Placeres solitarios y en compañía

Me ha producido desazón leer en algún lado que el comensal solitario incomoda a ciertos restaurantes, que prefieren los grupos, más rentables desde el punto de vista de la facturación, para ofrecerles como suele ser costumbre un servicio casi siempre mejorable. Comer en soledad es algo cada día más habitual hasta llegar a convertirse en un rasgo definitorio de la vida moderna, resulta deplorable negarle a alguien una mesa por el simple hecho de tener que sentarse a ella solo, muchas veces obligado por las circunstancias. Otras, por el deseo de poder hacerlo cuando sencillamente le place. No hay que olvidar que esta actitud misantrópica, como escribió Mary Frances Kennedy Fisher, la mejor autora gastronómica que conozco, está basadas en la respetable convicción de que compartir la comida con otro ser humano es un acto íntimo que uno jamás debe consentirse a la ligera.

Además, he aprendido a que cuando uno puede elegir comer consigo mismo prescindiendo de cualquier otra compañía se produce una estupenda comunión entre comensal y plato. Algunas de mis inolvidables experiencias culinarias se produjeron en soledad. No siempre la elegí pero he sabido sacarle partido en determinadas situaciones. En otras, dejando correr hacia atrás la memoria, preferiría no haber contado con compañía. Comer en soledad tiene inconvenientes pero también ventajas. La falta de conversación le permite a uno centrarse específicamente en la comida.

Cuando viajaba sin compañía y comía solo no había teléfonos inteligentes para entretenerse. En la mesa, una vez examinada la copa y los cubiertos, memorizada la carta, elegido el vino, me ocupaba en imaginarme la cocina por dentro como si se tratara de una olla en ebullición. Así era en cierto modo. Más aún: un agobiante submarino, con la tripulación confinada en un espacio opresivo, gobernado por un líder despótico a punto de tener que sofocar una rebelión a bordo. Ajenos a la infelicidad laboral, esperábamos afuera los platos. Hemos hecho un gran esfuerzo por redimir la imagen del cocinero hasta convertirlo, en muchos casos, en estrella rutilante del rock. Algunas de estas estrellas siguen gestionando cocinas con tripulaciones confinadas en espacios opresivos que luchan por salir a la superficie de vez en cuando. Cuando no quería imaginarme todo eso, echaba mano de una revista o de un libro adquirido antes de entrar en el restaurante. O simplemente me dejaba embarcar con el recuerdo en un viaje a ninguna parte para hacer dulce la espera.

En nuestros tiempos contradictorios de apetitos indisciplinados y obsesión por las etiquetas de consumo resulta un privilegio sentarse cómodamente a una buena mesa pensando que el placer le corresponde exclusivamente a uno. Aunque el misantropismo gourmet pueda considerarse asimismo un acto financieramente irracional: comer solo normalmente le sale caro al cliente y también al restaurante. Por ello posiblemente en algunos restaurantes se empiece a mirar de reojo a los clientes solitarios. Mal hecho, fatal.

Los placeres solitarios pueden ser también compartidos con las comidas acompañadas. No hace mucho todavía, este verano, tuve la oportunidad de sentarme a una mesa bien poblada de cocineros y, digamos, otras personas relacionadas con la gastronomía. Fue en el restaurante Blanco, coincidiendo con el concurso del tomate de Cangas del Narcea, un clásico que este año volvió a celebrarse tras el parón por causa de la pandemia. Ofició generoso y creativo como es habitual en él Pepe Ron, el hijo de doña Engracia, y me tocó la inmensa dicha de volver a probar la recreación del chosco de Tineo, cortado en láminas como si se tratara de un carpaccio, junto con los encurtidos y una fina vinagreta de mostaza. Igual que una lengua de ternera en salsa, uno de esos platos de la tradición que uno siempre espera sean devueltos a la actualidad para seguir disfrutando de ellos. Delicada, hasta sedosa, diría.