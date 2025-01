Libros para envolver con papel de regalo y chuparse los dedos

Las Navidades son unas fechas señaladas para quienes envuelven libros con papel de regalo. Y nada más apropiado que títulos enfocados a la gastronomía y los viajes. La oferta es inmensa, así que conviene hacer una selección pensada para todos los gustos y gastos. Tomen nota.

"La guía del barman, o cómo preparar cócteles sencillos y elegantes", de Jerry Thomas, está considerado el libro de cócteles más célebre e influyente de todos los tiempos y el primero jamás publicado (1862). Una guía exquisita que, a la vez que fija los principios para dosificar como debe ser las mezclas y las ordena por categorías –sistematizando de esa forma lo que hasta entonces era solo una tradición oral–, añade, y es algo fascinante, nuevas e imaginativas aportaciones de creación propia, como el blue blazer, el mítico cóctel flameado. Un elegante, nostálgico e irresistible homenaje al noble arte de la mixología en edición primorosa de Siruela.

"El sabor de las especias", de Yuli Perpén, diseña un plan perfecto para ir a los rincones más exóticos del mundo explorando las especias que se usan en la cocina diaria y en los platos más refinados que puedas saborear. Como apunta la autora, "son muchos los países que contribuyen al maravilloso y fragante universo de las especias. Entre ellos encontramos la India, Turquía, China, Colombia, Etiopía o Sri Lanka. Sin embargo, no hay que olvidar la relevancia de las islas Molucas, que jugaron sin duda un papel muy importante en el comercio de las especias hasta el siglo XVII, o la contribución de Madagascar en lo que a la vainilla se refiere, España e Irán con el azafrán, México y sus innumerables chiles o Guatemala y su importante producción de cardamomo".

"El gran manual de la cocina japonesa", de Sachiyo Harada, huele que alimenta si pones la imaginación a funcionar: el sushi, la sopa miso, las gyozas, el ramen y otras recetas como arroz al curry, tonkatsu, okonomiyaki, futo maki, niku jyaga, dorayaki y roll cake de té matcha con higos son platos estrella de restaurantes de todo el mundo y los favoritos de millones de personas. La reputada chef Sachiyo Harada ha recopilado más de 100 recetas con información sobre ingredientes emblemáticos, fotografías que siguen el paso a paso y consejos prácticos para dominar un arte muy sabroso. Ñam. Ñam.

"Pan. Delirio", de Javier Cocheteux (padre e hijo), desvela las recetas dulces del obrador de moda con las que ha roto todos los moldes para elaborar el pan y la repostería y convertir la elaboración de un gran pan en un arte delicioso. No se conforman con que solo sea bueno. Suyas son exitosas reinvenciones de recetas tradicionales como las torrijas, la crema pastelera, los helados, los cucuruchos, las galletas de mantequilla y su icónico roscón de Reyes, su guinda más gloriosa, sin olvidar otras recetas propias como la barra de campo, el brioche, la granola, el pan de pasas y nueces...

"Recetas saludables en 20 minutos" es la nueva obra de las Fit Happy Sisters, Ani y Sara. Con más de 3 millones de seguidores en internet, estas hermanas felices proponen recetas saludables, ligeras y sabrosas, que pretenden ayudar a comer sano para sentirse mejor por dentro y por fuera. Tras "Nuestras cenas saludables" y "Recetas saludables con Airfryer", ahora recopilan sus mejores ideas exprés, para preparar platos en veinte minutos o incluso en menos tiempo del que dice el título.

Más de 80 recetas que van desde desayunos, como tartita carrot cake o gofres de calabacín, snacks con opciones como pasta chips en Airfryer y tabla de picoteo griega, entre otros, hasta ensaladas de distintos tipos (otoñal, de patata, valenciana, de burrata y jamón...), platos de carne como kebab exprés fácil o longanizas guisadas, pescados como pulpo con puré de boniato y guiso de merluza, gambones y garbanzos, además de panes, sándwiches y wraps como quesadilla. ¿A que tiene buena pinta?

"México de ida y vuelta", de Paco Méndez, es una oferta irresistible del mejor chef mexicano de España, galardonado con una estrella Michelin y con experiencia en elBulli a finales de la primera década del siglo. En Barcelona, donde trabaja, Méndez se adapta a la estacionalidad de los ingredientes para tirar de una despensa muy distinta a la mexicana. En su libro expone un recetario de cocina mexicana casera que no olvida una tradición compleja y sabrosísima. Botanas, tacos de todas las variedades y salsas en abundancia. Sin olvidar moles, ceviches, aguachiles y platillos. Casi nada.

"Postres del mundo", de Bea Cano, reúne más de 90 recetas sobre bollería, galletas, postres, tartas y pasteles, desde los clásicos hasta las últimas tendencias, desde el tradicional pan de muerto mexicano hasta la versión londinense de la Honey Toast, desde los Lamingtons australianos hasta los alfajores argentinos. Sin olvidar recetas de celebraciones especiales y versiones veganas y sin gluten. Dice la autora: "No puedo imaginar visitar Nueva York y no comer una gran cookie, ni pasear por Hyde Park en Londres sin tomar un trozo de una tarta bakewell, tomar un café en Copenhague y no acompañarlo de un rollo de canela…".

"Panettones y brioches" recoge toda la experiencia acumulada de Daniel Jordà, que fundó su tienda obrador Panes Creativos y durante lustros trabajó con los mejores para darles los panes y masas que exigían sus sofisticados menús gastronómicos. En 2022 fue galardonado con el premio al mejor panettone de España. Su libro recoge más de 15 años de pruebas, éxitos y errores. Y es que el panettone tiene una parte técnica decisiva que presta atención a los rangos de temperaturas diferentes para refrescar, conservar, madurar o fermentar, sin olvidar que luego necesita un acompañamiento durante todo el proceso. El brioche no es tan complejo. Los hay de diversas y variadas épocas del año a partir de formas, ingredientes y aromas distintos, como el francés, el parisino, la hogaza de Ramos, el de chocolate o el noruego.

