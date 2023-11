Callos para celebrar la capitalidad gastronómica

No hay mejor forma que celebrar la capitalidad gastronómica de Oviedo que comiendo unos buenos callos. Los callos son uno de los platos más apreciados por los ovetenses. Sin necesidad de ceñirse con ellos a la casquería y al famoso Desarme, son demandados en temporada aquí y allí. Nuestros callos a la asturiana, al igual que los madrileños, incorporan una mezcla de pata de vaca y de cerdo, con morros de ternera en su justa medida. Todo cocido por separado y reservando las gelatinas para la mezcla final, en una cocción lenta y caprichosa por su delicadeza. Conozco estómagos excluyentes que se negarían a comer cualquier otro tipo de casquería que no fuesen los callos, que son un bocado casi universal pero aquí tiene legiones de adeptos. De las características que se suelen apreciar de ellos, «pequeñinos, picantinos y pegañosos», me reconozco en las dos últimas, pero no en la primera. Tanto el picante como la gelatina, procedente esencialmente de la pata, están íntimamente asociados a la fortaleza del plato. Pero el callo, a mi juicio y no me canso de repetirlo, en contra del gusto asturiano más generalizado, debe tener cierto tamaño, no digo ya de una almohada pero sí suficiente consistencia para poder valorar la seductora sedosidad de su textura.

Los callos pertenecen al tubo digestivo de los seres vivos del reino animal, ya sea considerado en todo o en parte, e indiferentemente expresado en singular o en plural, integrado, de manera fundamental, por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Los callos, generalmente de ternera, se han consumido en diversas formas en toda Europa desde la antigüedad. En España, Mateo Alemán, en su «Guzmán de Alfarache», de 1599, alude a ellos en los «revoltillos hechos de las tripas, con algo de los callos del vientre». Ya en 1607 Domingo Hernández de Maceras cita una receta denominada manjar blanco de callos de vaca. El plato, que nació en tabernas, con el tiempo acabó en los salones de los grandes restaurantes, como es el caso del madrileño Lhardy, que en el siglo XIX ya los ofrecía en su carta. En Oviedo, es el restaurante Del Arco el que puede presumir de ofrecer estupendos callos en sus distinguidos comedores. A alguien podría parecerle que esto no concuerda del todo y sin embargo rima a la perfección. He comido maravillosos platos de casquería en impolutos manteles y con la mejor vajilla. En España y en Francia. ¿Qué es lo que más aprecio de los callos siendo como soy aficionado a ellos? En primer lugar, la limpieza de la tripa. En el callo, la higiene es fundamental. En segundo lugar, ese pegamento que lo hace tan atrayente. Y, por supuesto, el guiso en su conjunto. Todavía ayer probé la nueva callada en Casa Arturo, prefieren cocinarlas en muchas y pequeñas tandas. Veinte kilos. Perfectos, gelatinosos, con el toque punzante y ácido de la morcilla que no suele ser habitual. Pulcros y, eso sí, pequeños como prefieren los asturianos en general y los ovetenses en particular. También son pequeñinos pero sabrosos, pegañosos y consistentes, los que sirven en El Bodegón de Teatinos, muy valorados por la clientela. El pegamento no es el caso que abunda en los del Bar Camacho, otro lugar de referencia para comerlos, en Anieves. Limpieza y buen guiso pero escasa gelatina. Potentes y fragantes los de Casa Laure, sin perder por ello la elegancia. También recuerdo haberlos comido buenos en Casa Lobato y en Casa Fermín. Sin olvidarme de los de Pedro Martino, en Caces, un auténtico especialista y uno de los cocineros con mayor talento de la región, que impulsó un campeonato mundial para divulgar las distintas características y elaboraciones de este plato fundamental de la casquería. En los populares callos tenemos un soporte gastronómico de primera magnitud para sustentar esa capitalidad nacional gastronómica de la que se ha hecho acreedora Oviedo en 2024. Y con ellos, el pegamento para unir esa conjunción de intereses que tiene como objetivo seguir atrayendo visitantes y que se produzca definitivamente el gran salto en el sector turístico local. Vinos Sara González Jagatas Rosado 2022 Rosado de gran estructura de la variedad prieto picudo cultivada en viñedos viejos de altura en Otero y San Juan de los Pajares, en la provincia de León. Elaborado mediante sangrado de los depósitos de tinto. Fermenta con la técnica tradicional del madreo y permanece con las lías hasta que se embotella. La joven viticultora Sara González presta su talento a este vino, equilibrado, jovial y fresco, profundo y complejo como ninguno si nos referimos a la familia de los rosados que se producen desde hace años y años con esta variedad. Capa elevada, en la nariz surgen los aromas de frambuesa y fresa, y los recuerdos de la tierra; en la boca es sabroso, punzante y largo. El precio de la botella ronda los 10 euros. Cirerets 2020 Cirerets es un coupage de dos de las grandes variedades autóctonas del Priorato: garnacha y cariñena. Las uvas proceden de cepas viejas situadas a una altitud de hasta 650 metros, plantadas sobre suelos de licorella, pizarrosos típicos de la región. La crianza es de 18 meses en barricas francesas. En él se encuentra la esencia del Priorato que no ha dejado, además, de actualizarse con Michel Tardieu, el enólogo francés de la bodega Mas Alta, en el municipio de Vilella Alta. Color rubí, sorbo elegantísimo, con recuerdos de fresas, cerezas, aromas secundarios y una notable mineralidad. En la boca es fresco, muy bien integrado, y unos taninos que permiten confiar en su durabilidad en la botella. Larga vida. Precio, alrededor de 40 euros.