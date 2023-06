Cocina del mar que todo lo cura en Colunga

Bien podría decirse que Otto Gutiérrez Lijo es marinero en tierra. Bisnieto, nieto e hijo de marineros, también él sacó en su día el título de patrón de pesca pero, como explica con una sonrisa: "No me hice a la mar, me mareo sin parar".

Profundamente enraizado en Lastres, su pueblo, optó entonces por "navegar" como empresario en el lugar donde nació, primero con un café-pub en la época en que la serie "Doctor Mateo" trajo al puerto asturiano a media España y, posteriormente, en 2015 junto a su mujer, Beatriz Llera Victorero, con su restaurante La Botica de Lastres. El nombre del mismo no puede ser más acertado, pues allí se ubicó, durante mucho tiempo, la farmacia o botica del puerto. Quien manda en los fogones de este local es Beatriz Llera, que junto a su marido apostó fuerte por su establecimiento y a quien se le debe que, en la actualidad, ofrezca a su clientela platos regionales que han sido premiados como es el caso de la fabada, les verdines, y, más especialmente, el cachopo de pescado con el que han logrado el título del "Mejor cachopo de pescado del mundo", en los dos últimos años, en sus dos variantes. Cuentan con un menú a 25 euros con un primero de cuchara o una ensalada y de segundo, una carne o un pescado, además de los postres. También recuperan este año el menú de pareja. Es,la suya una cocina marinera donde priman los productos kilómetro cero, entre ellos, el marisco y los pescados del día. Estos últimos no están en carta porque por su frescura van variando cada jornada, por lo que entran en el capítulo de sugerencias de la casa. En su menú, entre los platos estrellas y junto con la fabada y el cachopo de pescado, están el arroz con centollo o el caldoso de pescados de roca, almejas y langostinos, las fabas con almejas y el pulpín de Lastres a la brasa o a la gallega. Y entrantes como las navajas, almejas, calamares fritos con ali-oli, mejillones a la marinera o vieiras a la plancha. No falta una parrillada de verduras, un mix de croquetas, parrillada de marisco y, en el capítulo de carnes, por ejemplo, un cachopo al horno, entrecot de vacuno o unas carrilleras de cerdo ibérico al vino tinto. Entre los postres, citar el arroz con leche y las tartas de queso y de manzana, todo casero. Tienen una terraza preciosa llena de flores desde donde se ve "un pedacín" de mar. Cierran los lunes por descanso excepto julio y agosto. En fin de semana necesario reservar en el 676190404. Antes o después de comer El faro de Luces Es un lugar con mucho encanto, tanto el pueblo como la carretera que lleva hasta él. Como todo los faros, no tiene acceso a su interior, pero sí cuenta con unas vistas preciosas de toda la costa. Visitar el Muja El Museo del Jurásico, que está apenas a 2 kilómetros de Lastres, es imprescindible tanto para los más pequeños como para los mayores. Los dinosaurios son los grandes protagonistas de este espacio. La ruta junto al mar Uno de sus tramos más guapos, asomados a los acantilados de la zona, corta y de recorrido sencillo es la que discurre entre Güerres y la playa de La Isla. Allí están, además, unas trincheras de 1937.