Cocina con fundamento en la ruta

A poco que se conozca a Juan David Pérez Villegas es fácil comprender que es tan animoso como el nombre del establecimiento donde, como cocinero, trabaja a diario ante los fogones: el bar restaurante Ultreya, en Olloniego (Oviedo). Esta palabra –que usan desde hace siglos los peregrinos, camino de Compostela, para darse ánimos y que viene a significar "adelante, vamos allá"– se puede leer bien en el rotulo externo que figura en este bar de pueblo, auténtico y afayadizo, que abre sus puertas a una vía por la que suelen pasan los peregrinos que van a Santiago, realizando el Camino de El Salvador, desde León, como explica este joven profesional de la hostelería. Dentro, en una pared del comedor, queda por escrito bien explicado el origen del nombre del local y sus razones.

Manos de gochu, una de las especialidades del bar Ultreya. / Ana Paz Paredes

Malagueño que no pierde el acento ni su afable sonrisa, Pérez Villegas llegó a Olloniego hace unos once años y, desde hace cinco, trabaja en este local de siempre –al que la gerencia ha sabido dar un toque personal sin perder esencia de chigre tradicional– donde se come rico y te conocen por tu nombre. Él, que tiene mano para los fogones, recuerda que cuanto sabe, a la hora de ponerse a faenar con buena materia prima de la tierra, lo aprendió con quien antaño estuvo en el bar de cocinera, si bien es cierto que también aporta su propia creatividad a algunas de las nuevas elaboraciones.

En el bar restaurante Ultreya no hay menú ni en semana ni en fin de semana, pero sí una carta sustanciosa, con platos muy representativos y con seguidores que llegan tanto de Oviedo como de otros lugares de Asturias, explica el cocinero. Tal es el caso, por ejemplo, de las manos de gochu, los callos caseros, el cachopo a la plancha, el bacalao a bras o los chipirones encebollados. Ahora bien, tampoco se quedan atrás otras recetas como los huevos esgonciaos con gulas y gambas, las alcachofas salteadas con langostinos, la ensalada de pollo crujiente y piña, el tomate aliñado a la malagueña o algunas de sus sartenes, como la de pulpo, gambas, mejillones y setas.

Una ración de chipirones encebollados. / Ana Paz Paredes

En carnes, junto a las citadas, también se puede optar por solomillo en crema de setas, pollo al ajillo, lacón con cachelos o finguers de pollo. De cachopos hay tres tipos, y, si apetece un poco de mar, no falta el pulpo a la gallega o a la brasa, zamburiñas, calamares frescos, fritos de pixín, mejillones en "salsa Ultreya", torpedos de langostinos o una cazuela de langostinos al ajillo. En cuanto a los postres, preguntar por las tartas caseras, que van variando.

Cierran los miércoles por descanso. El resto de la semana no cierra tras las comidas. Sirven comidas y cenas. En fin de semana se recomienda llamar y reservar en el 984280355.

Antes o después de comer en Oviedo

Conjunto histórico y monumental

Olloniego. / A. P. P.

El que nos encontramos en Olloniego, formado por el puente de tres arcos, la capilla de San Pelayo y el palacio y torre de Muñiz.

Senda y hórreos

Hórreo en Bueño. / A. P. P.

Desde Olloniego sale una senda cicloturista junto al Nalón hasta Las Segadas y, desde ahí, a Bueño, precioso pueblo rico en hórreos y paneras.

Carbayones y más

Carbayones. / A. P. P.

Los Reyes Magos bien se merecen unos buenos carbayones o unas moscovitas, dulces ovetenses que adquirir tras dar un paseo por el casco antiguo.

