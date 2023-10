Homenaje al pote de la güela

Esta claro que Carolina Santiago Álvarez encontró en La Güeria de Urbiés (Mieres) su lugar en el mundo. La pasión que siente por lo que hace, especialmente cuando se pone al frente de los fogones, y la felicidad que le produce el entorno en donde cocina y también vive lo transmite a los platos que sirve en el bar-tienda La Caleyuca. Ella, montañera, aficionada a la naturaleza y también con sobrada experiencia en hostelería, reabrió con éxito este local afadizu y pequeño donde no faltan los productos de primera necesidad en su tienda.

«Abrí el 1 de agosto y desde entonces no he parado» explica ella que, además de respetuosa con la más pura tradición guisandera, también es partidaria de ofrecer otros platos novedosos fruto de su propia creación.

Uno de sus platos estrella es el pote asturiano, que cocina siguiendo la receta de su abuela Loli. «Once horas me lleva. Cuando era pequeñina me sentaba a la mesa con mi güela y con mi madre y las observaba. Mi pote ye el de mi güela y es una receta que no comparto con nadie y aquí lo pide mucha gente», explica.

Entre lo rico que allí elabora y sirve, además del pote, están las cazuelas de fabada o la de callos, chorizos a la sidra, patatas bravas, tablas de embutidos y/o queso, ensaladas o el plato de la abuela.

Sin embargo, si por algo es conocida Karoli, como la llama todo el mundo, es por su capacidad de elaborar platos diferentes para cada momento. Así, por ejemplo, tiene opciones veganas como su milhojas de verduras o su burguer de setas, manzana y calabaza o la de brócoli.

Gusta su variado de croquetas: de jamón, de morcilla asturiana y mermelada del piquillo, de boletus, de queso cabrales o de queso de cabra, jalapeños y pimientos. También hace empanadillas caseras rellenas de morcilla asturiana y mermelada de piquillos o bien de queso de cabra y cecina, con cebolla caramelizada.

Triunfan sus tortos rellenos de picadillo acompañados de mermelada de jalapeños y pimientos. En cuanto a postres, el favorito es su tarta de queso, que varía cada semana.

Cuenta con servicio de terraza, que acondicionará en breve contra el frío. En el interior tiene capacidad para 14 personas. No tiene buena cobertura de móvil y se hace necesario, tanto para saber sobre reservas como sobre los platos del día, ponerse en contacto vía whatsapp al 606572136. Cierra por descanso el martes a partir de las cuatro de la tarde y miércoles día completo.

Antes o depués de comer

Monumento minero

Es el que se encuentra en el alto de La Colladiella, a 820 metros de altitud, en un punto que sirve de límite al concejo de Mieres con los de Laviana, Aller y San Martín del Rey Aurelio. Es obra de Diego Dorado.

La senda verde de Turón

Es una buena opción para los que prefieran paseos tranquilos por una ruta cómoda. En total se distribuye por unos 15 kilómetros y se pasa, entre otros lugares, por Figaredo, Inverniego o La Molinera.

Unos buenos embutidos

Un gran emprendedor rural como es Iván Suárez, que reabrió en Urbiés la antigua fábrica de embutidos, es normal que triunfe por la calidad de su producción destacando sus chorizos, morcillas y panceta.