Dudas razonables sobre el bacalao de San Valentín

Prueben a enamorarse de un pescado y hoy, 14 de febrero, tendrán precisamente razones de peso para hacerlo del bacalao skrei que, al situarse en el ecuador de sus capturas durante esta fecha del año, recibe en Noruega la denominación de pez de San Valentín. Al mismo tiempo ese amor debe animarles a mantener cierta desconfianza cuando se decidan a comprarlo en las pescaderías porque no siempre es skrei lo que venden bajo ese nombre. El auténtico está etiquetado con el sello oficial que certifica su captura y las piezas suelen ser más grandes que las del bacalao de costa, con la carne de tersura más firme y blanca. Otra señal de identificación, y es ahí donde surge cualquier tipo de dura razonable sobre él, es que el último viaje para el consumo lo haya hecho sin salar o congelar. El skrei entero y verdadero se transporta fresco y llega al último rincón descabezado y limpio para mejorar la conservación, por lo que un bacalao con cabeza en el mostrador de una pescadería se convierte enseguida en sospechoso. He leído por ahí que España es el segundo país consumidor de skrei después de Noruega. Se trata, por tanto, de una indiscutible declaración de amor y por ello conviene puntualizar estas cosas para que no se produzcan demasiados desengaños amorosos.

Más que una variedad se trata de un prototipo, este bacalao crece en los bancos de alimentación del mar de Barents y desde allí se desplaza a las aguas próximas al pequeño archipiélago de las Lofoten, donde desovará, en busca de pareja. Es ese viaje por la cima del mundo lo que le convierte en skrei, que en noruego, tengo entendido, viene a significar nómada. "Harvey distinguió el tenue reflejo del bacalao, allá abajo nadando lentamente en cardúmenes y lanzando bocados con la misma firmeza que avanzaba, cuenta Rudyard Kipling en "Capitanes intrépidos". La natación a través de millas y millas fortalece al bacalao. Cada ejemplar es un pez elegante de carne magra, blanca y suculenta. Resulta firme pero a la vez tan tierna que se transforma en suaves copos al pincharla con un tenedor. Por eso, en el skrei más que en ningún otro caso, nunca conviene pasarse de punto en las cocciones.Tiene un sabor pleno sin resultar abrumador, por lo que se lleva muy bien con una amplia gama de ingredientes y condimentos. En Noruega se aprovecha de él la práctica totalidad: la lengua y hasta los intestinos. Durante mil años, la temporada de skrei ha presagiado alegría después de los días duros y oscuros del otoño y principios del invierno. Cuando llega se alargan las horas diurnas –Lofoten no ve la luz del sol en medio del invierno– lo que crea un aire general de optimismo.

Para los pescadores escandinavos no existe una presa más codiciada. Desde la costa zarpan a desafiar, en medio de la oscuridad, las gélidas corrientes del mar de Barents. En estas duras condiciones, la cacería se convierte en una misión para audaces donde el respeto por las capturas y el arrojo de los marineros viajan como un solo credo a bordo de los barcos, probablemente desde la época de los antiguos vikingos. A mediados del siglo XVI, la mitad del pescado consumido en Europa era bacalao. No hay pez que caracterice tanto a un país, como ocurre con el skrei en el caso de Noruega, donde solo compite con el salmón. La temporada para llevarlo al plato es entre enero y abril. A la hora de comercializarlo, desde España, un país tan al cabo de las ocurrencias, a alguien le ha dado por llamarlo "el pata negra de los bacalaos". Pero no siempre es "pata negra" lo que nos ofrecen por skrei en los mostradores de las pescaderías. Permanezcan atentos a la jugada. Lo primero es importante tener en cuenta que aunque todo skrei es bacalao, no todo el bacalao es skrei. Solo la población que reside en el Mar del Norte de Barents, que regresa a la costa noruega cada año, merece esa consideración entre los pescadores, chefs y biólogos marinos.

Dos de los mejores skrei que comí en mi vida eran, el primero, con una mostaza aliviada por la mantequilla y el perejil rallado, y, el segundo, con una especie de juliana de cebollas moradas y aceitunas negras, acompañado de una guarnición casi etérea de remolacha. Otra forma de comer los lomos de este excepcional y asequible pescado es en una sencilla salsa verde, ya saben unos ajos laminados, aceite, perejil, agua de la cocción de las partes menos nobles, y un chorro generoso de vino blanco, puede ser chacolí.

Vinos

Collective Z Kalkoven 2021

Blanco alemán de variedad sylvaner de intensidad media, muy limpio y bien elaborado por Collective, pequeño productor del Palatinado. En la nariz se aprecian manzana, limón, notas vegetales y pimienta blanca; se muestra bastante complejo y con una sobresaliente mineralidad. En la boca la acidez es media, bien equilibrado y con no demasiada concentración. Un buen blanco quizás a un precio algo alto para lo que es. Alrededor de 30 euros la botella.

Pepe Mendoza Casa Agrícola 2022

Un tinto mediterráneo que nos trae aromas de monte bajo junto con una dulzura interesante. Sin pretensiones, bebible, agradable. Esta elaborado por la bodega alicantina Casa Agrícola con las variedades monastrell, giró y alicante bouschet. Envejece seis meses en barricas de roble. Color picota oscura, joven, fresco muy frutal, lo más interesante son las notas de sotobosque que despliega en la nariz, los recuerdos de romero y balsámicos de pino. En la boca es suave, muy fluido y sabroso. El precio de la botella ronda los 12 euros.

Luis Pérez El Triángulo 2023

De las bodegas jerezanas de Luis Pérez, autor de La Escribana, se trata de un vino joven, fresco y directo, elaborado con tintilla de Rota, procedente del pago Balbaína, suelo calcáreo de albariza y con influencia del mar. Capa media, en la nariz destacan los aromas de cereza y fresa, además de una mineralidad salina de fondo. La frescura inunda la boca de manera chispeante, resulta muy fluido y con un final limpio. La botella cuesta en torno a los 15 euros.

