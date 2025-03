Jassil Villanueva es la única mujer maestra ronera en la República Dominicana y la más joven del mundo en su oficio, así como también la primera en la familia Brugal, reconocida empresa por su fabricación de la bebida desde que hace más de cinco generaciones su tatarabuelo, el catalán nacido en Sitges Andrés Brugal Montaner, tras emigrar primero a Cuba y, posteriormente, a la República Dominicana, inició allí su producción en 1888. Villanueva se encuentra estos días en España, y concretamente en Asturias, para dar a conocer su última creación, que es, al tiempo, un homenaje al iniciador de este periplo empresarial con el ron: una creación ultrapremium con el nombre de Andrés Brugal Edición 02.

-Como maestra ronera desde hace más de quince años es usted la cara visible y la embajadora del ron Brugal en el mundo. ¿Cómo ha logrado ejercer una profesión que, en su campo, es masculina?

-A los 25 años empecé a ejercer como maestra ronera, ahora tengo 38, porque fui aprendiendo el oficio dentro de la familia. Jamás pensé que me iba a convertir en el rostro de la empresa. Pero yo quería saber cómo funcionaba todo aquello, aprender y entender cómo funciona todo ese engranaje. En el caso del ron Brugal, primero tienes que ser miembro de la familia, tienes que tener el toque generacional. En mi caso me formé durante años con un familiar mío que pertenece a la quinta generación, todo cuanto abarca la fabricación del ron. Ser maestra ronera no es algo que se aprenda en la Universidad, se aprende dentro de la familia y siguiendo el legado de Andrés Brugal, generación tras generación.

-En una profesión tan masculina como la suya, ¿le costó integrarse y se reconocida por ellos?

-Todo necesita un proceso de evolución. Soy la primera mujer ronera tanto en mi país como dentro de la familia Brugal, donde realmente hay más hombres que mujeres; sin embargo, y en cuanto a su organización empresarial, el 42 por ciento de los cargos directivos están ocupados por mujeres, las que estamos al mando; es sin duda un porcentaje alto en cuanto a cargos directivos. Tenemos mucha más inclusión y participación en lugares clave.

- ¿En qué consiste su trabajo como maestra ronera?

-Son varias las actividades que hay que realizar a diario: conocer cómo se comporta el alcohol, qué resultados vas a obtener de determinadas barricas y cómo, a través del conocimiento y de la experiencia adquirida, así como el ambiente en que se encuentran esas barricas, combinarlo todo para lograr ciertos perfiles, ciertos aromas y resaltar de esta forma algunas notas específicas. Eso es ser maestra ronera, y, por supuesto, contando con la pasión por el trabajo del día a día.

-¿Cómo es su último trabajo, esta colección que está presentando estos días en España?

-Es el producto "prestige" de la familia por mi tatarabuelo, una selección especial de cuatro barricas de roble americano en homenaje a él, a su legado. Se llama Andrés Brugal número 2. Es una colección de lujo en una edición limitada de 416 botellas, de las que 30 van a estar disponibles aquí en España.

-¿Somos los españoles consumidores de ron?

-Sin duda, y sin hacer diferencias entre hombres y mujeres. Diría que Brugal es una de las marcas líderes del mercado en España, con grandes resultados a nivel nacional, donde las áreas de Levante y Sur son claves para la categoría, y donde el Norte cada vez presenta mayores oportunidades, especialmente en referencias premium, con un consumidor más exigente.

-¿Existe algún tipo de relación del vino con el ron, cuantos tipos de variedades hay de este último?

-No hay muchos tipos de ron, pero sí muchos tipos de barricas que se pueden utilizar, entre ellas barricas europeas previamente usadas, por ejemplo, para vinos olorosos que le dan unas notas y unos colores maravillosos al ron.

-¿El ron, mejor solo o en combinado?

-Como maestra ronera recomendaría degustar un buen ron, apreciando sus características, saborearlo en copa, degustándolo solo, y luego ya mezclarlo con la combinación que realmente te haga más feliz. Al final dependerá de cómo cada cual quiere disfrutarlo.

