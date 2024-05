Los hosteleros dan la lata: una selección de las mejores conservas de los cocineros asturianos

Los amantes de la buena mesa y la cocina de calidad, hecha con mimo, con experiencia y con productos representativos de la tierra donde abren sus puertas algunos restaurantes asturianos de reconocida fama pueden seguir disfrutando de sus platos, en su propia casa, gracias a la adquisición de sus conservas en aquellos casos que, por los motivos que sean, no pueden acercarse en persona a disfrutarlos en sus comedores. Cada cual tiene sus razones para dar la lata, es decir, servir al cliente, a través de su propia conservera, algunas de sus mejores elaboraciones.

En el caso del restaurante Casa Eutimio, en Lastres (Colunga), cuenta María Busta –como su madre Aida forma parte del Club de Guisanderas de Asturias– que fue idea de su padre, Eutimio, el que apostó por recuperar la tradición conservera que siempre había tenido la villa y que se había perdido. "Empezamos en 2001 con la recuperación de la anchoa de Lastres. Mi madre también ha hecho siempre unos pasteles de pescado y marisco riquísimos y cuando alguien le dijo, Aida, ¡como no haces algo para poder llevar esto a casa?, nos pusimos manos a la obra. Así en la actualidad contamos con ocho tipos", explica María. Gran éxito tienen también la xarda, sus cocochas y sus lomos de merluza, además de algunos platos como las fabas con almejas y los calamares en tinta. Sus últimos productos son dulces y con ellos también están teniendo mucho éxito: el tocinillo, el flan de queso y el de huevo. "Siempre estuvimos abiertos a colaborar con productores cuando tuviesen un excedente. Eso es la sostenibilidad, no podemos perder productos de gran calidad que por si mismos no duran todo el año. Hay que producir de la forma más sostenible y a ser posible con desperdicio cero", explica Busta.

El chef Abel Álvarez es un apasionado de los peces y las brasas como bien lo demuestra día a día en su restaurante Güeyu Mar, en la playa de Vega, en Ribadesella, que abrió en 2007 junto a su mujer Luisa Cajigal. Dice que el punto de partida fue un recuerdo de su niñez: "Yo, al principio, sólo quería hacer una lata de sardinas que recordara aquel momento en que íbamos a la hierba y mi abuela sacaba aquellas sardinas en pandereta tan buenas, pero dándole a la sardina su protagonismo y un punto de vista más gastronómico. Cuando la probé para echar a la brasa me gustó tanto que empecé a desarrollar el proyecto sobre ella. Eso fue el principio, claro, pero luego ya se convirtió en otra cosa y con el tiempo y más proyectos, nació la conservera". Este innovador cocinero asturiano optó por crearla en solitario tras no lograr apoyos en su momento a su proyecto. En la actualidad trabajan 12 personas. Conservas Güeyu Mar elabora 19 variedades, todas a la brasa, con productos del mar: desde sardinas a angulas, berberechos, mejillones, atún, bonito, navajas, pulpo o bonito, por citar algunos. "Con las conservas abres una ventana al mundo, se vende todo muy bien y estamos muy contentos. Hoy en día puedes encontrar packs nuestros por el mundo entero".

El inicio en el mundo de las conservas de Jesús "Chus" García Prieto, cocinero y propietario de La Vizcaína en Las Caldas (Oviedo), vino motivado por mantener la esencia del local que adquirió hace nueve años, y que fue bar tienda. "Cuando lo transformamos en un restaurante quisimos mantener la tradición del local que se fundó en 1941 y, al tiempo de ser un restaurante, también vender productos gourmet, artesanos. Decidí que, si iba a tener algo de conserva, sería hecha por nosotros, bueno y de calidad. Junto con nuestro vermut empezamos también con las conservas de pastel de cabracho y el de bonito para seguir más tarde con las conservas de mejillones en escabeche, calamares en su tinta, pastel de lubina, sardinas o bacalao con pimientos". Siendo la gastronomía y la cocina dos grandes atractivos para el turismo en Asturias, matiza este chef que "comer y beber bien nos gusta a todos. Estamos frente al balneario y cada vez son más los que, en vez de un imán u otro recuerdo, se llevan para regalar algunas de nuestras conservas".

Amado Alonso y Sara Izquierdo son la cuarta generación familiar al frente de un restaurante señero en Pruvia (Llanera), La Venta del Jamón. Fue justo en el momento pandémico cuando decidieron poner en marcha la elaboración de sus propias conservas, una producción frente a la cual está Sara. "Empezamos en 2020 con una fábrica muy piquiñina que hicimos detrás del restaurante. Empezamos con algunos de nuestros platos más representativos: la crema de nécoras, el pitu caleya guisao, el rabo de xatu estofáu y los calamares en tinta", destaca esta hostelera que además es también distribuidora. "Aquí lo hacemos todo nosotros. Nuestras conservas se pueden adquirir en el restaurante y también en algunas tiendas especializadas en Oviedo, Gijón y en las Cuencas", afirma con una sonrisa. El éxito ha sido tal que han incrementado su producción con su ternera guisada, manitas de cerdo con jamón, cabrito en caldereta o el pisto de verduras, entre otras elaboraciones. "La última línea que hemos creado es una gama de aperitivos en aceite de oliva virgen extra de pulpo, sepia, jabalí, pixín, salmón o ternera ", explica esta profesional quien, como en los casos anteriores, "conserva la mejor Asturias cocinada" para poder saborearla, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo.

