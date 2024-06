Buen producto y esmerada cocina

Los hongos de primavera los tengo asociados al más puro y esencial minimalismo. El sábado pasado comí en Cocina Cabal, el restaurante ovetense de Suárez de la Riva, probablemente los últimos perrechicos de la temporada. Este año, hay que recordarlo, debido a las circunstancias meteorológicas no se dieron lo suficiente. Los tricoloma georgi perrechicos o setas de San Jorge requieren abundante agua, ausencia de heladas y temperatura templada, y se les pueden aplicar criterios muy similares a los de la trufa. Su extraordinario poder aromático se desvanece con la cocción. Crudos huelen a campo, a bosque, pan y madera. De la forma que más exquisitamente expresan sus propiedades silvestres es laminados en una ensalada. El perrechico no se guisa, se saltea o todo lo más se le toma la temperatura en un sencillo revuelto con huevo. Dos minutos bastan para que, acto seguido, en la boca mantenga su esencia. Pero antes de nada hay que tener el cuidado de limpiarlos delicadamente con un paño evitando el agua.

Otra de las grandes setas de primavera es la colmenilla. Fresca suele ser cara. Seca puede conseguirse bastante más barata y ofrece un sinfín de utilizaciones. Su sabor es ahumado y terroso, recuerda al del tocino. Al contrario que el perrechico resiste el calor, de hecho hay que cocinarla para doblegar su complicada textura. El tocino ayuda, además, a engrandecer su espíritu infiltrándose en sus arrugas. La forestière, una de las grandes guarniciones francesas, hizo muy popular el dueto. El croûte baron, receta algo olvidada y aunque parezca un contrasentido inolvidable entre quienes la aprecian, consiste en colmenillas y tocino a la parrilla sobre una tostada, cubierta con tuétano de hueso de ternera y pan rallado, gratinada al grill y espolvoreada de abundante perejil en el último momento antes de servir. A la crema, algo más cocinada, también merecen la pena.

Vicente Cabal suele buscar y cuidar el producto esmerado para ofrecer diversidad en la carta a los clientes. Es, además, un buen cocinero que trata con respeto los materiales que utiliza, digamos de una forma académica dentro de un clasicismo que se agradece, adaptado a los tiempos.

El otro día llegó a la mesa un hermosa llámpara, apenas barnizada, casi sin tocar, de un tamaño ideal para el bocado. A simple vista y precisamente por ello no se parecía a las de aquí. Pero sí, era de Peñas. Cualquier esfuerzo en dignificar un molusco tan modesto como la llámpara, más relacionado con la necesidad que con la alta cocina, es bienvenido. Ernest Shackleton escribió que las lapas ayudaron a mantener con vida a la tripulación del "Endurance" cuando quedó atrapada en el hielo antártico, mientras que el estofado hecho con estos moluscos con sabor a curry en polvo se convirtió en un plato básico para la gente de Jersey durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Solo había que aprovechar las mareas bajas y recolectar las conchas, aunque lo ideal sea jugarse algo más el tipo y no hacerlo cuando han estado descubiertas de agua demasiado tiempo. Las lapas son moluscos gasterópodos univalvos, extremadamente comunes en las rocas costeras europeas. Tienen una forma característica reconocible de sombrero chino con un caparazón muy rugoso; de hecho en Francia uno de los nombres populares que reciben es el de chapeau chinois.

En diversos puntos de la costa asturiana se han familiarizado más con ellas que en otros. En Peñas, por ejemplo, o en Las Mariñas, mantienen guisos tradicionales, en algunos casos, a mi gusto, inadecuados cuando incorporan tocino, jamón o chorizo. Los días más propicios para capturarlas son los neblinosos o nublados en los que la llámpara, al igual que sucede con el caracol, no se agarra tanto a la piedra y despega mejor. Las más apreciadas están criadas en roca de arena dura: al ser más porosa van chupando de la piedra, y esto según se dice les da un mejor sabor que el de las que se pelan en caliza. En Canarias, se come la lapa negra, la más frecuente es una subespecie llamada crenata, de tamaño mayor que las que generalmente se consiguen en Asturias, con un bocado más contundente y también más insípidas. Suelen cocinarse apenas tocadas por el fuego, y servirse acompañadas de mojos y de papas arrugadas.

Luego vino la ostra, otra gran perla minimalista. Las ostras tienen un alto valor combustible y ayudan a mantenerse en forma. Fortalecen las dentaduras, facilitan una piel lozana y en, general, alargan la vida. Pero con ellas y puesto que no le gustan a todo el mundo, existe por miedo a intoxicaciones una prevención que no hay en torno a otros alimentos que también podrían resultar tóxicos. Para curarse en salud, sugiero una docena de especiales de Marennes-Oleron de Gillardeau, el gran inicio de una comida en cualquier momento y circunstancia feliz. En cuanto a la técnica, las ostras, desnudas o vestidas adecuadamente, requieren simplemente la destreza de abrirlas como es debido o de no alterarlas demasiado con manipulaciones perturbadoras de su agradable salinidad. Cabal sirve las especiales de Gillardeau de un tamaño cero, bocado perfecto.

Finalmente, cordero. Si hay una carne que representa la primavera es esta. El carré de Cabal, sin serlo me recordó por un momento y la jugosidad, más que por el sabor, a los pré-salé franceses que se alimentan de hierbas salinas en las marismas bretonas y normandas. El agneau pré-salé es ese que pasta libremente por las marismas que rodean el Mont-St-Michel, en Normandía, se supone que inyectado de los aromas de la benéfica naturaleza y mordisqueando hierbas impregnadas por el aire salobre de las brisas marinas. Para servir el costillar como es debido, después de cerrarlo y dorarlo algo más de un par de minutos en la sartén, hay que hornearlo otros quince minutos para que la carne resulte poco hecha, o cinco más si se prefiere al punto. Por encima de ese tiempo estaríamos hablando de otra cosa. En el costillar de un cordero debe destacar el color rosado.

Vinos

El Rapolao 2021

El Rapolao, en Valtuille, es una de las fincas preferidas de Raúl Pérez. En una ladera orientada al norte con bastante pendiente, nadie la quería porque en ella había mucha botritis. De allí sale, sin embargo, el mencía de referencia de La Vizcaína. Crianza de doce meses, color rojo picota muy limpio. En la nariz destacan la fruta roja madura, las notas herbáceas, mentoladas, recuerdos de semillas de sésamo tostadas y notas terrosas. En la boca es suave y fresco, muy agradable, con un final largo. Uno no se cansa de beber vinos así. La botella cuesta alrededor de 22 euros.

La Zorra La Novena 2018

Monovarietal de rufete blanca, vino elaborado en la Sierra de Francia, fermentado en barrica con crianza de tres meses, glicérico, elegante y de atractiva complejidad. Color ámbar y reflejos dorados. Aroma de cítricos y de membrillos en la nariz, con recuerdos tostados de pan. En la boca es denso, untuoso, con muy buena acidez, y una sensación de agradable amargos al final. No hay que esperar más para beberlo. El precio de la botella ronda los 25 euros.

Lan Rosado 2023

La bodega de Fuenmayor lanza un vino rosado ideal para los días más largos del año, fresco y sin grandes pretensiones. Elaborado con tres cuartas partes de tempranillo y una de viura, recogidas en la que fue una de las vendimias más tempranas de la historia de Rioja. Rosa pálido, limpio y resplandeciente. Con aromas de frutos rojos en la nariz, fresas y frambuesas, notas cítricas y florales. En la boca es directo y fresco. Punzante y expresivo. El precio de la botella no llega a los 8 euros.

