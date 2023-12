Los chefs recomendados por la guía Michelin en Asturias aconsejan para esta Nochevieja: Mesas de primera en la última cena

La cocina asturiana tendrá más protagonismo que nunca en la Guía Michelin española de 2024. El año que empieza este próximo lunes trae una nueva edición (y más gorda para Asturias) de la popular guía roja, conocida como una de las "biblias" de la gastronomía: incluirá 11 restaurantes con estrella en el Principado, más 25 entre bib gourmand y recomendados. Con estos últimos –no todos han podido al ser unas fechas de mucho ajetreo– ha hablado LA NUEVA ESPAÑA para que sus cocineros propongan un menú que servir este domingo en Nochevieja a los lectores. Para la última cena del año aconsejan, en líneas generales, platos clásicos, sencillos, apegados al territorio y, fundamentalmente, que sean fáciles de servir para que todos los comensales puedan disfrutar a la mesa. Aquí van unas cuantas ideas por si alguien todavía no tiene claro qué cenar. Feliz Año.

Jairo López: Cabo Vidio

En Valdredo (Cudillero) proponen un menú a base de productos locales y con recetas "nostálgicas, que te lleven a la infancia y a los recuerdos en familia". La opción son almejas a la marinera, lomos de merluza a la sidra y paletilla de cordero asturiano al horno. Como postre, dulces de Navidad. Dice que las almejas a la marinera son uno de sus platos favoritos "porque era la especialidad de mi madre". En su casa no faltan, ni por Nochebuena ni por Año Viejo, como homenaje a su progenitora. También hay un motivo económico en su elección: "Aunque parezca mas denostada, la merluza y, en el caso de Cudillero, la merluza del pincho, es un buen pescado, no necesitamos caros besugos". Lo mismo de la carne: "Mejor apostar por lo nuestro", informa Ana M. Serrano.

Mari Fernández: El Centro

La guisandera de Puerto de Vega (Navia) se decanta por un menú especial, pero que no suponga al anfitrión de la casa alejarse de la mesa en el momento de cenar. Propone entremeses fríos como queso o jamón, langostinos a la plancha con un punto picante de guindilla, sopa de marisco, rape en salsa marinera y carne asada. De postre, turrones y otros dulces. "Los entremeses fríos los puedes tener en la mesa cuando llegan los invitados", dice. Los langostinos no pueden faltar porque es un sabor y un olor navideño: "En los pueblos pequeños sales a la calle y huele a gamba, a Navidad". La sopa de marisco es el contrapunto caliente y, en cuanto al rape y la carne, explica, son productos y recetas que "aguantan y así tienes hecha la comida de Año Nuevo. Hay que tener en cuenta siempre que es momento de estar con a la gente, no de cocinar en el momento de comer", informa A. M. Serrano.

Diego Fernández: Regueiro

El cocinero de Tox (Navia) se distingue con un menú sofisticado: oricios al natural de aperitivo y de primer plato, merluza rellena con salmón ahumado al horno acompañada de patata panadera medio frita y luego cocinada al horno con un refrito especial. De segundo, su apuesta es lacón fresco adobado días antes con ajo, cilantro, pimentón, tomillo, comino, vinagre y pasta de cebolla y asado lentamente. Como guarnición, puré de patata y yogur griego con sofrito de pimentón y especias. De postre, arroz con bebida de coco requemado y bolitas de mango y un poco de picante. "Es un menú diferente, rico y que gustaría a toda la casa", explica. Su irrenunciable es la sopa de pescado "intensa con un toque de la casa, en nuestro caso a base de anís, canela, picante e enojo", informa A. M. Serrano.

Ana Fe Fernández: El Cenador del Azul

La guisandera de Mieres incluye un salpicón de rape y langostinos como entrante, paletilla de lechazo al horno de plato principal y mousse de turrón de postre. "El lechazo es un plato muy tradicional es estas fechas y con el entrante también tendríamos algo de pescado. El turrón que no puede faltar". El lechazo no falla en su casa. "Nos gusta mucho y los solemos preparar en todas sus elaboraciones", informa Miguel Gutiérrez.

Jairo Rodríguez: Roble

Jairo Rodríguez dirige los fogones en Pola de Lena. Plantea un menú sencillo y sabroso para la Nochevieja. De entrante, una ensalada de bogavante. "Se cuece el marisco, se limpia bien, se añade a la lechuga, se prepara una buena vinagreta, y estaría", apunta. El segundo plato es muy resultón: una lubina marcada en la plancha y terminada al horno, con una bechamel ligera de puerros. El postre sería quizá lo más difícil de elaborar: un coulant de avellana. "El truco está en que el núcleo quede líquido al hacerlo en el horno", avisa. En su mesa familiar no faltará esta Nochevieja el rosbif. Es su plato estrella, tanto en el restaurante como en casa. "Los niños me lo piden y nunca falta en casa", señala sonriente, informa Andrés Velasco.

Luis Alberto Martínez: Casa Fermín

En Oviedo apuestan por un clásico para el entrante: el salpicón de marisco. Plantea dos opciones para diferentes bolsillos. La primera, para los más espléndidos, tirar de un buen bogavante del Cantábrico. La segunda, más económica, apostar por los langostinos. "Se puede hacer con antelación", apunta el cocinero. Como plato principal, se inclina por el pescado, una lubina al horno con patatas panadera. Martínez prefiere trocear la pieza en la mesa. "Es un juego divertido comprobar qué parte le toca a cada uno". Y postre, otro clásico, los turrones. En su casa no faltan nunca las casadiellas recién fritas, que forman una combinación "perfecta" con el turrón, informa Víctor Delgado.

Javier Loya: Mestura

El cocinero propone rosbif, que prepararía con antelación y acompañaría con puré de patata, compota de manzana y salsa de vino tinto. "Es una opción muy cómoda", apunta. Aunque le encanta el salpicón, descarta el marisco por el desorbitado precio del producto en Navidad. Como segundo plato recurre a la carne de ave, ya sea una pularda o pitu guisado. En Oviedo, de postre, proponen un refrescante y cremoso helado de vainilla. Lo acompaña con algo mucho más crujiente, un dulce que es imprescindible en su casa cada Nochevieja: las torrijas, informa Víctor Delgado.

Vicente Cabal: Cabal

El chef lanza cuatro propuestas de entrante navideño: un buen jamón "Joselito" presentado en una copa, una crema de marisco, un consomé de gallina con tropiezos y unas gambas a la plancha. Para el plato principal, se inclina por carne: "Propongo un entrecot, al punto que a cada uno le guste más, con una cantidad muy generosa de pimientos". Para el postre, profiteroles con casadiellas. Resignado a que en estas fechas "siempre le toca pringar" desde hace unos cuantos años, recuerda que nunca faltaba el pitu caleya en las reuniones familiares, que preparaba religiosamente su madre. Ahora, el plato es uno de los clásicos del restaurante situado en el centro de la capital, informa Víctor Delgado.

Iván Feito: Ca’Suso

Propone como entrante un salmón marinado un par de días antes en sal de Añana, azúcar y acompañado de remolacha. Este plato permite "jugar" con su presentación, que se puede hacer en forma de lonchas sobre unas tostas como si se tratase de jamón. El cocinero lo acompaña de una crema de queso asturiano. Para el plato estrella, toca encender el horno, algo que le permite socializar al cocinero. La idea es un solomillo de ternera asturiana, en porciones individuales, estilo "Wellington". Lo acompañaría de un pastel de apio y nabo con setas, que se hacen también en el horno con mantequilla y sal. El menú del chef con restaurante en el centro de Oviedo termina también con casadiellas, aunque menciona un "plan b": un panettone de calidad acompañado de nata montada y un combinado de frutas secas. Su imprescindible en casa son las croquetas, que sirven de homenaje a los familiares que ya no están. "Si no hay croquetas no hay Navidad", informa Víctor Delgado.

Abel Fernández: Güeyu Mar

Abel Fernández tiene cerrado todas las fiestas en Vega (Ribadesella), una época del año en que aprovecha para viajar. No obstante, asegura que en su mesa navideña no falta el centollo, indispensable. Acostumbrado a estar entre buen pescado todo el año –el local es célebre por su parrilla–, para Nochevieja tiene clara su preferencia: cinta de lomo con patatas fritas y huevo, informa M. Riera.

María Busta: Casa Eutimio

En Lastres (Colunga) proponen una crema de nécoras con andariques lastrinas como entrante, por su "potencia y sabor, que no tiene nada que ver con una crema más convencional", y porque es un plato que hacía su madre, por lo que disfruta mucho con los recuerdos de la infancia que le despierta. Como principal elige pixín al horno, un clásico de la casa, que además le gusta mucho porque los sabores quedan "muy netos" y le traen también recuerdos de la niñez. Para el postre se decanta por tarta charlota de Gijón "con bien de turronín". En cuanto al producto que considera irrenunciable señala los centollos de Lastres, aprovechando que la veda cierra por Navidad: "Están muy buenos", informa Ramón Díaz.

Dulce Martínez: El Molín de Mingo

Desde el bonito pueblo de Peruyes (Cangas de Onís) la cocinera aconseja para Nochevieja, como entrantes, un buen jamón y una tarrina de fua, que le encanta y le parece "algo supervavideño". Como principal, mero, un pescado que le trae "muy buenos recuerdos de cuando empezaba en la cocina", ya que lo preparó un par de años "y funcionó". Por lo que se refiere al postre, aunque reconoce que no es muy fan de los dulces, subraya que al ser su padre del concejo de Aller no pueden faltar en la mesa las casadielles: "No hay Navidad sin casadielles". Además de este postre, considera indispensable en la mesa de Nochebuena "algo relleno", pavo o pollo. "Desde pequeña me gustó rellenar cosas", destaca. ¿Relleno de qué? "De setas, boletus, manzana, frutos secos...", informa Ramón Díaz.

Manolo González: El Bálamu

Propone para la ocasión el último menú de Nochevieja que elaboró en su casa, con ostras de la ría del Eo y quisquillas del Cantábrico de aperitivo, y como entrante consomé de Navidad, "el clásico de toda la vida, con pollo, chamón, hueso, jamón, verduras… y bien condimentado". Como plato principal considera ideal la lubina al horno, y a ser posible la que en Llanes llaman "patelera", que recibe ese "apellido" porque se alimenta principalmente de un cangrejo que en la zona se conoce como "patelero: "Está buenísima". Y de postre, un semifrío o una mouse de turrón. Son precisamente los turrones algo que considera "irrenunciable" en su mesa el cocinero de Llanes durante las fiestas navideñas: "Imposible no ponerlo", informa Ramón Díaz.

José Viejo: La Huertona

En Ribadesella apuestan por un menú tradicional, que comenzaría con buen marisco: percebe, quisquilla o centollo. Como plato principal, si se opta por pescado apuesta por un clásico, besugo al horno, que tiene la ventaja de que todo el mundo puede sentarse a la mesa sin que nadie tenga que estar "pendiente de los fogones". Para amantes de la carne, el también tradicional lechazo asado. Y de postre, "los turrones de toda la vida", a ser posible de "El Gaitero", aunque deja la puerta abierta a un helado de corte de "Los Valencianos", muy digestivo. Como "irrenunciable" en su mesa, por encima de la sidra y el cava, el champán, informa Ramón Díaz.

Lara Roguez: Abarike

Para la chef de Gijón el menú lleva salpicón de langosta como entrante, de un lomo de virrey con calabaza en textura como plato principal y de postre tartaleta de manzana asturiana. Precisa que el salpicón de langosta tendría un toque diferente, con mango de base. "La langosta es más elegante que el bogavante. El virrey es de mis pescados favoritos y la calabaza le va muy bien a su sabor", añade. "Son todo platos del Cantábrico"-. Lo maridaría todo con un vino espumoso para el entrante, seguiría con una sidra de mesa y remataría con un vino blanco, informa Pablo Palomo.

Vicente Crespo: V. Crespo

Vicente Crespo apostaría de entrante por una manzana rellena de foie, de plato principal un rabo de toro con trufa y de postre un beso de chocolate blanco con maracuyá. "Son platos que tenemos dentro del menú degustación y que gustan mucho", aclara el cocinero desde Gijón. "Además, son platos muy económicos para todo aquel que los quiera preparar en casa", añade. No tiene un plato que considere imprescindible, porque cada "familia tiene en esta época su tradición. En la nuestra, por ejemplo, no puede faltar el picadillo de matanza, pero los gustos son muy personales", informa Pablo Palomo.

Alejandro Villa: El Café de Pandora

"En Nochevieja nunca puede faltar un marisco, un buen pescado, una buena carne asturiana como el solomillo de ternera, y sobre todo la compañía que es lo más importante", plantea el avilesino. En su menú no faltan productos típicos de la región. El entrante sería una centolla cocida asturiana y angula del Nalón. Como en toda celebración navideña que se precie, propone un pescado y una carne. En el caso del primero plantea un pescado de temporada, el besugo al horno. Para el segundo, un solomillo Wellington de ternera. Y de postre, milhojas de frambuesa y nata "La Fontona". En la bebida, aconseja un tinto, un Ramón Bilbao, edición limitada garnacha; un blanco, Belondrade y Lurton. Para brindar por el nuevo año un champán Pommery y Valverán 20 manzanas, sidra de hielo de Sariego que también vale para regar el postre, informa Illán García.

Iñaki Gómez y Lola Palacio: Alenda

Un menú clásico proponen a los lectores de LA NUEVA ESPAÑA Iñaki Gómez y Lola Palacio, cocinero y jefa de sala y dueña de Alenda, respectivamente, en Castiello de Selorio (Villaviciosa). Su menú pasa por sopa de marisco y pescado para empezar, con un rosbif de ternera con parmentiere de patata de plato principal. Hay que rematarlo con un postre de peras al vino y, por supuesto, a medianoche, las uvas. "En nuestra mesa de Nochevieja nunca falta marisco del Cantábrico y una botella de sidra de mesa asturiana", explican ambos, informa M. Riera.