La aventura de cenar sin saber el qué ni con quién compartirás mesa: "La cocina es mi pasión; lo hago por disfrutar yo y los que vienen"

"Diez personas desconocidas compartiendo mesa en un lugar secreto. ¿Te atreves?". Al menos una vez al mes un mensaje como éste, o similar, se puede leer en el instagram de lacocinaklandestina. La razón, ir a cenar con desconocidos a un lugar igualmente desconocido y, además, sin saber tampoco qué es lo que se va a servir. Esta novedosa propuesta culinaria, llena de ingenio y originalidad y por la que hay pagar ha llevado a este desconocido cocinero a organizar cada vez más estos encuentros en Asturias, como el último que tuvo lugar hace unos días en un espacio de coworking en Oviedo.

El cocinero "klandestino" está al frente de una empresa de artes gráficas pero, desde muy joven, le ha gustado cocinar. "Desde los once años, que me enseñó mi madre, hasta hoy la cocina es una de mis grandes pasiones y organizar este tipo de eventos es lo que me permite desarrollarla. Mi intención no es dedicarme a la hostelería, sino disfrutar haciendo lo que hago y ver disfrutar a su vez a aquellos para quien cocino. La comida no se sabe hasta el mismo momento que saco los platos", explica este profesional a quien también contratan para eventos privados y como chef a domicilio.

Arriba, Carmen López y Feima Rodríguez, disfrutando de la cena. En el centro, en primer término, Flor Santiago y, al fondo, Sergio González y Ana Meana. Abajo, Juanjo Bango y Beatriz Rendo, durante la cena que se celebró en un espacio coworking, en Oviedo. | ana paz paredes / Ana Paz Paredes

Una vez que alguien decide apuntarse se forma un grupo de Whastsapp en el que los participantes, que sólo saben antes en qué lugar de Asturias se va a desarrollar, reciben ese día la dirección exacta a la que deben ir y que nunca es en un restaurante, sino localizaciones singulares como una galería de arte o una nave industrial, pues hasta el local es una sorpresa. La cena ronda los 50 euros. "Me gusta mucho viajar, hace poco estuve en Tailanda y también en Marruecos. Lo que me gusta es coger determinados platos y darles una vuelta, adaptándolos a Asturias", explica. También tienen mucha importancia los vinos elegidos en el menú.

Beatriz Rendo, Juanjo Bango, Flor Santiago, Paco Valenzuela, Carmen López, Feima Rodríguez, Inma Amigo, Ana Belén Lodeiro, Sergio González y Ana Meana, de Gijón y Oviedo, además de disfrutar con los platos del "cocinero Klandestino", también tuvieron la oportunidad de conocerse y de compartir experiencias gastronómicas y viajeras en la última cena.

Esta claro que aquellos que deciden participar en un evento así son personas dispuestas, no sólo a disfrutar con la creatividad de este cocinero singular, sino también abiertas a conocer a otras gentes con las que tienen en común su pasión por la gastronomía y por la vida en sí. Todos salieron encantados de una cena que no será la última y más si se brinda, como ellos hicieron, con un vino llamado "El tiempo que nos une", de bodegas Cerrón. Un nombre a modo de resumen de la cena klandestina.

