Salmonetes y panes: ricchi e poveri

Nos vamos por un momento a Italia y a la manera más humilde de referirse a la más sencilla minestrone de origen campesino: la pappa col pomodoro. Para hacerla es necesario que el pan sea parecido a aquello que en Siena llamaban de Malafrasca y que hoy se conoce por pane di Prato, un filón cereal toscano blanco y sabroso que al día siguiente mejora cuando pierde la esponjosidad inicial y se vuelve compacto. El pan se corta en rebanadas finas y se posa en una cacerola y dentro de ella una cabeza de ajo, hojas frescas de albahaca, tomates pelados, sal, pimienta y aceite de oliva, además de un caldo de carne para recubrirlo. Y eso es todo. Solo queda hervir para obtener como resultado una pappa mórbida de un color rosa pálido.

Si quieren algo más partiendo de menos, lo más parecido a la pappa col pomodoro es la panzanella, también toscana. Esencialmente se trata de pan duro, tomates, cebolla y albahaca. Textura, frescor y sencillez. Ahora que empiezan a mejorar los tomates hay que aprovecharse de ello. El pan siempre está ahí; es el sustento de una gran parte de la humanidad. Los toscanos son un caso particular consumiéndolo. Lo comen en la sopa de pescado livornesa, el cacciuco; lo espolvorean rallado en la pasta y en las judías; es típica la rebanada de pan con queso, higo y uva a los postres, y se merienda untado de mantequilla, azúcar y una gotas de vino dulce añejo. Entre horas, se moja en el vaso de vino, y la universal bruschetta no es otra cosa que pan crujiente con oliva, tomate, pasta de aceitunas o hígado, menudillos o picadillo de mollejas. También está presente en otras sopas populares, la ribollita y la povera acquacotta, que no es más que una agua cocida lentamente con tomate, cebolla, apio, aceite de oliva, que se acompaña con pan rústico.

Para la panzanella, hay que poner en remojo los trozos de pan con una suave vinagreta, calculando que, pasado el tiempo, tenga la textura adecuada. No pueden quedar duros para evitar la desagradable sensación áspera en el paladar pero tampoco blandos para no convertir la ensalada en una masa insulsa. El secreto está en elegir un buen pan y los mejores tomates a mano. Pongamos para cuatro raciones, primero hay que macerar en el vinagre de un cuenco media cebolla roja durante media hora. Se coloca la mitad del pan, unos cien gramos, en un bol grande con media taza de vinagreta hecha con chalotas, tomate maduro picado muy fino y albahaca. Luego se añade medio kilo de tomates cortados en gajos pequeños de un bocado, y otro tanto de la variedad cherry encima del pan. Se sala para que suelte parte de los jugos y se deja reposar diez minutos. Para continuar con la ensalada se incorpora el resto del pan, cuatro pepinos pequeños pelados a rayas y cortados en rodajas, además de la cebolla roja macerada. Rompa las hojas frescas de albahaca, una docena como mínimo, y mezcle con las manos. Añada lo que sobra de la vinagreta y, opcionalmente, unas alcaparras. Yo, en particular, si las tengo buenas no lo dudo. Si la quiere enriquecer, unas anchoas e incluso unas aceitunas. Pruebe y vaya incorporando el vinagre de la maceración y más sal si fuera necesario. El equilibrio, fundamental en la panzanella, es cosa suya. El efecto es el mismo de un gazpacho con texturas. Sólido.

La escritora gastronómica de origen iraní Samin Nosrat maneja cuatro fórmulas de la panzanella para las distintas estaciones del año. A la tradicional toscana del verano y del pomodoro, suma una de invierno, a base de achicoria roja asada y roquefort, que acompaña de unas nueces; otra de primavera, con espárragos y queso feta con menta, y una última de otoño, con calabaza asada, salvia fresca frita y avellanas, que incluye col rizada, un auténtico hallazgo. Todas ello partiendo de los humildes tropezones de pan.

Hace unos días la panzanella acompañó a unos lomos de salmonete en Casa Chuchu que me hicieron volver a pensar en la utilidad del pan como lecho del pescado. Los portugueses tienen la açorda alentejana que no es otra cosa que el cereal más básico reblandecido en el agua o el caldo, por ejemplo, junto a unas gambas; al lado de un pescado frito, unas anguilas, sin ir más lejos como las servían hace años en los restaurantes populares del Bairro Alto lisboeta; bacalao, y perfume de abundante cilantro, ajo y el huevo escalfado en el plato para lograr una mezcla homogénea y apetitosa. Cocina de necesidad enriquecida con el próspero paso del tiempo. Los lomos de salmonete de Natalia y Rafa junior de Casa Chuchu sobre la panzanella toscana resultaron ser una acertada conjunción de buenos ingredientes y buen producto. En el restaurante de Turón, de cocina imparable y ascendente, tuve la oportunidad también de comer bonito con un delicado escabeche de mostaza; un arroz, con el grano en su mejor punto, de jibia con carabineros, y un insuperable lomo de mero con fréjoles y pepino. Que el verano os sonría.