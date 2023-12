Pan dulce en Navidad

En la voracidad consumista navideña el clásico roscón de Reyes digamos que hace tiempo ya no se come un rosco en comparación con el auge adquirido por el panettone, italiano, que se está convirtiendo en costumbre nacional. Cualquiera de las leyendas que circulan sobre su origen es bastante menos comestible que el apreciado pan dulce. Tenemos por ejemplo la de Toni, un mozo de cocina de los Sforza, una de las grandes familias milanesas en el siglo XV. Según se ha transmitido durante centurias, el chef principal de la familia había quemado un postre preparado para unos invitados y el susodicho Toni intentó remediarlo utilizando un bloque de levadura que trabajó con harina, huevos, pasas y azúcar, obteniendo de todo ello un pan tierno y dulce. El remedio acabó siendo muy apreciado por los Sforza que lo llamaron "pane di toni" y pasó a ser postre de Navidad.

Otra leyenda extendida la protagoniza una tal Sor Ughetta, cocinera de un convento, que elaboró un pan dulce y antes de meterlo en el horno insertó en él una cruz con el fin de bendecirlo. La popularidad del postre fue tal que los milaneses se volcaron en ayudar al convento hasta sacarlo de la pobreza. Si la historia de Ughetta no tiene demasiado sentido, no les quiero ya contar la de Ughetto, el halconero de la corte Sforza, que se enamoró de Adalgise, hija de Toni, el panadero. Si nos fiamos de la leyenda, el halconero habría inventado un postre con masa de pan, al que añadió azúcar, mantequilla, huevos, sidra y pasas.

Aquel pan dulce se convirtió inmediatamente en un gran éxito, haciendo posible la unión de los dos enamorados pertenecientes a clases sociales opuestas, gracias al padre de Ughetto que dio su bendición a la boda tras presenciar el increíble aprecio mostrado al invento de su hijo. La fiabilidad de estas leyendas, como de tantas otras relacionadas con la gastronomía, no es mucha. Aunque, en cada caso, suelen adornar convenientemente el producto.

El primer documento histórico acerca del panettone es de Giorgio Valagussa, tutor de los Sforza, y data de 1470. Se refiere al "ritual del tronco", cuando en cada casa, en Navidad se colocaba un gran tronco de leña para arder en el fuego y luego cada persona en la mesa comía rebanadas de pan de trigo ofrecidas por el cabeza de familia, quien guardaba una para el año siguiente como señal de buena suerte. Aquel pan representaba algo especial, sobre todo para los menos pudientes: la harina de trigo era un ingrediente rico y preciado que estaba prohibido al pueblo durante el resto del año en las panaderías, siendo un lujo exclusivo para los nobles. Solo la noche de Nochebuena se permitía a todos disfrutar de ese pan dulce, llamado "pan de sciori" o "pan de Ton", "pan de caballero", "pan de lujo", compuesto también de azúcar, huevos y mantequilla. Aún no existía la receta clásica del panettone , que llegó más de cien años después, en 1549, cuando un chef de Ferrara escribió dejó por escrito constancia de sus ingredientes: harina, mantequilla, azúcar, huevos, leche y agua de rosas, subrayando la importancia de una buena levadura y una forma redonda.

Las pasas y frutas confitadas se encuentran más tarde, en 1599, en las notas de un registro del Colegio Borromeo de Pavía sobre los gastos del almuerzo de Navidad. ¿Cuándo empezó a llamarse panettone? Cuentan que en 1606, comenzó a aparecer en el diccionario milanés el "panaton" , un gran pan dulce navideño, todavía corto y parecido a una focaccia. La fruta confitada, sin embargo, llegaría en 1854 a la cocina de Giovanni Vialardi, chef de los Saboya, haciendo del panettone un postre festivo ya no sólo para los milaneses, sino para todo el norte de Italia.

Artesanal

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, muchos pasteleros de toda Italia crearon y produjeron panettone artesanal, que a menudo también representaba un regalo de agradecimiento por colaboraciones profesionales que se enviaba por correo durante las fechas navideñas. La receta se enriqueció después de la guerra con levadura madre, más huevos y más mantequilla, utilizando un molde que permitía que la masa subiera.

Pero el panettone, admitámoslo, es un postre rico y duradero. En la práctica totalidad de sus variantes. Personalmente, prefiero el pan dulce italiano para el desayuno antes que de que me lo ofrezcan como postre después de una comida copiosa. Como casi todo el mundo se ocupa ya de elaborarlo, no sabría por dónde empezar, qué decirles o recomendarles. He comido panetyones muy buenos, buenos, regulares y hasta malos. Industriales y artesanales, en mayor o menor medida. Más caros y baratos. De frutas confitadas, de pasas, chocolate, naranja, o bañados en licores o aguardientes. Me gusta la esponjosidad, la elegancia y el sabor del de Loison, la casa de Costabissara (Vicenza), que los confecciona desde 1938. Fruto de la colaboración de Dario Loison con Izadi se comercializa desde hace años el Izadittone, elaborado con orujo de vino de la bodega riojana y chocolate puro de la casa veneta. Se vende en paquetes de un kilo por algo más de 30 euros. Una delicia. Entre los locales, Juan Luis Lobato, chef y excelente repostero de Casa Lobato, el centenario restaurante ovetense del Naranco, hace grandes progresos con el suyo de chocolate, naranja y avellanas. Ya tienen, pues, dos sugerencias interesantes de pan dulce.