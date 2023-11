Blanca coliflor: el tributo de Manzano a un producto humilde

Nacho Manzano habla de armar los platos de una manera monocolor que ensalza la comida. Pone como ejemplo de ello la coliflor en tres texturas de su menú, acompañada de almendra, caviar y limón, además de un fino aceite perfumado con hinojo. Es un plato de una singular maestría, difícil de olvidar, no solo por tratarse de un blanche perfecto de hortaliza, sino además de un producto humilde que cobra una especial relevancia en la mesa de Marcial.

Una máxima de la casa, recuerda Manzano, es precisamente eso: la preponderancia de ese producto en la mejor compañía, en este caso de la almendra, del toque cítrico y de un anisado. El caviar, aunque cualquiera en la actualidad recurra a él y se haga algo insistente reiterando su presencia, le aporta grasa y salinidad a la conjunción de todos esos sabores. También le aporta colorido, igual que sucede con la trufa negra. Encurtida, en una crema helada y espolvoreada de un cuscús de la propia horaliza, siempre coliflor.

Coliflor, almendras, caviar y limón es un plato ineludible del otoño en el restaurante con dos estrellas Michelin, de La Salgar, al igual que los níscalos escabechados, la zanahoria, los piñones y las pieles de leche, que corona una imponente y deliciosa amanita cesárea; la trucha asalmonada con el caldo de río, fruto de un fondo ligero de ave y de una infusión de hongos y de musgo, que imprime el carácter ribereño. O las láminas de calamar, junto al mole de moritos y tinta. Una creación más para el recuerdo de los paladares agradecidos. Sin dejar de mencionar ese plato que abre boca con percebes, navajas, algas y agua de tomate, que nos devuelve el Cantábrico con toda su intensidad.

Volviendo a la coliflor, una receta que me gusta de Yotam Ottolenghi, uno de los chefs más creativos con los productos de la huerta, es la que lleva azafrán. Consiste en preparar una infusión con agua hirviendo y cucharadita y media de hebras de azafrán, reservarla durante un minuto en un bol e inmediatamente agregar la coliflor cortada en floretes, una cebolla roja en juliana, cien gramos de pasas sultana, casi la misma cantidad de aceituna verde sin hueso y laminada, cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos hojas de laurel, sal y pimienta negra. Remover bien la mezcla, poner en una bandeja al horno a 200 grados cubierta con papel de aluminio, y dejar 45 minutos hasta que la coliflor esté tierna pero no demasiada blanda. Sacarla, volver a remover todos los ingredientes y vuelta al horno hasta completar el punto ideal.

La coliflor tostada entera del chef israelí Eyal Shani, que ya he citado en otras ocasiones, obtuvo una progresiva popularidad en los restaurantes de su creador en Tel Aviv hasta convertirse en un plato copiado por el inglés Jaimie Oliver y otros cocineros en Estados Unidos que lo encontraron inspirador. Me gusta por su sencillez. Shani cogió una coliflor entera de tamaño medio, suficientemente dura, fresca, blanca, con los floretes bien dispuestos y cubierta de hojas de color verde brillante. Precalentó el horno a 220 grados y durante ese tiempo, unos diez o quince minutos, dependiendo del tamaño de la pieza, la coció en agua con una ebullición moderada. La sacó. La untó con aceite de oliva frotándola con las manos de manera intensiva como si estuviera masajeándola y le echó sal por encima. La puso en el horno en el centro de una sartén de hierro fundido o en una fuente apropiada, y esperó hasta que la parte superior se volviese dorada. Unos treinta minutos aproximadamente. Ya en el plato, con una cuchara o las manos fue separando los floretes y la acompañó de una ensalada. Con el exterior de la coliflor crujiente y el interior tan suave como la mantequilla, el resultado es asombroso. Shani se la había visto cocinar a su madre pero hasta que él se decidió a popularizarla lo habitual venía siendo desflorarla antes de cocerla. Una razón por la que este plato se ha vuelto popular es que una coliflor entera se comporta como un asado de carne, en el horno y sobre la mesa. Su superficie exterior áspera se agarra a cualquier aderezo de hierbas frescas, jugo de limón o especias trituradas.

No cocer la coliflor es otra manera de sortear el sabor acuoso que caracteriza a este tipo de hortaliza. Algunas verduras tienen suficiente humedad interna para mantenerse tiernas en un horno caliente, pero para las que no la poseen es suficiente con colocar un recipiente con agua en la parte inferior del piso del horno y crear un vapor suave. De este modo se puede prevenir la temida textura coriácea que afecta a algunas verduras asadas. Este método funciona con cualquier tipo de coliflor entera. Al no tener que cocerla la preparación sufrirá algunas variaciones con respecto a la fórmula original. Una de ellas es el tiempo, que se alarga.

Vinos

Abel Mendoza Blanco 2015

Este blanco de Rioja crianza de medio año en barricas de roble francesas, elaborado con la variedad viura, es rico e intenso, potente y elegante, de una finura excepcional. Color amarillo oro, en la nariz asoman frutas blancas maderas, hueso, panadería y los tostados característicos de la madera. En la boca adquiere a cada sorbo una mayor mineralidad. Equilibrado y complejo, en busca de un buen balance entre el vigor y la fruta, no deja de mostrarse delicado en ningún momento. Maravilloso. El precio de la botella puede rondar los 40 euros.

Sílice Tinto 2021

Tinto de Ribeira Sacra, aunque no adscrito a la denominación, elaborado por Juan y Carlos Rodríguez y Fredi Torres con las variedades mencía, albarello, merenzao, garnacha tintorera y algo de uva blanca, es la plasmación gallega de un vino atlántico sin mayores concesiones. Hostil para quienes no estén dispuestos a apreciar la acidez más característica de los de su especie. Crianza de doce meses sobre lías, combina el foudre con los depósitos de acero inoxidable y hormigón. Estupenda mineralidad y frutos rojos en la nariz y en la boca. La botella cuesta alrededor de 16 euros.

Juan Gil 2020

Un clásico jumilla el de esta etiqueta plata símbolo de la monastrell. Nuevamente, una añada que arrastra fruta y una gran concentración aromática. Jugoso y aterciopelado no deja de sumar adeptos. Un vino mediterráneo fácil que explica mejor que otros la verdadera esencia de la denominación. Rojo picota intenso, en la nariz se percibe ampliamente la fruta madura, el tomillo y la especias. En la boca, se nota la estructura y la golosina. Sabroso sin llegar a saciar. Largo final. En torno a los 12 euros, la botella.