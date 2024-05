Gastronómicos de verdad

Se habla mucho de vinos gastronómicos para referirse a aquellos que mejor entonan con cualquier comida. Es verdad que no todos los vinos son adecuados para comer, y en ese sentido y por lo general los más ligeros superan en cualidades a los de mayor estructura o densidad, que no dejan por ello de pertenecer a la gastronomía. Pero si hay alguno capaz de elevarse sobre el resto y servir para cualquier armonía se encuentra entre los generosos andaluces. Los vinos de Jerez, secos, aristocráticos, sensuales y también dulces, abarcan muchas categorías, se puede beber en todo momento y satisfacen el paladar con cualquier tipo de comida. Sus orígenes se pierden en la historia y es precisamente la historia de la Antigüedad la que les reserva el lugar predominante en el que han permanecido y pueden considerarse míticos. El vino de Jerez es un mosto generoso y universal, de una calidad asombrosa en todas sus variantes: desde la fragante manzanilla a los moscateles. Es tan universal que conserva denominaciones de origen en tres idiomas distintos: la española Jerez, la francesa Xérès y la inglesa Sherry.

La uva del jerez es la palomino, de piel delicada y pulpa jugosa. Hablamos de un producto de la tradición de crianza bajo velo de flor, en los finos, manzanillas y amontillados, aunque también están los olorosos de gran vigor. Con la uva pasificada pedro ximénez se elabora el vino dulce del mismo nombre. Es el desarrollo del velo de flor el que protege al vino de la oxidación y lo enriquece con sus particulares aromas. Las botas (barricas) se mantienen, por ese motivo, abiertas y con el diez por ciento de su volumen vacío para favorecer la vida aerobia de la flor. Donde la flor no imprime carácter, los vinos se convierten en olorosos y rayas. La crianza en el jerez es doble. Por un lado, un envejecimiento en bota de roble durante uno o dos años absorbiendo las levaduras, mediante el nivel de añadas, como sucede con cualquier otro vino. Por otro, está el sistema tradicional que permite un trasiego dinámico entre las distintas escalas de las criaderas hasta llegar a la solera, es decir la que se encuentra justamente en el suelo, en el nivel más añejo. Todos los vinos que se embotellan proceden de ahí. Encima, se apilan el resto, de la criadera más madura a la joven, hasta alcanzar las añadas. Si hay algo que garantiza este sistema de crianza es un nivel de calidad similar en todas las cosechas. No tiene entonces por qué extrañarnos que los vinos de Jerez sean, entre los nacionales, los que siempre obtienen las puntuaciones más elevadas de la crítica especializada. No es sólo su singularidad y, a la vez diversidad en cuanto a géneros, la causa del éxito. Tanto el fino como la manzanilla de Sanlúcar entonan mejor que ningún otro con el jamón ibérico, cualquier tapa o fritura de pescado, mientras que olorosos, amontillados y palos cortados se adaptan con facilidad a los guisos serranos y a ciertos quesos. Los dulces –pedro ximénez y moscateles– son el contrapunto a cualquier comida y especialmente delicados para beber en soledad, entre horas. De la mezcla de los olorosos y los dulces provienen los cream, especiales para el foie gras, las terrinas y patés, y favoritos de los ingleses, que adoptaron estos vinos andaluces desde el siglo XVIII, aunque ya los habían descubierto antes. De hecho, Shakespeare cita abundantemente el jerez en su obra. En "Enrique IV" lo menciona hasta en cuarenta ocasiones.

Soy de los que piensan que ningún vino va a arruinar una comida, pero algunas comidas sí pueden modificar la percepción del vino que bebemos. Las normas clásicas del maridaje de principios del siglo XX han quedado desfasadas o superadas; las que se han perpetuado ha sido gracias al desconocimiento o la mala conexión con el territorio y la tradición.

Por ejemplo, siempre hay algo mejor que beber con una fabada que sidra; esa misma sidra acompaña un queso azul como el cabrales igual que le quedaría a un Cristo una pistola. Existen muchas combinaciones groseras y fallidas; por ejemplo vinos tintos pesados con guisotes que lo son aún más. La acidez del vino tiene que ser lo más parecido a las grasas de un plato, y la comida muy especiada, en particular la picante, se adapta mejor a los vinos blancos ácidos o los ligeramente dulces. Son dos reglas de Robert J. Harrington. Pero mientras tanto uno debe beber con la comida lo que su sentido del gusto o del momento le pida. O lo mejor que tenga a mano y se le ofrezca. No hay que romperse demasiado la cabeza. Pero ya digo, los generosos andaluces, de Jerez o de Montilla-Moriles, únicos en su especie, suelen ofrecer soluciones eficaces para cualquier maridaje.

Vinos

Gran Barquero

Fino Solera 10 años

De la bodega Pérez Barquero, fino Gran Barquero está elaborado con uva de la variedad pedro ximénez, como es costumbre en la denominación Montilla-Moriles. Elegante y complejo, acompaña mariscos y un amplio número de entrantes. Velo de flor, permanece en un sistema de criaderas y soleras entre ocho y diez años años en botas de roble americano. Color amarillo pálido, aroma punzante en la nariz con toques de frutos secos y otros procedentes de la madera. En boca es muy seco, persistente, con recuerdos tostados de almendras y avellanas. Alrededor de 12 euros la botella.

Fino Heredad de Hidalgo

Vino elaborado con uvas de la variedad palomino cultivadas en los viñedos de Hidalgo, de la bodega sanluqueña Hidalgo La Gitana. En este caso se trata de un fino de corte jerezano hecho por una casa de Sanlúcar de toda la vida. Amarillo, con tonos cobrizos, nariz abundante de futos secos, almendras sobre todo, y recuerdos vivos de la madera. En la boca es pleno, fresco y equilibrado, con cuerpo y final largo, seco y persistente. Acompaña bien quesos y jamones ibéricos curados, además de cualquier tapa salada. El precio de la botella ronda los 15 euros.

Gutiérrez

Colosía Oloroso

Vino generoso elaborado con uva palomino. De aroma acusado, envejece un mínimo de cinco años; se le realiza un encabezado para que no desarrolle el velo flor y realice una crianza oxidativa. Ello, unido a la lenta deshidratación, que con el tiempo el vino sufre en la barrica del tradicional sistema de criaderas y soleras, hace que se forme la estructura y la complejidad característica de los olorosos. Color yodo, con destellos ambarinos; en la nariz desprende un olor potente y complejo, frutos secos y notas del barniz de la madera. En la boca es graso, envolvente y especiado. Muy largo. Ideal para acompañar guisos y caza. La botella cuesta alrededor de 20 euros.

