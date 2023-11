"Asturias se podría potenciar más como destino gastronómico internacional"

Luis Suárez de Lezo (Madrid, 1974) está desde septiembre al frente de la Real Academia de Gastronomía de España, institución que quiere convertir en referente e interlocutora de la cocina española. Para ello cuenta con una junta directiva completamente renovada en la que hay presencia asturiana a través del abogado Miguel Loya (Avilés, 1973), miembro de la conocida familia de restauradores: es hijo del recordado Miguel Loya, y hermano de Isaac Loya (El Real Balneario de Salinas) y Javier Loya (Deloya Gastronomía). Suárez de Lezo se declara un entusiasta de los fogones asturianos, que da muestras de conocer muy bien.

–Su campo profesional, el mundo empresarial, nada tiene que ver con la cocina.

–Pues la verdad es que es una afición desmedida la mía. Hay gente a la que le gustan los coches, a otros los relojes y a mí me fascina la gastronomía, los restaurantes, el producto. Cada vez que tengo un rato al margen de mi trabajo, solo o con mi familia, nos vamos a descubrir nuevos restaurantes, platos... Todos los viajes y planes son en torno a esto, que nos apasiona.

–Tengo entendido que es una afición, el gusto por la buena mesa, que le viene desde bien pequeño.

–Sí, gracias a mi padre. Me llevó una vez a celebrar un cumpleaños a un gran restaurante, Zalacaín, y cuando entré me dejó fascinado. Ya solo el recibimiento, la atención, cómo nos llevaron a la mesa, cómo estaba puesta, lo que comimos, el servicio del vino... Me pareció todo espectacular, estaba tan cuidado, era todo tan bonito y nos hicieron sentir tan bien que a partir de entonces le dije a mi padre que me llevara a más restaurantes. Por supuesto, así de buenos.

–¿Qué retos tiene por delante como presidente de la academia?

–La verdad es que la gastronomía está en un momento muy importante en España y nos gustaría que la Real Academia participara más activamente en posicionarla como referente a nivel internacional. Creemos que podemos hacer un gran trabajo para ser conocidos fuera, no solo por los restaurantes, sino también por los productos, las bodegas, productores. Hay mucho trabajo que hacer. Y también nos marcamos otro reto en la mejora de la cultura gastronómica general del país, sobre todo de las nuevas generaciones. Cuidar la tradición, las recetas, incluso algunos productos que se pueden perder por la llegada de otros de fuera.

–¿Labor divulgativa?

–Sí, contribuir a conservar esa tradición y esa historia culinaria que han sido tan importantes a lo largo de tantos siglos.

–¿Su radiografía gastronómica de España?

–Lo más importante en nuestro mapa gastronómico es la diversidad, que es lo que nos hace realmente fascinantes. Fundamentalmente porque tenemos el acceso cercano a los mejores productos del mundo. Tenemos la suerte de acceder a un pescado maravilloso, a unas verduras estupendas, a carne de vacuno y de cerdo, a vino, cerveza... Todo en un entorno muy cercano. Desde el punto de vista de la sostenibilidad y fácil acceso eso es un activo muy importante. Además, tenemos unos cocineros de primera línea y mucha diversidad. Es interesantísimo ver cómo se puede comer una cigala en Asturias o en Málaga: siendo el mismo producto, lo diferente que puede llegar a ser. No olvidemos a los nuevos cocineros, que manteniendo ese legado de su tierra, de sus abuelas, van actualizando el recetario. La gastronomía española está en una situación envidiable.

–¿Y la cocina asturiana?

–Ocupa un lugar importantísimo y a nivel personal me gusta especialmente, por su diversidad. En Asturias puedes acceder a platos de cuchara, como el pote, por supuesto la fabada, pero también a carne fascinante. Y qué decir del pescado, hay pocos sitios en el mundo donde comerlo como ahí. Sin olvidar, por supuesto, los quesos.

–Tendrá sus sitios preferidos.

–Pues tengo muchos y buenos amigos. Por supuesto, Nacho Manzano y Marcos Morán, que quizás sean las dos referencias actuales. Empecé de joven a ir a Casa Gerardo. También tengo debilidad por El Real Balneario de Salinas, es toda una institución en Asturias desde siempre. También me gustan La Huertona, en Ribadesella, de José Manuel Viejo, que ha sido mi último descubrimiento. Y el Güeyu Mar, de Abel y Elvira. No puedo olvidar Casa Fermín, en Oviedo. Y este verano paré en Casa Consuelo durante un viaje, teníamos antojo de fabada. La verdad es que la oferta gastronómica asturiana es una delicia y la región es un destino de primer orden ahora mismo. Probablemente se podría potenciar más como destino gastronómico para que la gente, no solo del resto de España, sino también del extranjero, vaya a conocer su gastronomía.

–En su equipo está Miguel Loya.

– Miguel es de las personas que yo conozco que más sabe de gastronomía. Es un auténtico erudito. Tiene un gran conocimiento, y no solo de la cocina asturiana, porque viaja mucho. Le encanta ir a un montón de sitios y conocerlo bien. Lee mucho. Es un sabio de la gastronomía y una suerte tenerle en la academia.

–En los premios de la academia de este año han reconocido a un quesero asturiano, José Luis Alonso, que hace gamonéu del puerto.

–Un chaval fantástico, me encantó conocerlo y ver cómo habla con pasión de lo que hace, de su abuelo, de su oficio, del esfuerzo y el trabajo que requiere, es un buen ejemplo para todos y un discurso a tener en cuenta.

–Los cocineros son hoy en día como estrellas del rock, suscitan expectación, mucho interés.

–Sí, sí, completamente de acuerdo. Se han convertido en personas muy importantes en nuestra sociedad. Ha sido muy bueno poner en valor su trabajo, porque ahora es más fácil encontrar jóvenes que quieren ser cocineros. Me gustaría que pasara lo mismo con la sala, muy importante para la experiencia en un restaurante.

–¿No se le presta la atención merecida?

–No. Hay que prestigiar ese trabajo de sala y que se vea también para los jóvenes como una oportunidad laboral, igual que ha pasado con los cocineros. Llevar la sala es muy importante, porque más allá de hacer platos maravillosos, si el servicio no está a la altura, no se disfruta tanto. Es muy importante combinar esos dos aspectos en un restaurante. Los profesionales de sala deben ser reconocidos socialmente igual que los cocineros.

–¿Qué lugar debe ocupar el vino en la mesa?

–Importantísimo. Es una parte imprescindible de una buena comida. No hay duda. Pero además debería formar parte de otras actividades a lo largo del día. Me gustaría ver más gente bebiendo vino a media tarde en una conversación en un bar, que ocupe ese lugar que ahora llenan la cerveza o los destilados. Hay buen vino para comer, pero también los hay de aperitivo o de media tarde. Somos un país productor de vino y cada vez los tenemos mejores.

–Pero los jóvenes se resisten.

–Es que el vino no entra en su entorno de disfrute. Y ahí debemos hacer una buena labor de divulgación para recuperar esa cultura en torno al vino.

–¿Y la sidra, le gusta?

–Me encanta. Me gusta mucho. Me parece que también tiene su momento de consumo. Yo creo que tomarse unos culinos antes de empezar a cenar, por ejemplo, es un plan fantástico y que se disfruta mucho. Cierto que en la alta cocina no acaba de cuajar, pero ahí están la sidras naturales de mesa. Poco a poco.

–¿Comer bien a la mesa significa gastar mucho?

–No tiene por qué. Afortunadamente seguimos teniendo productos que son accesibles y permiten comer bien. Ahí está el cocido, un plato que se encuentra, en versiones, en todas las regiones de España y bueno. Eso es comer bien. Tenemos muchas posibilidades de comer bien sin necesidad de ir a un grandísimo restaurante.

–¿Hay obsesión por las guías gastronómicas? El cocinero quiere figurar; el comensal ir a un restaurante de los que en ellas figuran.

–Las guías tienen su función y lo que hacen es recoger, digamos cada año, el momento gastronómico del momento, poniendo más o menos en el mapa determinados restaurantes. Creo que tienen una buena labor que hacer, aunque ahora tenemos más fuentes que las guías. Cuando era pequeño recuerdo a mis padres salir de viaje y consultar la Campsa para ver donde pararíamos a comer. Ahora hay otras fuentes de información, pero aún así las guías hacen su labor de prescriptores generales y es necesaria. Es normal que alguien de fuera consulte la Michelin para saber dónde puede comer bien, por eso es tan importante para los cocineros estar ahí.

–Al presidente de la academia de gastronomía, ¿le gusta cocinar?

–Me encanta, y cocino quizás peor de lo que me gustaría, pero lo disfruto mucho. Lo hago los fines de semana y me gustan las recetas difíciles, largas, que llevan su tiempo, me pongo mi música, me tomo mi vino. Y tengo un éxito razonable, en mi casa, mi familia se lo come.