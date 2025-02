Víctimas de la lírica de los chefs

Hay dos aspectos colaterales de la llamada alta cocina y de la que no es, ni mucho menos, tan alta pero pretende emularla, que me desagradan. Uno, como ya he escrito otras veces, suele ser la vajilla, donde se ha impuesto el modelo cenicero como plato. Otra, el empecinamiento en extenderse contándole al cliente lo que va a comer sin que éste lo haya solicitado. Entiendo que esta puesta en escena goce de adeptos primerizos exigiendo la explicación del cocinero transmitida a veces de manera incomprensible por el lorito de la sala, pero también hay otros, entre los que me incluyo, que sufrimos el castigo antes de comerlo y beberlo. Me alegra que entre ellos se encuentre la inteligente Maria Nicolau, cocinera y autora de "Cocina o barbarie", un ensayo tan bien escrito y útil como demoledor contra el analfabetismo culinario. En "¡Quemo!", otro de sus libros, Nicolau, valiéndose de su experiencia, se muestra clara y contundente sobre los restaurantes que se definen como gastronómicos. Últimamente he leído unas declaraciones suyas en las que dice que ahora, cuando acude a uno de esos restaurantes, quiere que le expliquen menos cosas y que le den mejor de comer. En eso estamos las víctimas de la lírica que acompaña a los platos en la mesa. Ella ha llegado acertadamente a la conclusión de que parece que, en medio de tanta tontería, nos hemos olvidado que uno va al restaurante pensando en uno mismo, no en el chef de turno, y que no necesita que alguien acuda a explicarle lo que el chef sentía cuando cocinaba el plato ni su idea a la hora de juntar los ingredientes, porque le da igual. "Vengo a celebrar mi cumpleaños o a cenar con alguien con el que he quedado, no a celebrar al chef", ha dicho Nicolau. El problema es que se ha instaurado la idea de que vamos a los restaurantes, como si fuera un hecho extraordinario, para aplaudir al cocinero en vez de pasar un rato divertido en compañía de seres queridos y amigos disfrutando de la comida sin más. Si hay que pasarse las tres horas de un almuerzo o de una cena escuchando las descripción de cada plato para poder entenderlo o para poder disfrutarlo igual es que la cocina no ha sido verdaderamente elocuente, dice Nicolau. Bravo por ella.

El problema es que apenas se puede mantener ya una conversación mientras se come. La vieja atmósfera algo envarada aunque comprimida del lujo –simplemente el camarero apostado a una distancia discreta de la mesa para servir el vino sin interrumpir a los clientes– ha sido reemplazada por la engorrosa insistencia de imponer silencios cada cinco o diez minutos para presentar los platos y sus ingredientes, muchas más veces de las deseadas y con disparatada solemnidad. Probablemente haya gente en este mundo –aquella que tira continua y aparatosamente de los teléfonos para hacerle fotos a los platos y hacérselas a ellos mismos– que no pueda vivir sin ese tipo de presentaciones rimbombantes, pero me consta que también existen muchos otros resignados que añoran una conversación como es debido sin que los corten constantemente. Habría que aprender a distinguir a unos de otros y hacer algo al respecto. Los menús largos de doce, quince o veinte pasos, en detrimento de la carta, no contribuyen precisamente a una armonía. Entiendo que cada vez son más los cocineros dispuestos a enseñarnos todo lo que saben hacer en un único menú de degustación, pero la infinidad de bocados pequeños y sucesivos no ayuda a fijar el recuerdo culinario en la memoria. Para eso ya están las fotos, dirán los foodies.

Confieso, y no es algo que mantenga alguien que no permanece suficientemente atento a la jugada, que en el octavo pase o paso ya me he olvidado de lo primero que comí.Si hay veinte platillos, veinte veces seguidas. Resulta agotador. Habría que ir buscando otra fórmula; puede ser la de repartir unas hojas con los enunciados de la comida entre los clientes y, llegado el caso y se demanda, responder al interés de cada uno por lo que está comiendo. O plantear antes en la mesa si quieren la comida con presentaciones o sin ellas. Si no es así, los restaurantes, pasado el furor y la curiosidad impostada, se convertirán en lugares insoportables, inquisitivos y extremadamente acelerados para que el servicio pueda abarcar los menús largos con que el chef tiene la necesidad de expresarse como si fuera la última vez que cocina.

Vinos

Milgrano 2020

Tinto rioja elaborado con uvas procedentes de un viñedo viejo de San Vicente de la Sonsierra, pertenecientes a las castas tempranillo y garnacha, con partes residuales de viura, calagraño y otras. Se trata de un vino que recibe cuidados esmerados, de pequeña producción que apenas sobrepasa las 500 botellas, difícil por tanto de encontrar, de la bodega de Carlos Mendoza y Ana Benés. Color rubí no muy intenso, capa media, delicado, muy elegante. Estupenda mineralidad y abundante fruta roja en la nariz, con recuerdos de especias y de cuero. En la boca mantiene una interesante complejidad y una buena estructura. El precio de la botella está alrededor de 50 euros.

Protos Verdejo 2024

El vino más joven de la veterana bodega de Ribera del Duero vuelve a ser una añada más un ejemplo de vinificación acertada y honrada en un blanco que solo aspira a ser lo que es. Y no es poco, ligero fresco y estimulante, aromático sin perderse en el exceso. Monovarietal de la variedad verdejo plantada en viñedos de La Seca y Nieva. Color amarillo verdoso, muy limpio. Aromas de frutas blancas, cítricos y piña, en la nariz, además de recuerdos herbáceos y notas suaves anisadas. En la boca es vivo, seco, fresco, con buena acidez, y algo de amargor al final. El precio de la botella no llega a los 8 euros.

Le Macchiole Bolgheri Rosso 2022

Tinto pequeño de la cantina La Macchiole, bajo la denominación toscana Bolgheri, elaborado con merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc y syrah, procedentes de varios viñedos locales y con influencia mediterránea situados al suroeste de Volterra. De color rojo picota, nariz intensa con predominio de los aromas de fruta negra, recuerdos especiados y anisados. Insistente y sabroso en la boca, fácil de beber aun manteniendo una cierta complejidad, fresco en el final. El precio de la botella ronda los 30 euros.

