducía ganado, tomó la bolsa de piel de oveja con leche anudada a la espalda de su animal de carga. Pero cuando inclinó la cabeza para verter el líquido tibio en la boca, se sorprendió al descubrir que la leche había cuajado. El terreno accidentado y el movimiento constante la habían transformado en mantequilla y, sorprendentemente, tenía un sabor celestial.

Estas cosas que se dicen o han escrito sobre el origen accidental de los alimentos probablemente sean verdad, o igual no siempre lo son del todo, en cualquier caso no cuesta trabajo aceptarlas. Producto del batido de la leche en aquellos viajes interminables de los nómadas nació la mantequilla. No parece descabellado, aunque en algún momento sonó a sobrenatural. Para muchas civilizaciones antiguas, el misterio, entonces inexplicable, detrás de esa transformación, hizo que pareciera mágica. Milagrosa. Hasta el punto que los antiguos sumerios ofrecían mantequilla en el templo en honor a la poderosa diosa de la fertilidad Inanna, protectora de las estaciones y las cosechas.