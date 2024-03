Los guisos de Enedina García hacen historia en Pedroveya: toda la vida al frente del emblemático local Casa Generosa

Cualquiera que conozca un poco a la entrañable Enedina García sabe bien que, aunque los años la hayan obligado a retirarse del mando ante los fogones, es inevitable que se pase por las cocinas a ver cómo va ese "concierto de potas y cacerolas" donde, desde primera hora, huele a pote asturiano y a fabada, entre otros platos tradicionales asturianos que han dado sobrada fama a Casa Generosa, primero chigre sencillo y con los años convertido en bar y restaurante en Pedroveya. Desde hace años es su hijo Rubén García quien, con un gran equipo de profesionales en cocina y comedor, está al frente del negocio.

Es justo este hermoso pueblín quirosano el destino final de cuantos, a pie, realizan una de las rutas más conocidas de la zona: la de las Xanas. Ese prao pindio, último tramo que separa al caminante de los bancos de la iglesia, se hace menos interminable –más por su inclinación que por la longitud– cuando se sabe que a 300 metros está preparada una mesa para disfrutar de una bien elaborada cocina casera y además en un entorno precioso.

Plato de fabada. / Ana Paz Paredes

Desde bien temprano van llegando los caminantes, mientras que los que optan por ir a disfrutar del lugar y su cocina en coche lo van haciendo según se va acercando la hora de comer. Muchos de ellos son clientes de varias generaciones, como ella explica con emoción. "Hace mucho que estoy jubilada, pero es que no hay nada que me guste más que reencontrarme con mis clientes. Son como mi familia. Aquí ya vienen a comer hasta terceras generaciones. Disfruto hablando con ellos. Yo sin la gente no vivo. Hay que dar gracias a Dios por cómo fuimos, por cómo somos y por cómo tamos, y a los clientes por su cariño y por volver siempre por este lugar, que ye su casa", dice Nedi, acostumbrada a que todo el mundo la llame Generosa.

Cabrito guisado con patatas y pimientos. / Ana Paz Paredes

Tanto en su comedor como debajo de los hórreos llenos de flores y objetos que recuerdan la vida en el campo, lo que allí se sirve es, sin grandes variaciones, pote asturiano, fabada, cabrito guisado, carne guisada o jabalí guisado con patatinos y pimientos. A veces también hay crema de nécoras, una buena ensalada de la casa o albóndigas caseras. Entre los postres, sigue manteniendo los tradicionales de la casa: el arroz con leche, el brazo de gitano y la tarta de la abuela, pudiendo haber también, en ocasiones, tarta de queso.

Cierran los miércoles. En fin de semana se hace necesario reservar en el 985783046.

Antes o después de comer en Quirós

Llegada a la iglesia

Llegada a la iglesia / Ana Paz Paredes

La entrada a Pedroveya, tras subir la ruta de las Xanas, tiene lugar junto a su iglesia y su tejo. Los bancos y el paisaje invitan a descansar del esfuerzo.

Vistas desde Dosango

Vistas desde Dosango / Ana Paz Paredes

Dosango es un pueblín también guapo a visitar. La carretera que lleva hasta él y luego ya baja hasta Santo Adriano tiene unas vistas espectaculares.

Ruta de Valdolayés

Ruta de Valdolayés / Ana Paz Paredes

Es la PR-AS-187. Saliendo de Dosango, en la carretera se gira hacia la izquierda hacia Tenebredo y Villanueva. A la izquierda está la pista señalizada.