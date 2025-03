Causalidad nikkei en Gijón

La taberna Kausa emprende otra etapa en la calle Santa Doradía con nueva jefa de cocina, Alba Muñiz, formada en este mismo restaurante gijonés. Su argumento principal seguirán siendo los platos nikkei, fruto de la producción peruana y la influencia de los descendientes de japoneses que emigraron al Perú. Por lo que he tenido la oportunidad de comprobar hasta ahora, con una cocina a la vista del público Kausa ofrece una propuesta alternativa e interesante tanto en mesa y barra, de cebiches, tiraditos, nigiris y otras especialidades de fusión, junto con los cócteles –el inevitable pisco sour, por supuesto– y la buena selección de vinos de Coalla que sabe sugerir adecuadamente y a tiempo el sumiller argentino Damián Arana.

La cocina peruana tiene como punta de lanza el famoso cebiche, o "cebolliche", como me dijo en una ocasión una camarera en Lima que derramaba lisura, igual que en la canción de Chabuca Granda, y desparpajo. Consiste en marinar con cítricos un pescado que originariamente, antes de la llegada de los españoles, los nativos bañaban con otros frutos, como maracuyá, aguaymanto o tumbo. Los colonizadores llevaron a Perú el limón y la cebolla que las moriscas que viajaban con Pizarro se encargaban de agregar, junto a las naranjas agrias, a la mezcla de pescado, ají y algas que los antiguos peruanos comían. Una de las versiones que circulan por ahí es que la palabra cebiche podría derivar del vocablo árabe "sibech", que significa comida ácida. En cambio hay otros lingüistas que sostienen –por eso las palabras oportunas de la camarera que me sirvió aquella vez cebiche en Barranco– que el significado proviene del vocablo "cebo" y tiene que ver exclusivamente con la cebolla. "Cebolliche", pues.

El chef peruano Gastón Acurio cuenta cómo los incas tenían más que bien resuelta su alimentación cuando llegaron por primera vez los españoles. Los nativos habían logrado domesticar y mejorar genéticamente muchos de los ingredientes que hoy en día nos parecen de uso cotidiano pero por los que entonces había que discurrir. Con las patatas, por ejemplo, hacían prodigios. La papa está presente en la cocina tradicional peruana como sustento básico y no ha dejado de estarlo en la inspiración de muchos de los chefs actuales. Los incas, aunque el asunto puede suscitar más de una discusión no sólo regional sino en las Américas en su conjunto, descubrieron el maíz, que enseguida se convirtió en el cultivo más venerado. No faltaban las frutas exóticas, maracuyá, granadina, tumbo, chirimoya, guanábana, cocona, papaya, el sachatomate, la tuna y la lúcuma, entre otras más conocida como la piña. La quinoa, tan recurrente en las nuevas dietas, ya existía, así como la kiwicha. La palta, el pallar, el frejol, el maní, condimentos como la vainilla y el molle, etcétera. Con el charqui, los incas demostraron que eran unos maestros secando la carne y muy capaces, además, de adelantarse ingeniosamente al frigorífico. Comían pescados y mariscos de las calas de Chala y del lago Titicaca, que se esmeraban por preparar en algunos casos de manera bastante sofisticada. Las buenas cocinas no suelen ser fruto del azar, sino de un refinamiento desde las raíces que las alientan. En las raíces incas confluyeron, además de la española, las culturas culinarias china, japonesa, africana y árabe. Los restaurantes chifa (fusión de chino y peruano), nikkei de influencia japonesa, las sangucherías, los asadores, los puestos callejeros son atractivos de esa Lima horrible, que bautizó brillante y melancólicamente el desaparecido escritor Sebastián Salazar Bondy para describir o definir su mundo de aflicciones: percibidas muchas de ellas desde los atributos femeninos que caracterizan a esa ciudad/mujer creadora de tantos espejismos.

La enorme riqueza vegetal hace de Perú un país gastronómicamente excepcional. Sus mercados suelen proyectar una especie de delirio gastronómico del producto, del color y del ruido. La variedad de cultivos es apreciable en cualquier abasto del país, donde verduras calabacines y berenjenas son gigantes; los pimientos más rojos, amarillos o verdes que en otras partes, y las frutas, chirimoyas, mangos o papayas deslumbran por su tamaño, formando en los mostradores una seductora paleta que actúa de reclamo para el cliente obnubilado. En la oferta gastronómica peruana, los cultivos tradicionales se mezclan con una increíble variedad de sugerentes y exóticos frutos amazónicos como el camucamu, el aguaje o el pijuayo. Al contrario que otras cocinas tradicionales, con la excepción de la francesa o la china, las preparaciones son muy elaboradas. Entre ellas se encuentran deliciosos guisos como el chupe de camarones (un suculento potaje de camarones de río, patatas, huevos escalfados, arroz y verduras); el ají de gallina, preparado con ají, el chile nacional, que adquiere al madurar un color entre amarillo y morado; la causa limeña, o la carapulcra, un sofisticado guiso de gallina y cerdo, con la característica papa amarilla seca, ají y chocolate amargo. A esto hay que añadir los platillos más populares: las papas a la huancaína, el rocoto arequipeño o los anticuchos (brochetas de corazón de res marinada que se asan a la parrilla), o la parihuela, una especie de caldereta de mariscos y pescados, aderezada con culantro (cilantro) y chuño (tubérculo andino desecado).

De El Asador de Abel a Casa Farpón El asado es la quintaesencia del producto: la materia, el cuchillo y el fuego. Grasa y hueso, y en el caso del pescado, espina, al humo de las brasas. Los asadores son los templos donde se oficia uno de los rituales más ancestrales de la cocina, y con el paso del tiempo se han ido transformando en piezas sofisticadas de un engranaje que ha permitido a algunos de ellos figurar entre los restaurantes más solicitados. La Revuelta del Coche, Argüelles (Siero) sigue siendo una referencia en el buen tratamiento de la carne, gracias durante muchos años al Asador de Abel, de Abel Terente, y ahora, desde hace un tiempo, a Casa Farpón, del cocinero Javier Álvarez Farpón. El gran asador asturiano, con nueva terraza y una fiel clientela, afronta con ilusiones renovadas otro ciclo, sumando a las ventajas de siempre las novedades que aporta el cambio de dirección, como viene siendo la sumillería en manos de Juan Luis García, que oficia, además, de director de sala. Al frente de la parrilla, como en la anterior etapa, permanece Pablo Roza, lo cual garantiza las mejores chuletas. Roza se formó un tiempo en Baserri Maitea, en Forua, Vizcaya, aprendiendo la técnica del asado. Chuletón de tres centímetros de altura, uno menos del ordinario, de un kilo de peso, mucha brasa y temperatura ambiente en la carne. Como es obligado.

Vinos

Aire de Protos 2024

Cigales, con tonalidad provenzal, esta nueva añada de Aire, el rosado de la bodega Protos, invita a enfrentarse a la vida con alegría y optimismo. Elaborado con aproximadamente un 50 por ciento de tempranillo, el resto de otras uvas: garnacha, albillo, verdejo y viura. Criado durante cuatro meses sobre lías finas. Fresco y limpio, en la nariz destaca por la complejidad que no tienen otros primos suyos de estas características. Fruta blanca y roja de hueso, con recuerdos cítricos. Una vibrante frescura acompaña su paso largo por la boca. Rosado que merece la pena, teniendo en cuenta, además, que el precio de la botella no llega a 9 euros.

El Bosc Negre 2019

Monovarietal de xarel·lo del Penedés, las uvas de este vino elaborado por Albert i Noya proceden de viñedos altos de las montañas Ordal. Macerado con sus pieles, la crianza es de 9 meses en barricas de roble francés. Tiene un bonito color dorado intenso y una acusada capa glicérica. Intensos aromas de piel de naranja en la nariz, notas de miel y de heno, junto con hierbas de monte bajo. En la boca es corpulento, amplio, persistente y tánico, con un final almendrado. El precio de la botella ronda los 23 euros.

Ultreia de Valtuille 2022

Monovarietal de mencía, D. O. Bierzo, elaborado por Raúl Pérez, uno de los viticultores-enólogos españoles de mayor repercusión. Adelante con sus vinos, este, por ejemplo, que al igual que otros suyos del mismo nombre el viejo saludo de los peregrinos cuando se daban ánimo para continuar el camino. Catorce meses de envejecimiento en roble. Muy expresivo del viñedo berciano, destaca por su fruta roja limpia y la elegancia mineral. Fragante en la nariz, equilibrado en la boca, bien integrado, es uno de esos tintos españoles con un valor muy superior a lo que cuestan. Alrededor de 45 euros la botella.

